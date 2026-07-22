Avanzan las obras de la histórica intervención en Empalme Graneros

El intendente Pablo Javkin supervisó ayer el desarrollo de las tareas que la Municipalidad lleva adelante en distintos sectores de barrio Empalme Graneros , en el marco de una intervención histórica que cambiará por completo la zona noroeste de la ciudad. El extenso plan de obras que se puso en marcha semanas atrás incluye pavimento definitivo, apertura de calles, eliminación de zanjas, obras hidráulicas y la construcción de plazas y parques .

Javkin, junto al subsecretario de Obras Públicas, Juan Manuel Ferrer, recorrió algunos de los frentes de trabajo que se desarrollan actualmente, con tareas de hormigonado de base en Rouillón entre De la Salle y Esquiú, y en De la Salle entre Rouillón y Pedro Lino Funes, además de fresado en De la Salle entre Pedro Lino Funes y Teniente Agnetta.

“Acá estamos bajando las calles a nivel. Estamos en una de las calles ya con el primer hormigón, el H 8, y hoy durante el día Rouillón al 500 bis va a tener ya el H 30. O sea, que estamos viendo ya la imagen de cómo va a quedar Empalme”, señaló el mandatario durante la recorrida.

“Esto está pasando en seis frentes a la vez y vamos a todo ritmo con la obra para que Empalme tenga lo que tanto merece : pavimento a nivel definitivo, eliminación de zanja y todas las mejoras urbanísticas que esto trae”, agregó el jefe municipal.

Y continuó: “Nosotros vamos a hacer 169 cuadras en las seis zonas. La vamos a hacer en un plazo del orden de los 9 meses, pero obviamente la zona va teniendo avances parciales. Ahora estamos haciendo la bajada de nivel y las primeras capas de hormigón en el tramo de la cuadra. Luego se hacen los cruces, porque los cruces tiene que ver con los servicios, con los desagües, con todos los sistemas hídricos que tiene la zona, y cuando terminamos los cruces ya habilitamos el paso”.

La obra, impulsada por el municipio junto al gobierno de la provincia de Santa Fe, cuenta con una inversión total de $45.836.260.187,49 y beneficiará directa e indirectamente a 37 mil vecinos.

Al respecto, Javkin señaló: “Si hay vecinos que saben lo que implica esta obra son los vecinos de Empalme, porque la esperaron durante décadas, porque pasaron lo peor que que pasó acá que fue la historia de las inundaciones, y porque conocen muy bien lo que padece un barrio cuando no tiene la infraestructura adecuada”.

Y finalizó: “Por eso era muy justo hacerlo acá y por eso estamos muy contentos de cambiar la historia de Empalme para siempre”.

>> Leer más: Comienza una intervención histórica en Empalme Graneros: cómo serán las obras

Obras por sector

Los trabajos previstos contemplan la ejecución de pavimento definitivo en 145 cuadras y 24 de carácter provisorio, apertura de calles, construcción de plazas y parques, eliminación de zanjas, obras hidráulicas (que involucran instalación de nuevos conductos, cámaras y sumideros para mejorar el drenaje de agua), y ejecución de cordones cuneta.

Cabe recordar que hace apenas un mes el intendente firmó la adjudicación de las obras del plan de Urbanización Integral que se realiza en el noroeste. Durante la ocasión, se especificó que los trabajos se realizarían dividiendo el sector en seis polígonos para una mejor ejecución de las tareas. A su vez, cada uno de estos sectores fue adjudicado a una empresa diferente para que puedan realizar en simultáneo las obras en los distintos frentes.

Renovación integral en el parque Ottone

La intervención en el parque Ottone, ubicado entre Juan B. Justo y José Ingenieros, constituye una obra integral que se desarrolla en tres sectores del predio con el objetivo de potenciar su uso comunitario.

En el sector norte se construirá una nueva plaza lúdica, mientras que en el sector central se reemplazarán los juegos deteriorados por un nuevo espacio recreativo con un mangrullo integrador. En tanto, el sector sur será destinado a la renovación del playón polideportivo, incorporando además estaciones aeróbicas para promover la actividad física.

Por otro lado, los proyectos previstos para los predios de Schweitzer y Olavarría y de Schweitzer y Barra presentan características similares y apuntan a transformar los terrenos en espacios de encuentro y recreación para vecinos y vecinas. Las obras contemplan el desmalezamiento y limpieza de los terrenos, el reordenamiento de postes y cableado, la instalación de un mangrullo integrador y la construcción de un área de juegos infantiles con piso de caucho antigolpes.

Además, se reacondicionarán la cancha de fútbol existente con nuevos arcos y cercos parapelotas, se ejecutarán senderos de hormigón con baldosas podotáctiles y rampas para garantizar la accesibilidad universal.

El plan también incluye la incorporación de mobiliario urbano (mesas, bancos, cestos, bicicleteros y cartelería), la realización de un mural artístico, tareas de parquización con nuevos árboles y la instalación de iluminación led en todo el predio.