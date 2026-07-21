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Celebra Perú llega a Rosario con dos jornadas de música, danza y tradición

El tradicional festival se desarrollará este miércoles en Plataforma Lavardén y continuará el domingo en el Monumento, con el Ballet Sipan como protagonista de una celebración especial por sus 30 años de trayectoria.

21 de julio 2026 · 21:03hs
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Celebra Perú llega a Rosario con dos jornadas de música, danza y tradición

Rosario volverá a ser escenario de una gran celebración de la cultura peruana con una nueva edición de Celebra Perú, el festival que reunirá música, danza y expresiones tradicionales en dos jornadas que tendrán como escenarios a Plataforma Lavardén y el Monumento Nacional a la Bandera.

La 12ª edición del encuentro se realizará en el marco del 205º aniversario de la Independencia del Perú y tendrá además un motivo especial: los 30 años del Ballet Sipan, una de las agrupaciones de mayor trayectoria en la difusión de la cultura peruana y latinoamericana en Rosario.

La programación comenzará este miércoles 22 de julio, a las 19, en el teatro Plataforma Lavardén, ubicado en Sarmiento y Mendoza. Las celebraciones continuarán el domingo 26, desde las 13, en el Patio Cívico del Monumento Nacional a la Bandera, donde se presentarán el Ballet Sipan y distintos grupos artísticos invitados.

El Ballet Sipan celebra 30 años en Rosario

Dirigido por la profesora Patricia Mamani, el Ballet Sipan fue fundado en Rosario el 28 de julio de 1996, una fecha especialmente significativa por coincidir con la conmemoración de la Independencia del Perú.

El nombre de la agrupación remite a Sipán, uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes realizados en la costa norte peruana. Desde su creación, el ballet desarrolló una intensa actividad dedicada a la promoción de las danzas y tradiciones de Perú y Latinoamérica.

Una de sus características distintivas es que el propio espacio cultural lleva adelante el diseño, la confección y ornamentación de sus trajes típicos. A través de la Asociación Cultural Sipan cuenta además con docentes, artistas y diseñadores que participan tanto de la elaboración del vestuario como de las instalaciones escenográficas que acompañan sus espectáculos.

En 2015, el Concejo Municipal de Rosario lo declaró “Ballet Distinguido de la Ciudad”, en reconocimiento a sus entonces 19 años de trabajo ininterrumpido y a su tarea de difusión de la cultura originaria del Perú y de Latinoamérica, además de su aporte al fortalecimiento de los vínculos entre las comunidades argentina y peruana.

Sus actividades también recibieron reconocimientos de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, que declaró de interés distintas iniciativas culturales desarrolladas por la institución.

Un festival que ya es tradición en la ciudad

Celebra Perú se consolidó a lo largo de sus doce ediciones como una de las principales expresiones públicas de la comunidad peruana en Rosario, con propuestas destinadas a difundir sus manifestaciones culturales y fortalecer los lazos con la ciudad.

El festival es declarado anualmente de interés municipal por el Concejo Municipal de Rosario y, en esta edición, cuenta con el Decreto Nº 70.053. Además, tiene el auspicio del Consulado Honorario del Perú en Rosario.

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