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En Santa Fe se perdieron casi 3 mil empresas y 16 mil puestos de trabajo en 29 meses

Según un informe del Cepa, entre noviembre de 2023 y abril de 2026 se perdieron 2.916 empleadores. El sector más afectado fue el de transporte y almacenamiento

21 de julio 2026 · 22:05hs
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La industria manufacturera fue la actividad que más perdió empleo.

La industria manufacturera fue la actividad que más perdió empleo.

En Santa Fe se perdieron 2.916 empresas y 15.930 puestos de trabajo registrados entre noviembre de 2023 y abril de 2026. Así lo señaló el Centro de Economía Política Argentina (Cepa) en un informe que recoge los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

Del análisis se desprende que la cantidad de empleadores se redujo 5,8%, de 50.674 a 47.758 establecimientos. En términos absolutos, el sector más afectado fue el servicio de transporte y almacenamiento, con una pérdida de 1.305 unidades, equivalente al 20,8%.

La industria manufacturera vio caer 419 empleadores, comercio al por mayor y al por menor registró 339 empleadores menos y servicios profesionales, científicos y técnicos perdió 203.

La caída de empleadores se concentró totalmente en las unidades de hasta 500 trabajadores. Por encima de esa cifra, en cambio, se sumaron siete establecimientos desde noviembre de 2023.

Caída de trabajadores en Santa Fe

En el mismo período, la cantidad de trabajadores registrados se redujo 2,5% en 29 meses, al pasar de 632.761 en noviembre de 2023 a 616.831 en abril de 2026.

La mayoría se perdieron en la industria manufacturera, que perdió 9.285 puestos. Le sigue enseñanza, con 6.048, y servicio de transporte y almacenamiento, con una reducción de 5.007 trabajadores en el mismo período, y servicios de alojamiento y comida, con una pérdida de 1.712 puestos de trabajo.

Pero en términos relativos el sector más afectado fue transporte y almacenamiento, al perder el 12,4% de sus trabajadores registrados.

Le siguieron servicios de alojamiento y de comida, con una baja de 10,7% y servicios profesionales, científicos y técnicos, con una retracción del 9,8%.

La mayor pérdida de puestos de trabajo se concentró en empresas pequeñas y mediana. El 89,4% del total de la caída del empleo registrado (equivalente a 14.243 puestos) se produjo en empleadores con hasta 500 trabajadores.

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