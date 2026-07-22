La Capital | Ovación | Messi

Reconocida entidad deportiva contra la Fifa: coronó a Lionel Messi como el mejor del Mundial

La IFFHS destacó la actuación del capitán argentino, mientras que la federación premió a Rodri, campeón del mundo con España

22 de julio 2026 · 10:21hs
Google Seguir a La Capital en Google
La IFFHS incluyó a Messi en su equipo ideal del Mundial 2026. Integra el tridente ofensivo junto a Mbappé y Lamine Yamal.

La IFFHS incluyó a Messi en su equipo ideal del Mundial 2026. Integra el tridente ofensivo junto a Mbappé y Lamine Yamal.

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), entidad especializada en registros y estadísticas del fútbol mundial, distinguió a Lionel Messi como el mejor futbolista del Mundial 2026, en una decisión diferente a la adoptada por la Fifa, que había premiado al español Rodri.

El organismo fundado por el alemán Alfredo W. Pöge consideró que el capitán de la selección argentina fue el jugador más sobresaliente del certamen disputado en Estados Unidos, Canadá y México, con un "veredicto inequívoco".

A sus 39 años, el delantero de Inter Miami completó una destacada actuación con ocho partidos, ocho goles y cuatro asistencias, además de un promedio de 8,33 de calificación. Su rendimiento lo ubicó por encima de figuras como Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Jude Bellingham y Erling Haaland.

>>Leer más: Lionel Messi en casa: familias enteras esperaron bajo el frío su salida del Kentucky

El nivel mostrado por Messi sorprendió incluso por el contexto en el que llegó a la Copa del Mundo, ya que actualmente compite en una liga alejada de la élite europea y afrontó el torneo en la etapa final de su carrera.

El liderazgo de Messi

La IFFHS también remarcó la influencia del capitán argentino en la campaña del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Gracias a su liderazgo y aporte futbolístico, la Albiceleste alcanzó una nueva final mundialista, aunque terminó cayendo por 1-0 frente a España y no pudo retener el título conseguido en Qatar 2022.

>>Leer más: Messi rompió el silencio tras la final ante España en el Mundial: "Una vez más logramos unirnos como país"

En cambio, la Fifa eligió como mejor jugador del torneo a Rodri, mediocampista de Manchester City, al considerar que fue una pieza clave en el funcionamiento del seleccionado español campeón del mundo.

Además, la IFFHS dio a conocer su equipo ideal del Mundial 2026, en el que Messi integra el tridente ofensivo junto a Mbappé y Lamine Yamal. En ese once ideal no figura Rodri, ya que el mediocampo quedó conformado por Jude Bellingham, Michael Olise y Ousmane Dembélé.

Noticias relacionadas
Hinchas de la selección frente al Kentucky esperando a Messi

Lionel Messi en casa: familias enteras esperaron bajo el frío su salida del Kentucky

La actriz se mostró conmovida luego de la derrota de la selección argentina en la final del Mundial

Sarah Jessica Parker reaccionó a la final del Mundial con un emotivo mensaje para Lionel Messi

el vocero presidencial nego criticas a messi y a la seleccion por la bandera de malvinas

El vocero presidencial negó críticas a Messi y a la selección por la bandera de Malvinas

el taller de la scaloneta: la intimidad de un grupo valiente que lucho contra el reloj

El taller de la Scaloneta: la intimidad de un grupo valiente que luchó contra el reloj

Ver comentarios

Las más leídas

Furia contra Rosalía por un mensaje contra Argentina: devuelven entradas para los shows de la cantante

Furia contra Rosalía por un mensaje contra Argentina: devuelven entradas para los shows de la cantante

A dos días del debut de Central, hay problemas para Almirón: la baja de un nombre importante

A dos días del debut de Central, hay problemas para Almirón: la baja de un nombre importante

De la UNR a la élite de la ciencia mundial: premian a un joven investigador rosarino

De la UNR a la élite de la ciencia mundial: premian a un joven investigador rosarino

Mercado de pases: altas y bajas de Newells y Central de cara al torneo Clausura

Mercado de pases: altas y bajas de Newell's y Central de cara al torneo Clausura

Lo último

Tres cortes de tránsito este miércoles en Circunvalación y una marcha en el microcentro

Tres cortes de tránsito este miércoles en Circunvalación y una marcha en el microcentro

Pablo Quirno recogió el guante de Central tras el Mundial 2026: Que me demanden

Pablo Quirno recogió el guante de Central tras el Mundial 2026: "Que me demanden"

¿Cómo se construyen hoy los ídolos? Un libro invita a pensar el poder de los algoritmos

¿Cómo se construyen hoy los ídolos? Un libro invita a pensar el poder de los algoritmos

El ex Bar Munich se reactiva: qué llega al histórico edificio del Parque Urquiza

El próximo 3 de agosto cortará cintas un gimnasio en el subsuelo del complejo de avenida Libertad y Necochea. ¿Qué pasa con el restaurante de planta alta?

El ex Bar Munich se reactiva: qué llega al histórico edificio del Parque Urquiza

Por Azul Martínez Lo Re
Tres cortes de tránsito este miércoles en Circunvalación y una marcha en el microcentro
La Ciudad

Tres cortes de tránsito este miércoles en Circunvalación y una marcha en el microcentro

Alerta en el cordón industrial: Pampa Energía cierra su planta y hay más de 130 empleos en riesgo
Economía

Alerta en el cordón industrial: Pampa Energía cierra su planta y hay más de 130 empleos en riesgo

La ruta nacional A012, ahora santafesina: Es una arteria fundamental de la Argentina
La Ciudad

La ruta nacional A012, ahora santafesina: "Es una arteria fundamental de la Argentina"

Falleció el funcionario santafesino Gabriel Real durante un viaje a Estados Unidos
Política

Falleció el funcionario santafesino Gabriel Real durante un viaje a Estados Unidos

Muerte de un policía: tres años de suspensión y multa económica para Cremería
Ovación

Muerte de un policía: tres años de suspensión y multa económica para Cremería

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Furia contra Rosalía por un mensaje contra Argentina: devuelven entradas para los shows de la cantante

Furia contra Rosalía por un mensaje contra Argentina: devuelven entradas para los shows de la cantante

A dos días del debut de Central, hay problemas para Almirón: la baja de un nombre importante

A dos días del debut de Central, hay problemas para Almirón: la baja de un nombre importante

De la UNR a la élite de la ciencia mundial: premian a un joven investigador rosarino

De la UNR a la élite de la ciencia mundial: premian a un joven investigador rosarino

Mercado de pases: altas y bajas de Newells y Central de cara al torneo Clausura

Mercado de pases: altas y bajas de Newell's y Central de cara al torneo Clausura

Rosario armó una bienvenida mundial para Messi y Lo Celso tras el subcampeonato

Rosario armó una bienvenida mundial para Messi y Lo Celso tras el subcampeonato

Ovación
Reconocida entidad deportiva contra la Fifa: coronó a Lionel Messi como el mejor del Mundial
Ovación

Reconocida entidad deportiva contra la Fifa: coronó a Lionel Messi como el mejor del Mundial

Reconocida entidad deportiva contra la Fifa: coronó a Lionel Messi como el mejor del Mundial

Reconocida entidad deportiva contra la Fifa: coronó a Lionel Messi como el mejor del Mundial

Central vende butacas originales del Gigante de Arroyito: los precios y cómo comprarlas

Central vende butacas originales del Gigante de Arroyito: los precios y cómo comprarlas

¿La final del Mundial estuvo arreglada? Cómo nacen las teorías conspirativas tras una derrota

¿La final del Mundial estuvo arreglada? Cómo nacen las teorías conspirativas tras una derrota

Policiales
Intentaron robar en el Palacio de la Oportunidad y terminaron detenidos
Policiales

Intentaron robar en el Palacio de la Oportunidad y terminaron detenidos

Condenaron a nueve años de prisión a un abuelo por abusar de su nieta

Condenaron a nueve años de prisión a un abuelo por abusar de su nieta

Narcomenudeo: piden 8 años de cárcel para un joven detenido con 200 gramos de marihuana

Narcomenudeo: piden 8 años de cárcel para un joven detenido con 200 gramos de marihuana

Cañada de Gómez: cinco imputados por apuñalar a un vecino durante los festejos del Mundial

Cañada de Gómez: cinco imputados por apuñalar a un vecino durante los festejos del Mundial

La Ciudad
Tres cortes de tránsito este miércoles en Circunvalación y una marcha en el microcentro
La Ciudad

Tres cortes de tránsito este miércoles en Circunvalación y una marcha en el microcentro

La ruta nacional A012, ahora santafesina: Es una arteria fundamental de la Argentina

La ruta nacional A012, ahora santafesina: "Es una arteria fundamental de la Argentina"

Cuánto salen y dónde se venden los detectores de monóxido de carbono que salvan vidas

Cuánto salen y dónde se venden los detectores de monóxido de carbono que salvan vidas

Rosario armó una bienvenida mundial para Messi y Lo Celso tras el subcampeonato

Rosario armó una bienvenida mundial para Messi y Lo Celso tras el subcampeonato

En Santa Fe se perdieron casi 3 mil empresas y 16 mil puestos de trabajo en 29 meses
Economía

En Santa Fe se perdieron casi 3 mil empresas y 16 mil puestos de trabajo en 29 meses

Alerta por un alumno que llevó un arma a una escuela de barrio Azcuénaga
La Ciudad

Alerta por un alumno que llevó un arma a una escuela de barrio Azcuénaga

El tiempo en Rosario: un miércoles con humedad y chance de lluvias aisladas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un miércoles con humedad y chance de lluvias aisladas

Buscan a Micaela Albornoz en Córdoba: su familia denuncia secuestro y explotación sexual
Policiales

Buscan a Micaela Albornoz en Córdoba: su familia denuncia secuestro y explotación sexual

Paritaria docente:  ofrecen un aumento del 15% y llevan la suba anual al 49%
La Ciudad

Paritaria docente:  ofrecen un aumento del 15% y llevan la suba anual al 49%

Comenzó el juicio a dos policías acusados de abusar de una nena en Roldán
Policiales

Comenzó el juicio a dos policías acusados de abusar de una nena en Roldán

Condenaron a nueve años de prisión a un abuelo por abusar de su nieta
Policiales

Condenaron a nueve años de prisión a un abuelo por abusar de su nieta

La calificadora Moodys elevó la nota de la deuda soberana argentina
Economía

La calificadora Moody's elevó la nota de la deuda soberana argentina

Paritarias: para UPCN y ATE la propuesta de la provincia resulta razonable
La Ciudad

Paritarias: para UPCN y ATE la propuesta de la provincia "resulta razonable"

Paritarias: el gobierno de Santa Fe separa halcones de palomas

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Paritarias: el gobierno de Santa Fe separa halcones de palomas

Celebra Perú llega a Rosario con dos jornadas de música, danza y tradición
La Ciudad

Celebra Perú llega a Rosario con dos jornadas de música, danza y tradición

WhatsApp se renueva: las cinco novedades que trae la app

WhatsApp se renueva: las cinco novedades que trae la app

Carolina Losada rechazó eliminar las Paso, pero admitió que podría votar su suspensión en 2027
Política

Carolina Losada rechazó eliminar las Paso, pero admitió que podría votar su suspensión en 2027

La gripe empieza a ceder en Santa Fe, pero aún hay circulación de virus respiratorios
La Ciudad

La gripe empieza a ceder en Santa Fe, pero aún hay circulación de virus respiratorios

Narcomenudeo: piden 8 años de cárcel para un joven detenido con 200 gramos de marihuana
Policiales

Narcomenudeo: piden 8 años de cárcel para un joven detenido con 200 gramos de marihuana

Detuvieron al novio de Lara Caraballo tras hallar indicios de femicidio en barrio Ludueña
Policiales

Detuvieron al novio de Lara Caraballo tras hallar indicios de femicidio en barrio Ludueña

Paritarias en Santa Fe: ofrecieron un aumento mínimo de $180.000 hasta diciembre
La Ciudad

Paritarias en Santa Fe: ofrecieron un aumento mínimo de $180.000 hasta diciembre

Argentina perdió el juicio en EEUU por la expropiación de Aerolineas: deberá pagar u$s 390 millones
Política

Argentina perdió el juicio en EEUU por la expropiación de Aerolineas: deberá pagar u$s 390 millones

La pista de Micaela Albornoz en Córdoba: cómo sigue la búsqueda
La Ciudad

La pista de Micaela Albornoz en Córdoba: cómo sigue la búsqueda

La humedad seguirá en Rosario varios días antes del ingreso de un nuevo frente frío polar
La Ciudad

La humedad seguirá en Rosario varios días antes del ingreso de un nuevo frente frío polar