Novedades en Central con Ángel Di María: ¿concentra para jugar contra Sarmiento?

La mega figura canalla podría estar disponible para el cotejo del domingo entre Central y Sarmiento en el Gigante de Arroyito

Ángel Di María entrena en Arroyo Seco y será evaluado en la previa de Central-Sarmiento.

Este sábado será un día clave en el campamento de Central en Arroyo Seco. Porque será evaluado y exigido Ángel Di María y si está óptimo de la molestia muscular que lo persigue podría estar en la lista de citados para afrontar el partido del domingo, a las 20.30, en el Gigante de Arroyito, donde el Canalla recibirá a Sarmiento por la fecha 15ª del Apertura.

Di María es un "tema de Estado" en Central. Es la máxima figura y viene de estar ausente en el partido de la Copa Libertadores ante Libertad en Paraguay y antes no había jugado frente a Huracán por el Apertura. Sí había estado los 90 minutos frente a Independiente del Valle de Ecuador en Arroyito.

Anteriormente, por la dolencia en el aductor izquierdo, se había quedado afuera con Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia de Mendoza, previo a lo que fue debut copero con los ecuatorianos.

Por eso sería una gran noticia en Arroyito que Fideo esté recuperado desde lo físico para estar disponible para el DT Jorge Almirón.

Es que se viene el cierre del semestre y uno de los objetivos es lograr la clasificación a los playoffs del Apertura para luego intentar ir por el título doméstico y, a la par, lo más importante, obtener el pasaporte a los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

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Di María y sus ganas de jugar

Según trascendió desde Arroyo Seco, Di María será evaluado este sábado y él más que nadie quiere estar lo antes posible dentro de la cancha junto a sus compañeros. Si responde bien a la exigencia y no refiere dolores, podría estar entre los citados para jugar con el equipo de Junín.

En cuanto al probable equipo para el domingo, podría plantearse la duda sobre si ataja Jorge Broun y arriba se gana un lugar Enzo Copetti, que viene de convertir. Y lo dicho, Di María será analizado y si está óptimo podría ir al banco o, más arriesgado, sería que vaya desde el inicio.

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Broun y Copetti pujan por un lugar en once

Así las cosas, Central podría alistar a Jeremías Ledesma o Jorge Broun; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Julián Fernández o Copetti o Di María y Jaminton Campaz; y Alejo Veliz.

En tanto, todo indica que el delantero y máximo goleador canalla Marco Ruben todavía no estaría entre los convocados y su regreso oficial se produciría en los próximos compromisos del equipo auriazul.

Central ahora enfrentará a Sarmiento el domingo en el Gigante. Luego visitará a Estudiantes de Río Cuarto también por el Apertura, el 24 de abril, a las 19.15, y después viajará a Venezuela para chocar por la Libertadores ante Universidad Central, el 28 de abril, a las 21.