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Dos ex-DT de Central se enfrentarán este domingo en un gran superclásico sudamericano

Dirigen a Olimpia y Cerro Porteño, los dos grandes de Paraguay, que chocarán este fin de semana en el estadio del Decano del fútbol guaraní

17 de abril 2026 · 15:59hs
Este año ya se jugó un superclásico paraguayo: fue en la cancha de Cerro Porteño y ese día igualaron 1 a 1.

Este año ya se jugó un superclásico paraguayo: fue en la cancha de Cerro Porteño y ese día igualaron 1 a 1.

Al primer torneo del año en Paraguay le quedan siete fechas y los dos grandes del país están arriba en la tabla, aunque el líder es Olimpia y el segundo, a seis puntos, es Cerro Porteño. Y ambos se enfrentarán este domingo en el superclásico del fútbol guaraní.

El partido puede allanar el camino de Olimpia hacia el título, aunque una victoria de Cerro Porteño le pondría picante al campeonato y agregaría emoción a las últimas fechas.

Los dos equipos tienen entrenadores argentinos, y ambos con pasado en Central, uno de ellos como jugador y director técnico. Se trata de Pablo Vitamina Sánchez y Ariel Holan, quien asumió en Cerro hace pocos días y da sus primeros pasos en el fútbol paraguayo.

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Los técnicos de Olimpia y Cerro Porteño

Sánchez llegó a Olimpia a principios de temporada. El equipo venía de un torneo flojo y Vitamina se fijó desde el principio el objetivo de ganar el torneo Apertura. Armó un plantel sólido y los resultados llegaron muy rápido: de 16 partidos, el Decano del fútbol paraguayo ganó 12, empató tres y sólo perdió uno.

En la última fecha venció a Rubio Ñú por 2 a 0 como visitante. Y su única derrota fue ante Sportivo Trinidense (1-2 como visitante), en la fecha 14.

Holan llegó a Cerro los primeros días de abril, hace menos de tres semanas. Debutó con una victoria por 3 a 0 como local ante 2 de Mayo por el torneo Apertura, luego perdió 1 a 0 con Sporting Cristal por la Copa Libertadores, igualó 1 a 1 con Nacional por el torneo local el último fin de semana (Cerro terminó con dos jugadores más pero no pudo hacerlo pesar) y este martes venció por 1 a 0 a Junior de Barranquilla, otra vez por el certamen continental.

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Un partido decisivo en la lucha por el título

El partido entre los equipos de Sánchez y Holan se jugará en el estadio Osvaldo Domínguez Dibb, de Olimpia, con capacidad para 32 mil espectadores. En Paraguay se espera que esté colmado, teniendo en cuenta no sólo la rivalidad entre ambos equipos sino el hecho de que, cuando faltan por jugarse siete fechas, son los dos grandes candidatos al título. Claro que una victoria del Decano dejaría al equipo de Vitamina a las puertas del festejo.

En la primera rueda (Vitamina ya estaba, pero Holan no) igualaron 1 a 1 en el estadio La Nueva Olla, de Cerro Porteño.

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