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El alocado festejo de hinchas de Central con un comisario paraguayo que reparó un colectivo

Tras la victoria 1-0 ante Libertad en Paraguay, uno de los micros que trasladaba a los canallas sufrió un desperfecto que fue solucionado por un agente policial

17 de abril 2026 · 11:54hs
Un comisario paraguayo reparó uno de los colectivos de Central en Asunción.

Un comisario paraguayo reparó uno de los colectivos de Central en Asunción.

La travesía canalla por Paraguay dejó insólitos episodios y distintas anécdotas para los miles de hinchas que viajaron a Asunción para acompañar a Rosario Central en la Copa Libertadores. Además de las escenas vividas en los aeropuertos, un comisario protagonizó un particular rescate a un micro y festejó con los fanáticos auriazules.

Uno de los tantos colectivos que trasladaba a los simpatizantes de Central sufrió un desperfecto mecánico en suelo paraguayo luego del encuentro, hecho que mantuvo a los rosarinos esperando durante varios minutos a un lado del micro.

Con la euforia por la victoria 1-0 en el estadio La Huerta con el tanto de Enzo Copetti, los canallas festejaban el triunfo a pesar del mal trago por la espera, pero la alegría aumentó inesperadamente unos minutos más tarde.

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Los hinchas de Central hicieron que la tribuna en La Huerta pareciera el Gigante.

Los hinchas de Central hicieron que la tribuna en La Huerta pareciera el Gigante.

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Un comisario que arregló el micro de los hinchas de Central

En pleno operativo, uno de los comisarios intervinientes se ofreció a colaborar con el colectivo y se puso manos a la obra, mientras los hinchas canallas lo alentaban desde un costado.

El oficial logró reparar el vehículo en cuestión de minutos y desató el festejo de los fanáticos de Central que aguardaban para emprender el regreso a la Argentina. Como si fuera poco, el comisario comenzó a saltar y festejar junto a los canallas, con el repertorio de canciones que sonó en las tribunas del estadio de Libertad.

Al respecto, uno de los agentes brindó declaraciones al canal C9N de Paraguay sobre el operativo y expresó: “Salió todo muy bien, tuvimos más o menos 3 mil hinchas argentinos. Tuvimos siete hinchas demorados de Libertad y nueve de Rosario Central. Intentaron entrar alcoholizados, se les realizó el test, con resultado positivo, por lo que fueron demorados hasta que finalizó el encuentro deportivo”.

Comisario paraguayo hinchas de Central

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