Bullrich volvió a desmarcarse del gobierno y cuestionó a Adorni: "Esto es más que un error"

La senadora oficialista renovó sus reproches, mientras que el gobierno, que reúne este jueves a su mesa política, procesa el impacto de la declaración jurada del jefe de Gabinete

La jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, volvió a diferenciarse del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Mientras que en la Casa Rosada, que este jueves es epicentro de una nueva reunión de su mesa política, consideran que Manuel Adorni está judicialmente resguardado , la titular del bloque oficialista en el Senado nacional, Patricia Bullrich , volvió a diferenciarse del jefe de Gabinete, luego de que presentara su declaración jurada, al sostener que "es más que un error" .

Lo cierto es que en Balcarce 50 estiman que a la Justicia le sirve la explicación brindada por Adorni acerca de su crecimiento patrimonial desde que ingresó a la función pública. Incluso, desestiman el impacto de una eventual moción de censura contra el funcionario por parte de varios legisladores de la oposición, que también reclaman su destitución inmediata del cargo .

Asimismo, sostienen que no le responderán a la vicepresidenta Victoria Villarruel , quien aseguró acerca de Adorni, actualmente investigado por presunto enriquecimiento ilícito: “Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones” .

Luego de presentar este miércoles a la noche la corrección de su declaración jurada ante la Oficina de Anticorrupción (OA), Adorni admitió que "cometió un error" en el diseño de sus registros patrimoniales de 2023 y 2024. Y repitió enfáticamente que no es "un chorro" .

Sin embargo, Bullrich (quien este jueves cumple 70 años) retomó sus críticas al jefe de Gabinete. "Esto es más que un error, es una omisión ética y nuestro gobierno tiene la moral como política de Estado", reprochó la senadora, que agregó: "Ahora será la Justicia la que tendrá que determinar".

>>Leer más: Las reacciones cruzadas de Milei y Villarruel tras la declaración jurada de Adorni

No es la primera vez que Bullrich tiene un contrapunto con la Rosada, en especial por la situación de Adorni. Ya le había pedido al funcionario que adelantara la presentación de la declaración jurada, solicitud que reiteró una semana atrás en la sesión en la que la legisladora se abstuvo de votar el pliego de jueza de María Verónica Michelli.

Esas diferencias no implican una ruptura política, pero sí reflejan que Bullrich busca preservar un perfil propio frente a uno de los temas más sensibles que enfrenta actualmente la administración libertaria.

El mensaje de Milei

De hecho, el presidente Javier Milei le envió un mensaje a Bullrich a través de sus redes sociales: saludó a la senadora por su cumpleaños y ratificó públicamente el vínculo político que construyeron desde el inicio de su gestión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2065058453635108970&partner=&hide_thread=false ¡Muchas gracias, Presidente! De aquel abrazo a estar cambiando la Argentina para siempre.



Vamos, vamos, vamos!!!! https://t.co/HozOA7fO5c — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 11, 2026

“Mi eterno agradecimiento por decidir ser parte del resurgimiento que hará a la Argentina grande nuevamente", escribió Milei junto a una fotografía en la que aparece abrazado a Bullrich.

La controversia gira en torno a la incorporación de más de medio millón de dólares que no figuraban en declaraciones anteriores de Adorni.

El funcionario atribuyó esos fondos a ahorros acumulados durante años y a ganancias obtenidas mediante inversiones en criptomonedas realizadas antes de ingresar a la función pública.