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Clan Tripi: condena de 4 años y 6 meses para Diego Tripi por violencia de género y abuso de armas

El condenado amenazó a su expareja de muerte en barrio Urquiza. Además la baleó en su pierna derecha. Tanía antecedentes anteriores.

12 de junio 2026 · 15:40hs
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Parque Oeste; Territorio Tripi

Parque Oeste; "Territorio Tripi"

La jueza María Dolores Aguirre Guarrochena, condenó a Diego Tripi (22) a la pena única de 4 años y 6 meses de prisión efectiva por los delitos de abuso de armas agravado por el contexto de violencia de género y amenazas calificadas por uso de arma de fuego en contexto de violencia de género.

La Fiscalía había solicitado la pena de 9 años de prisión efectiva y la fiscal Mariela Gusso le atribuyó el 11 de enero de 2023 aproximadamente a las 20 llegó donde trabajaba su expareja en el barrio Urquiza de Rosario, y allí le manifestó e increpó que le iba a ocasionar daños en la moto; luego siguió a la misma hasta Acuña y Rouillón y con un arma de fuego le efectuó un disparo en su pierna derecha. Hecho fue cometido en un contexto de violencia de género.

El segundo suceso atribuido, ocurrió el 13 de mayo 2023 aproximadamente a las 05 y también en barrio Urquiza, donde residía la víctima y le manifestó amenazas de muerte para amenazarla y atemorizarla; siendo que en ese momento se encontraba con la hija menor de ambos.

Diego Tripi forma parte del clan de familiares; hermanos; padres,tíos, que operaron en zona oeste. En 2019 la Policía Federal (PFA) logró determinar, por investigaciones de inteligencia, que en inmediaciones de Cerrito al 5700 había una banda que vendía drogas. Cuando los pesquisas realizaron el trabajo de campo comprobaron que en el complejo Fonavi uno de los grupos que se dedicaban al narcomenudeo estaba comandado por Gustavo Álvarez e Iván Tripi, quienes ordenaban el negocio desde prisión. Que en las tiras 28 y 29 de los monoblocks se vendía y acopiaba droga; y que desde las tiras 16 y 17 se distribuía a otros puntos de venta, como un pasillo de Campbell al 3300 o una casa de Pampa al 7300.

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El 28 de junio de 2020 efectivos de la PFA realizaron 28 allanamientos para desbaratar la banda de “Los Tripi”. En ese operativo fueron requisados ocho domicilios apuntados como lugares de venta: Campbell al 3300; Riobamba al 5600 tira 32; Liniers al 2400; Teniente Agnetta al 1900; Catamarca al 1700; Cerrito al 5500 (en las tiras 28 y 29) y Pedro Lino Funes al 2100 tira 19. En todos esos lugares se secuestró droga.

Por aquellos días la banda se había visto favorecida por la caída en desgracia de Walter Daniel “Dulce” Abregú, quien en agosto de 2019 fue detenido en su casa de Rivarola al 7000. Su banda, archirrival de los Tripi, había sido parcialmente desbaratada en octubre de 2018 y Abregú fue condenado en noviembre de 2021 a 8 años de prisión por tráfico de drogas tras una investigación que lo posicionó como un pilar de la distribución y comercialización de estupefacientes en la zona oeste. En el mismo juicio fueron condenadas otras 11 personas.

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Los Tripi en acción

El 22 de agosto de 2020 la Justicia acumuló las causas contra Tripi en un solo expediente y el 24 de febrero del año pasado el fiscal federal Javier Arzubi Calvo formuló el requerimiento de elevación a juicio parcial respecto de Iván Gabriel Tripi, Gustavo Álvarez, Yamila Arce, Roxana Álvarez, Cristian Tripi, Melisa Oliva, Héctor Nieri y Chiara Chichisola (entre otros que no formaron parte del juicio abreviado) por el mismo delito por el que fueran procesados en julio de 2020 por el juez federal Marcelo Bailaque, quien les achacó integrar una organización narcocriminal que funcionaría al menos desde el mes de diciembre de 2019 con distribución de roles y encabezada por Iván Tripi y Gustavo Álvarez.

En 2025 se registró un tiroteo contra una vivienda de Pedro Lino Funes al 2100 y después, la madrugada del jueves, un enfrentamiento a balazos que dejó a tres personas heridas. La policía detuvo a otros tres sospechosos, uno de ellos un chico de 16 años apuntado en el barrio como miembro de Los Tripi, el grupo que desde hace tiempo maneja la venta al menudeo en ese punto de la zona oeste de Rosario.∏

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