La inflación de mayo volvió a desacelerar y fue del 2,1%

El Indec publicó el Indice de Precios al Consumidor, que sube a menor ritmo pero no logra perforar el piso de 2%. Comunicaciones encabezó las alzas. Se moderaron los aumentos del transporte

El Indice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo subió 2,1% y acumula 14,7% desde principios de año. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La inflación desaceleró por segundo mes consecutivo aunque no pudo perforar el piso de 2%. El rubro de comunicaciones encabezó las subas, con el 3,4%, mientras que el rubro transporte moderó las alzas de meses anteriores.

El Indec confirmó las tendencias que manifestaban las mediciones y estimaciones privadas. La inflación mostró una desaceleración respecto del 2,6% de abril, cuando el dato fue a su vez menor que el 3,4% de marzo. No obstante, se mantiene por encima del 2% mensual.

El congelamiento de precios de combustibles y una calibración de la política tarifaria moderaron el peso que venía teniendo el rubro transporte, que en mayo subió 2%. En cambio, el rubro alimentos se ubicó por encima del índice general (2,5%). Educación (2,9%), recreación y cultura (2,8%), salud y vivienda (2,6%), también crecieron a mayor ritmo que el promedio. Prendas de vestir fue el segmento que menos subió (0,3%).

En la previa a las cifras del Indec, se conoció que la inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,1% en mayo. El número mostró una nueva desaceleración respecto de abril, cuando el índice había marcado 2,5%. De esta manera, el costo de vida acumuló un aumento de 14% en los primeros cinco meses del año y una variación interanual de 33,1%, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (Idecba).

A pesar de la moderación del índice general, los alimentos volvieron a mostrar presión sobre el costo de vida. El rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba de 2,8%, ubicándose por encima del promedio general y acelerándose 1,4 puntos porcentuales frente al registro de abril.

Por su parte, el Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET) informó el miércoles un alza de 2 % el mes pasada y un acumulado interanual del 32,6 %. El informe del IET destaca que las mayores subas en mayo se dieron en educación (3,1 %), salud (2,9 %) y alimentos (2,5 %). Las menores subas fueron en prendas de vestir y calzado (0,5 %) y transporte (1 %). La llamada “inflación de los trabajadores” desaceleró cuatro décimas respecto de la medición de abril.

Escenario en los hogares

Más de 5,3 millones de personas presentan actualmente deudas en situación de mora tardía dentro del sistema financiero argentino, según un informe elaborado por la consultora Analytica sobre la base de datos del Banco Central (BCRA) y el Indec. La cifra representa al 26,9% de quienes mantienen algún tipo de financiamiento activo en el denominado sistema financiero ampliado, es decir las tradicionales entidades bancarias más las fintech.

El crecimiento del endeudamiento familiar y la mora crediticia se convirtió en una de las principales preocupaciones económicas en los últimos meses. Distintos informes reflejan el deterioro de la situación financiera de hogares, trabajadores y pequeñas empresas en un contexto de caída del consumo, salarios presionados y alto costo del crédito.