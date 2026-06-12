Manuel Adorni acumula una nueva denuncia penal en su contra

Diputados nacionales de la Coalición Cívica acusan al jefe de Gabinete por omisión maliciosa en sus declaraciones juradas patrimoniales de 2024 y 2025

Los legisladores afirman que Adorni habría incurrido en el delito de falsedad ideológica.

Los diputados nacionales de la Coalición Cívica (CC) Mónica Frade y Maximiliano Ferraro denunciaron penalmente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , por la presunta comisión del delito de omisión maliciosa en sus declaraciones juradas patrimoniales correspondientes a 2024 y 2025 .

En la presentación ante la Justicia los legisladores afirman que Adorni habría incurrido en el delito de falsedad ideológica al ocultar deliberadamente activos e inmuebles durante su gestión, colisionando contra los principios de transparencia exigidos por la ley de ética pública .

Asimismo, la denuncia señala que Adorni atribuyó las omisiones a un “error involuntario” por desconocer las obligaciones legales, pese a tener formación profesional como contador .

Frade y Ferraro también advierten que el ocultamiento de bienes tiene como trasfondo una “intención deliberada” de eludir los controles de legalidad y las obligaciones tributarias por parte de Adorni . Y apuntan a criptomonedas, dinero en efectivo y propiedades.

Asimismo, los diputados aluden al perjuicio institucional provocado por Adorni, quien inicialmente aseguró que su patrimonio estaba correctamente declarado y, finalmente, reconoció que mantenía activos fuera del circuito formal.

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Por lo pronto, la nueva denuncia podría quedar en manos del juez Ariel Lijo, quien acumula otras presentaciones contra el jefe de Gabinete.

Adorni viene de reconocer que ocultó ingresos en sus declaraciones juradas por unos 500.000 dólares provenientes de una inversión anterior a su desembarco en la Casa Rosada. Si bien pretendió que eso lo favorezca en la causa que lo tiene bajo la lupa por presunto enriquecimiento ilícito, quedó al borde del delito de omisión maliciosa, que contempla una pena de 15 días a dos años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.