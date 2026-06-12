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Las 10 camisetas más lindas del Mundial 2026: los colores de la Copa del Mundo

Entre las 48 selecciones participantes, cada uno con camisetas titulares y suplentes, diez diseños lograron ganarse la atención de La Capital

12 de junio 2026 · 15:08hs
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Lionel Messi disputará su sexto Mundial con la selección argentina.

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Cada Mundial tiene su propio sello estético tanto en las tribunas como en el campo de juego, con la Copa del Mundo como único elemento que, a pesar del paso del tiempo desde su estreno en 1974, no cambia. Para esta edición de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, las 48 selecciones desplegaron una amplia variedad de diseños de camisetas, con diferentes colores, homenajes e innovaciones.

Las camisetas son la imagen que quedará a través de los años para cada selección en un Mundial y, según el valor histórico que tomen con la participación de cada equipo, pueden marcar una era.

En esta Copa del Mundo, las marcas internacionales apostaron por diferentes estilos para estampar su sello y darle representatividad a cada seleccionado, algunas con mayor aprobación que otras en la opinión de los fanáticos, quienes luego compran estas camisetas para apoyar a su país.

Las camisetas más lindas del Mundial

Si bien la Albiceleste siempre se guarda un lugar en el corazón de los argentinos, varios diseños de este Mundial destacaron y se ganaron el reconocimiento de millones de futboleros. Más allá de las fronteras y las barreras del idioma, muchos aficionados portan la camiseta de otra selección por los colores, su significado en la competencia o por simple gusto.

En una época donde las camisetas retro invadieron al fútbol, con mejores y peores apariciones en el mundo de la moda, la Copa del Mundo no es la excepción. La piel de cada equipo queda grabada en la memoria de los fanáticos y, en este 2026, habrá una cantidad inédita, gracias a las 48 selecciones participantes.

>> Leer más: Mundial 2026: qué plataformas tienen menos delay y cómo evitar que te griten los goles antes

Desde algunos meses antes del inicio del Mundial, unas 12 marcas diferentes revelaron las camisetas de cada selección, tanto titulares como suplentes y alternativas. Adidas, Nike y Puma reúnen la mayor cantidad de equipos, pero otras firmas tradicionales como Reebok también lograron meterse en el ranking.

El ranking de las 10 mejores camisetas de la Copa del Mundo

Según el análisis de La Capital, estas son las camisetas más lindas del Mundial 2026:

1- Sudáfrica, camiseta suplente

Con una base verde con bastones tonales que integran una trama geométrica, este modelo suplente de Sudáfrica retoma algunos detalles de estilo retiro, con cuello tipo polo, el antiguo logo de Adidas y vivos en dorado y blanco, además del escudo de la Asociación Sudafricana de Fútbol y el característico emblema Protea.

Sudafrica camiseta suplente 2026

2- Japón, camiseta suplente

Bajo la misma línea estética de las camisetas suplentes de Adidas, con el logo retro, la segunda camiseta de Japón se destaca por confección y simpleza, reflejando la unidad y el espíritu del fútbol japonés. Su diseño de base color crema o blanco roto (Off-White) cuenta con doce tiras que representan a cada jugador, con una tira central roja que simboliza el corazón del equipo.

Japon Camiseta suplente

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3- Panamá, camiseta suplente

El conjunto panameño es uno de los pocos que utilizará tres camisetas distintas en esta Copa del Mundo. De la mano de Reebok, su diseño de camiseta suplente de base blanca, con un estampado de plumas tejido en las mangas, se destaca junto al escudo ubicado en el pecho y los detalles dorados que recorren las costuras de las mangas, mientras que el cuello en V con tonos de azul marino y franjas rojas completan los colores del país centroamericano.

Panama camiseta suplente

4- Nueva Zelanda, camiseta negra

Si bien habitualmente el seleccionado de fútbol de Nueva Zelanda utiliza como titular la camiseta blanca para diferenciarse de los All Blacks, la edición negra será la destacada en este Mundial. El conjunto de Oceanía tendrá su base monocromática con un toque suave de helechos maoríes plateados en el material, lo que refuerza el importante vínculo cultural con las islas.

Nueva Zelanda camiseta negra

5- España, camiseta suplente

Las ediciones suplentes de Adidas, con su logotipo retro, se llevaron los flashes de este Mundial, y la de España no será la excepción. La camiseta de base marfil o blanco roto (Off-White) sobre la que descansan detalles en carmesí y dorado está acompañada por un patrón de enredadera ornamental que recorre la tela, inspirada en la tradición literaria clásica española.

España camiseta suplente

6- Argentina, camiseta suplente

La marca de las tres tiras no podía quedarse atrás con el vigente campeón del mundo, que portará el parche de la Copa del Mundo, por lo que la segunda equipación de Argentina también se ganó su lugar. Su diseño único, más allá de las variadas opiniones, con una base negra cubierta por un patrón de follaje y hojas en azul claro, inspirado en el Fileteado Porteño, arte popular que adorna desde edificios hasta colectivos de las calles de Buenos Aires.

De Paul seleccion argentina 2026

7- Francia, camiseta suplente

Francia tendrá un homenaje especial en su camiseta suplente de este Mundial, ya que presentará un innovador diseño en color verde menta (o azul turquesa claro) con detalles en cobre metalizado inspirados en la Estatua de la Libertad. Nike apuntó a no alejarse demasiado del blanco tradicional, pero manteniendo el objetivo de recordar el regalo que el país galo le entregó a Estados Unidos hace 140 años.

Francia camiseta suplente

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8- Alemania, camiseta titular

La moda retro también está presente en la camiseta titular de Alemania, la última antes de la despedida de Adidas para pasar a Nike. Con un sutil homenaje al equipo campeón en Italia 1990, esta edición revisita los diamantes negros, rojos y amarillos de la Bundesflagge de finales de los 80 y principios de los 90.

Alemania camiseta titular

9- Curazao, camiseta suplente

El debutante que más sorprendió para este Mundial fue Curazao, que de la mano de Adidas llamó la atención con su segunda camiseta, de una base de amarillo limón bañado con impronta caribeña, inspirada en los edificios del centro histórico de Willemstad, con algunos detalles rosas, turquesas y naranjas (y el trébol tricolor) que imponen su sello distintivo.

Curazao camiseta suplente

10- Senegal, camiseta titular

El ranking lo cierra Senegal, que junto a Puma presentó una camiseta de base blanca con un llamativo gráfico multicolor en el pecho, inspirado en los “Car Rapide” (colectivos tradicionales de Dakar), con detalles en verde en el cuello y en los bordes de las mangas que acompañan la imagensutil de los Leones de Teranga, con el patrón gráfico en la parte interna de la tela que genera un efecto visual hacia el exterior, mostrando tonos pastel en la superficie externa.

Senegal camiseta titular

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