El PRO acusó a Adorni de mentirles a los argentinos y al Congreso

"Es una falta grave", dijo el partido macrista sobre la información que omitió el jefe de Gabinete, y afirmó: "Eso no tiene ninguna justificación posible"

El PRO criticó este jueves en duros términos al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien acusó de haber tenido “una falta grave” ya que el funcionario había dicho en el Congreso que no le ocultaba nada al fisco y luego reconoció que omitió información en su declaración jurada.

De ese modo, el PRO liderado por Mauricio Macri marcó una clara distancia con el gobierno nacional, que mantiene y defiende al jefe de Gabinete, que tiene causas judiciales por el aumento del patrimonio, y fuerte cuestionamientos de la oposición.

“Lo de Adorni es una falta grave. Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso nacional que no ocultó nada y, después, admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible”, agregó.

La agrupación macrista señaló que “en un momento histórico como este, en el que millones de argentinos están haciendo un enorme esfuerzo para que el cambio se consolide y tenga bases sólidas, hay que estar a la altura”.

“No podemos seguir alimentando polémicas evitables, contradicciones innecesarias ni episodios que erosionan la confianza pública. A esta altura, la actitud más responsable es cuidar el cambio, actuando con la transparencia que la sociedad exige”, agregó.

Adorni admitió haber ocultado 500.000 dólares en sus declaraciones juradas patrimoniales y eso se contradice con lo que había afirmado públicamente en varias oportunidades, incluso en su informe en Diputados.

Ante la Cámara baja Adorni dijo que en el componente público “se encuentra el detalle de todos los bienes que componen mi patrimonio” y enfatizo que “nunca existió ocultación alguna”, lo que contradijo el miércoles pasado.