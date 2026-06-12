Los allanamientos fueron en viviendas de un enfermero y un cardiólogo, donde hallaron ampollas de fentanilo usadas y otras de morfina cerradas

Defraudación al Pami en Acebal: encuentran fentanilo y morfina en la casa de los investigados.

La causa por la presunta defraudación al Pami en Acebal, en la que se investiga una maniobra ilícita por 580 millones de pesos, derivó en más allanamientos con resultados llamativos. En un domicilio donde se realizó un nuevo operativo, la Policía Federal secuestró varias dosos de fentanilo usadas y de morfina sin usar.

Los allanamientos se realizaron en los domicilios de dos de los investigados, Martín A. y Martín P., uno cardiólogo y otro enfermero. Allí encontraron 243 ampollas de fentanilo ya utilizada y 50 ampollas de morfina cerradas, que estaban dentro de una caja fuerte.

También secuestraron material orgánico, quirúrgico y otros elementos como vacunas inyectables. Además decomisaron otras medicaciones como diclofenac, ketorolac, dexametasona, dipirona, metoclopramida, diazepam, difenhidramina, hioscina y penicilina entre otros.

WhatsApp Image 2026-06-12 at 10.06.25

En ese marco, intervino la Fiscalía Federal de Venado Tuerto, a cargo de Federico Reynares Solari, Daniela Ghiorzi y Rocío Soledad Estrada. Se investiga el delito de comercialización de estupefacientes y otros ilícitos relacionados a la ley nacional de drogas.

Defraudación al Pami

La causa por defraudación al Pami se dio a conocer este jueves tras allanamientos en Acebal, a 50 kilómetros de Rosario. La maniobra que se investiga involucra al médico especialista en cardiología Martín A., quien se desempeña en la localidad.

Leer más: Un médico y dos directivos de una clínica de Pergamino fueron acusados de defraudar al Pami

El profesional declaró ante las oficinas de Pami haber atendido a más de 5000 afiliados y haberles realizado más de 50.000 estudios y prácticas médicas entre los años 2023 y 2025, aunque un dato llamativo es que la mayor parte de esos afiliados residen en otras provincias. El monto total por los estudios ronda los 700 mil pesos, de los cuales $580.000.000 fueron pagados al médico.

La investigación tuvo su origen en una actuación preliminar llevada adelante por la Unidad Fiscal de Investigaciones para Delitos Cometidos en el ámbito de Actuación del INSSJP (UFI-PAMI) del Ministerio Público Fiscal de la Nación, bajo la dirección del fiscal general (interino) Javier Arzubi Calvo, a partir de haber tomado conocimiento que se había detectado un grupo de afiliados que desconocían las consultas y prácticas supuestamente realizadas por el médico de Acebal.