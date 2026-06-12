Murió una persona en el choque que involucró al jugador de Newell's Saúl Salcedo: él está internado

El siniestro se produjo a la altura de la localidad chaqueña de Margarita Belén. Tres familiares del futbolista también fueron hospitalizados

El choque fue cerca de Margarita Belén, en Chaco. El ex-Newell's viajaba con su familia a Asunción.

En el accidente que involucró al futbolista Santiago Salcedo, que pertenece a Newell's pero se irá a préstamo a un equipo de Paraguay, hubo una víctima fatal. Así lo informan a esta hora medios periodísticos de la provincia de Chaco, donde se produjo el siniestro.

La víctima fatal es el conductor del otro vehículo involucrado en el choque, un hombre de alrededor de 53 años, mientras que el jugador y los tres miembros de su familia que viajaban con él fueron hospitalizados con heridas de distinta consideración. Hasta el momento no hay precisiones sobre la gravedad de estas heridas.

Según los primeros datos recogidos por periodistas chaqueños en el lugar del siniestro, el impacto entre el vehículo en el que viajaban Salcedo y su familia y el otro auto involucrado fue frontal y muy violento. En el momento del accidente caía sobre la zona una persistente llovizna.

Salcedo viajaba de Rosario a Asunción por la ruta nacional Nº 11 junto a su familia cuando chocó con otro vehículo en jurisdicción de la localidad chaqueña de Margarita Belén, a la altura del kilómetro 1034 de esa traza. En Rosario, la noticia se conoció a través de un comunicado oficial de Newell's.

El zaguero paraguayo, que llevaba varias temporadas en el equipo del Parque, se dirigía hacia la capital de su país para firmar contrato con el club Libertad, donde seguirá su carrera.