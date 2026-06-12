La decisión que tomó el DT de Inglaterra y que Bilardo aceptaba, pero con condiciones

Thomas Tuchel permitió que las parejas de sus jugadores ingresen al campamento del seleccionado en West Palm Beach, marcando un cambio a otras épocas

Thomas Tuchel, técnico de Inglaterra, habilitó el ingreso de las mujeres de los jugadores. Bilardo lo hacía, pero con sugerencias.

Thomas Tuchel tomó una decisión poco habitual en la preparación de Inglaterra para el Mundial al permitir que las parejas de sus jugadores ingresaran al campamento del seleccionado en West Palm Beach, Florida, con el objetivo de darle al plantel un margen de libertad antes de la fase más intensa de trabajo.

La medida rompió con una norma no escrita del fútbol de selecciones , donde muchas concentraciones mundialistas suelen blindarse en la previa del debut para evitar distracciones y sostener una rutina de máxima concentración. Carlos Salvador Bilardo, en su etapa de DT, tenía una visión muy estricta y polémica sobre las mujeres en el contexto de los mundiales de fútbol. El exentrenador consideraba que el sexo afectaba físicamente al rendimiento, pero no prohibía a las parejas en las concentraciones, sino que les daba consejos detallados para ahorrar energía.

Una de las primeras en aprovechar la apertura fue Ashlyn Castro, pareja de Jude Bellingham , quien viajó desde Tampa hasta el hotel de la concentración inglesa y compartió la tarde con el mediocampista de Real Madrid.

Ambos fueron vistos al aire libre mientras jugaban Skyjo, un juego de cartas similar al Uno, en una escena distendida que reflejó el clima que Tuchel busca instalar antes del inicio de la competencia.

Embed - TUCHEL: “WE'RE NOT THE TOP FAVOURITES!” England v Costa Rica

>>Leer más: Rival de Argentina: Jordania cuenta con una estrella al que apodan el "Messi jordano"

También se acercaron Kate Kane, esposa del capitán Harry Kane, y Layla Roye, pareja de Kobbie Mainoo, en una jornada que combinó descanso, vida familiar y preparación mental para un torneo de máxima exigencia.

El arquero Jordan Pickford respaldó la decisión del entrenador y explicó que Inglaterra todavía tiene margen antes del inicio de su participación mundialista: “Nuestro torneo no empieza hasta el 17 de junio, así que esto va a ser entrenar duro, acostumbrarse al clima y tener un poco de libertad”.

El DT apuesta a un plantel relajado

Tuchel apuesta a que un grupo más relajado pueda llegar mejor física y emocionalmente a Kansas, donde Inglaterra ajustará los últimos detalles antes de competir en una Copa del Mundo en la que aparece entre las selecciones candidatas.

>>Leer más: Pochettino: "Paraguay es agresivo y competitivo, le ganó a Argentina y Brasil"

La decisión también marca un cambio de tono respecto de otras etapas del seleccionado inglés, históricamente atravesadas por controles estrictos alrededor del plantel y por una fuerte presión mediática sobre la intimidad de los jugadores.