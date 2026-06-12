El PRO aumenta la presión a Milei y pide la renuncia de Adorni

Crece el escándalo por la dudosa declaración jurada del jefe Gabinete. Y cada vez son más los aliados del gobierno que reclaman su alejamiento del Ejecutivo

Macri durante su reciente paso por Santa Fe para relanzar al PRO, fuerza que le envió un mensaje directo a Milei.

El PRO volvió a tomar distancia del gobierno nacional, del que es aliado, y le reclamó este viernes al presidente Javier Milei que “defienda el cambio y no a (Manuel) Adorni ” , en medio de las acusaciones contra el jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito .

“Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni” , sostuvo el partido fundado por el expresidente Mauricio Macri en su cuenta oficial de X.

De ese modo, Macri volvió a desmarcarse de La Libertad Avanza (LLA) en medio del escándalo en torno a Adorni, que recrudeció en las últimas horas tras la presentación de la declaración jurada del funcionario.

El día anterior, el PRO se había pronunciado en sentido similar, cuando criticó en duros términos al jefe de Gabinete, al que acusó de incurrir en “una falta grave” ya que, en su momento, sostuvo en el Congreso que no le ocultaba nada al fisco y luego reconoció que omitió información en su declaración jurada .

“No podemos seguir alimentando polémicas evitables, contradicciones innecesarias ni episodios que erosionan la confianza pública. A esta altura, la actitud más responsable es cuidar el cambio, actuando con la transparencia que la sociedad exige”, habían enfatizado este jueves.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/proargentina/status/2065485351477452920&partner=&hide_thread=false Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni. — PRO (@proargentina) June 12, 2026

Adorni admitió haber ocultado 500.000 dólares en sus declaraciones juradas patrimoniales y eso se contradice con lo que afirmó públicamente en varias oportunidades, incluso en su informe de gestión en Diputados.

En ese sentido, la diputada nacional de Provincias Unidas (PU) y titular del PRO en Santa Fe, Gisela Scaglia, cuestionó este viernes con dureza al jefe de Gabinete e insistió en que el funcionario no debería continuar en el cargo. La misma posición fue exteriorizada por su par y exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti.

“(Adorni) Nos toma el pelo. Mintió y seguirá mintiendo porque no tiene cómo explicar su patrimonio. Decir que acomodó sus cuentas porque encontró un pendrive es el modo más burdo de reírse en la cara de la gente”, afirmó Scaglia.