Aguinaldo: ya se conoce cuándo lo cobran los empleados públicos provinciales

El gobierno provincial ya confirmó la fecha de cobro de la primera cuota del Salario Anual Complementario para empleados estatales de Santa Fe

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El aguinaldo debe saldarse antes de fin de junio.

Cada vez más cerca de la primera cuota del Salario Anual Complementario (Sac, conocido coloquialmente como aguinaldo ), muchos se preguntan cuándo les tocará cobrarlo. Ahora, el gobierno provincial confirmó las fechas de cobro para los trabajadores estatales de Santa Fe.

El cobro de la primera cuota del Sac será el viernes 19 de junio para los trabajadores estatales de la provincia de Santa Fe.

En cuanto al personal del Poder Ejecutivo Provincial , que incluirá en la liquidación el acuerdo paritario establecido para el primer semestre de este año, que totaliza -con junio incluido- un aumento del 12,5%: 2,6 % en enero; 2,1 % en febrero; 2,2 % en marzo; 2 % en abril; 2 % en mayo; y 1,6 % en junio.

Cuándo cobran el aguinaldo los trabajadores provinciales

Los empleados provinciales cobrarán la primera cuota del aguinaldo el próximo viernes 19 de junio. La lista incluye a los siguientes trabajadores:

* Personal perteneciente al Escalafón Policial y Penitenciario

* Personal activo perteneciente al resto de los escalafones

* Personal docente de escuelas privadas

* Todos los pasivos

* Autoridades superiores del Poder Judicial, MPA, MPD, Legislativo y Ejecutivo.