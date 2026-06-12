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Un futbolista acusado de siete violaciones no podrá entrar a Canadá y se perderá el debut en el Mundial

El ghanés Thomas Partey, actualmente en el Villarreal, es un titular indiscutido en el equipo africano.

12 de junio 2026 · 15:03hs
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Thomas Partey

Thomas Partey, con la camiseta del Villarreal. El futbolista ghanés será juzgado en noviembre en Londres por las acusaciones de violación.

El futbolista del Villarreal y titular indiscutido en la selección de Ghana, Thomas Partey, no podrá jugar este viernes en el debut de su equipo en el Mundial 2026: el Gobierno de Canadá le negó la entrada al país y no estará ante Panamá.

Partey está acusado de siete delitos de violación supuestamente cometidos en Londres durante su etapa en el Arsenal, aunque él se declara inocente.

El futbolista estaba junto al plantel de Ghana en Rhode Island, en Estados Unidos, pero Canadá le impidió su ingreso al país a raíz de sus antecedentes penales.

Qué dijo la Fifa

"La FIFA puede confirmar que el jugador Thomas Partey no podrá viajar desde la concentración de la selección de Ghana en Estados Unidos a Canadá para disputar su primer partido contra Panamá el miércoles 17 de junio, ya que el Gobierno canadiense ha denegado su solicitud de visado", señaló la FIFA en un comunicado.

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La Fifa deja en manos de los gobiernos la decisión de conceder o no los visados necesarios para la entrada a los tres países organizadores del Mundial. "La FIFA no interviene en los procesos de inmigración de los países anfitriones, incluida la concesión de visados. Al igual que en anteriores eventos de la FIFA, es el Gobierno anfitrión quien decide en última instancia quién recibe un visado y es admitido en el país", aseguró el organismo.

Lo acusan en Inglaterra

El volante ghanés afronta un proceso judicial en Inglaterra. En julio de 2025 fue acusado por la Policía Metropolitana de Londres de cinco delitos de violación y uno de agresión sexual. Dos meses después se declaró inocente de todos los cargos. En febrero de este año, se le imputaron dos nuevas acusaciones de violación, ante las que volvió a declararse inocente.

Las leyes de Canadá establecen que las personas que hayan cometido o hayan sido condenadas por determinados delitos pueden no ser admitidas en el país. No obstante, Partey todavía no fue juzgado ni condenado y el juicio será recién en noviembre.

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