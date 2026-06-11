Acindar decidió frenar la producción en Villa Constitución por falta de ventas

Referentes de la UOM advirtieron que el mercado local "está cada vez más deprimido" y el ingreso del acero chino perjudica a las empresas argentinas

La planta de Acindar está trabajando a casi el 60 % de su capacidad.

En vísperas de una semana con dos feriados, Acindar anunció una nuevo freno de la producción en Villa Constitución . Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) confirmaron este jueves que la medida se adoptó dentro de un plan de suspensiones acordado con la patronal.

La empresa decidió interrumpir su actividad desde el lunes 15 de junio hasta el jueves 19. El cese afecta a unas 200 personas, entre las que adelantarán vacaciones y las que se tomarán francos compensatorios antes de retomar su labor en el complejo siderúrgico ubicado unos 50 kilómetros al sur de Rosario.

El grupo ArcelorMittal señaló que la paralización responde a un excedente de stock en el marco de la caída de las ventas . "Esto viene desde 2023, no es nuevo", añadió el secretario general de la UOM en el departamento Constitución, Pablo González , a través de La Red Rosario .

El dirigente gremial estimó que la producción en el sur provincial se redujo alrededor de un 40 por ciento . A continuación aclaró que Acindar suele realizar ajustes y balances semestrales, de modo que el freno de la próxima semana está dentro de las previsiones habituales para garantizar la continuidad en medio de la crisis.

Los referentes del sindicato consideran que el escenario actual no permite pronósticos optimistas en cuanto a la recuperación de la industria metalúrgica argentina. "El mercado local está cada vez más deprimido", comentó González.

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Por otra parte, el titular de la UOM villense hizo un llamado de atención sobre la flexibilización de las importaciones. En este sentido, indicó: "El ingreso del acero chino está inundando el mercado entre lo poco que se vende. Entra de manera directa e indirecta, entra con vehículos y productos fabricados en China y el acero obviamente está incluido en esos productos", precisó.

Frente a esta situación, el dirigente gremial indicó que Acindar está adaptándose al nuevo escenario para "ver si puede exportar parte de su producción". El plan incluyó inversiones y otras medidas para acelerar los tiempos y procesos, algo que también implica la intervención de menos gente. "Es mentira que la industria no se aggiornó para competir", remarcó.

¿Cuánto acero produce Acindar en Villa Constitución?

De acuerdo a los registros actuales, Acindar está produciendo entre 75.000 y 80.000 toneladas mensuales en Villa Constitución. La planta tiene una capacidad de 140.000 toneladas, de modo que los resultados actuales están por debajo del 60 por ciento del tope.

El secretario general de la UOM a nivel local se mostró disconforme con el esquema actual, al margen de la suspensión de la próxima semana. En cuanto a la cifra que refleja el nivel de actividad, apuntó: "Creo que es un número que los beneficia y a nosotros nos trae un montón de problemas a futuro".

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González confirmó que la firma del grupo ArcelorMittal cuenta con dos hornos eléctricos en el extremo sur santafesino, aunque sólo utiliza uno de ellos junto con una máquina. "A veces arrancan con un sistema nuevo que probaron para usar los dos, pero no en simultáneo", manifestó. Asimismo aclaró que bajar la palanca no tiene el mismo impacto en comparación con el funcionamiento de las plantas de San Nicolás, donde una decisión de ese tiempo genera una "situación crítica" y "pone en riesgo la continuidad" de la fábrica.

"Hoy tenemos mucha gente suspendida y contenida en sobreplantel", recordó el dirigente gremial respecto del panorama en Villa Constitución. El sindicato estimó que hay unos 800 trabajadores propios y 900 contratistas, mientras que tiempo atrás supieron superar el millar en ambas categorías. Fuera del complejo industrial se suman unos 50 talleres locales que dependen de Acindar y menos de una decena vinculados al sector agropecuario o la labor de otras empresas.