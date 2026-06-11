Contó que le detectaron sífilis, se hizo viral y reactivó el alerta por la suba de casos en Rosario

Shadia Brigitte contó en redes cómo una herida en el labio terminó en un diagnóstico de sífilis. Su caso puso el foco en una infección que crece de manera sostenida en Rosario, con 1.673 positivos registrados en 2025.

A la joven le apareció un chancro sifílico, uno de los síntomas de la sífilis en su etapa primaria

El aumento de los casos de sífilis se vuelve a poner sobre la mesa . En Argentina, los casos positivos crecieron un 71% a lo largo del 2025 , con más de 55 mil contagios reportados los últimos 12 meses. Y Rosario no es la excepción: hace años se registra una suba sostenida . En este marco, una creadora de contenido decidió contar en primera persona su propio proceso en la detección de esta infección de transmisión sexual (ITS ), desde que le apareció una herida expuesta y externa en el medio del labio (llamada chancro, uno de los primeros síntomas de la ITS), hasta que llegó el diagnóstico . Con su relato , la chica volvió a traer el tema en la agenda , lo que motivó a médicos a explicar, también a través de redes , cómo se transmite, cómo se detecta y cómo es el tratamiento adecuado.

Shadia Brigitte, joven de 23 años oriunda de Bahía Blanca, está acostumbrada a compartir su vida en redes sociales, sobre todo en Instagram. En los últimos años, consiguió construir una comunidad de casi 100 mil seguidores. Por eso, cuando le apareció una gran ampolla en el labio, no dudó en mostrársela a sus seguidores. En un principio, creyó que se trataba de un herpes, producto del estrés en su anterior trabajo, y que se “íria solo”, pero luego el aspecto empezó a empeorar, y fue cambiando de color, de un rojo a casi verde. Un mes más tarde, recibió el diagnóstico de sífilis y el tratamiento con penicilina . Pero no fue un camino fácil.

"La dejé estar porque realmente sentía que era una ampollita que me había salido justamente por morderme y que se me iba a ir en cualquier momento. Nunca pensé que podría ser sífilis, ni mucho menos", expresó Shadia Brigitte en conversación con La Capital. A lo largo del proceso, el equipo médico trató la herida como un herpes, pero también le realizaron a la joven una biopsia al sospechar que podría tratarse de un cáncer de boca. Finalmente, descubrieron que se trataba de sífilis. En realidad, es posible acceder al diagnóstico de esta infección a través de un test rápido de sangre que no lleva más de 15 minutos.

En Rosario, los casos registran subas año a año. De hecho, en 2025 se registró el número más alto desde 2018, con 1.673 casos confirmados, según el informe preliminar que releva la actualización epidemiológica en la población general de la ciudad al que pudo acceder La Capital.

“No cabe duda de que, tanto a nivel nacional como a nivel ciudad, los casos vienen aumentando, sobre todo en la población joven”, expresó Juan Herrmann, médico epidemiólogo del Área Epidemiología de la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario, en diálogo con este diario.

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Un mes sin diagnóstico y los tabúes por derribar

La chica de 23 años no jamás pensó que la ampolla de su labio se trataba de un chancro sifílico, como se conoce a la llaga o úlcera que aparece en los genitales, el ano o la boca como síntoma de una infección de transmisión sexual. Mientras pasaba por distintos centros médicos, la herida, visiblemente expuesta, empeoraba. Al consultar en un hospital público, le dieron un tratamiento con aciclovir, pero, obviamente, no mejoraba. Al observar el tenor de la ampolla, el equipo médico no pensó inmediatamente en sífilis, sino que se trataba de un cáncer de boca, una condición mucho más compleja.

Luego, le hicieron una biopsia y estudios de sangre, por lo que pasó más de un mes hasta que llegó el diagnóstico de sífilis primaria, ITS que se propagó en los últimos años entre jóvenes de 15 a 30 años. Finalmente, el tratamiento consistió en la aplicación de una dosis de penicilina, más sencillo de lo que pensaba. Con los antibióticos correctos, la sífilis tiene una cura muy efectiva.

Tras contar su diagnóstico, Shadia Brigitte tuvo que afrontar todo tipo de comentarios: desde que la llamaran promiscua hasta que acusaran a su gato de habérselo transmitido. Una y otra vez, la joven aclaró que la transmisión se genera por contacto sexual estrecho entre personas (puede ser vía oral, anal o genital), a través del intercambio de mucosas. "Solamente con entrar en contacto con una llaga, úlcera, ampolla de una persona infectada puede haber contagio. La bacteria entra por pequeñas lesiones, y en cualquier persona", aclaró la chica en su Instagram.

Cuando llegó el diagnóstico, la joven expresó sentirse "culpable", pero, tras pensarlo un poco, decidió compartir su experiencia en Instagram para facilitarle información sobre la ITS a sus seguidores. Rápidamente, el video recorrió las redes sociales y alcanzó 12 millones de visualizaciones en tan solo tres días. Tras la repercusión de la joven, diferentes médicos salieron a explicar qué es esta infección, cómo se transmite y cómo se accede a la cura.

En Rosario se registran aumentos de casos de sífilis año a año

Al mirar los números del informe preliminar sobre la situación epidemiológica del sífilis en la ciudad, rápidamente se detecta que los casos van subiendo año a año. Por ejemplo, en 2018 se detectaron 1023 positivos, mientras que en 2025 fueron 1673, lo que representa un aumento del 63,54% en 7 años.

En Rosario, los números arrojan una tendencia de aumento progresivo. El único descenso de casos se dio en 2020, en plena pandemia, lo que puede explicarse por una falta de acceso a testeos. En 2019, hubo 1197 positivos, y en 2020 bajó a 997 casos.

No obstante, a partir de 2021 los contagios de sífiles volvieron a subir de forma ininterrumpida: ese año hubo 1.216 casos; en 2022, 1.268; en 2023, 1.480; y en 2024, la cifra escaló a 1.620 casos. Vale aclarar que la estadística incluye tanto a la población general como a mujeres embarazadas a las que se le detectó sífilis en los controles prenatales.

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"La situación en Rosario es la de un aumento progresivo de casos desde hace aproximadamente 10 años, con una mayor prevalencia en población joven, de entre 15 y 30 años", aseguró Raquel Tizziani, médica clínica, sexóloga y referente de Salud Sexual del Área de Salud Pública de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) en conversación con La Capital.

Qué es y cómo se transmite la sífilis

En particular, la sífilis es una infección de transmisión sexual causada por una bacteria que se llama treponema pallidum. Uno de los síntomas más frecuentes durante la etapa primaria es el chancro sifílico, tal como el que salió a Shadia Brigitte y recorrió las redes sociales. Esta herida puede aparecer en los genitales, pero también en la boca.

Aunque en redes circuló que la sífilis puede transmitirse por compartir mate, vaso o saliva, la médica clínica y sexóloga de la UNR desmintió estas afirmaciones. "La bacteria no tiene posibilidad de vivir en aire ambiente; si cae una gota de saliva en la mesa o te paso un mate, la bacteria no puede quedar en el mate y sobrevivir en la bombilla, la transmisión se da específicamente entre contacto de mucosas". Ahora bien, si hay una lesión expuesta, como un chancro, estas heridas sí transmiten.

Además, Tizziani especificó que la sífilis puede transmitirse durante el embarazo a través de la placenta. "Por eso es muy importante hacer controles de salud y cuidarse con métodos de barrera también durante este período", afirmó la médica. Un dato que llama la atención es que en los últimos años, una importante parte de los diagnósticos en Rosario se realizó en mujeres embarazadas durante sus controles prenatales: de 1620 positivos, 544 se detectaron en población gestante.

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Cómo se detecta y cómo se cura

"Puede ser una infección asintomática, por lo que es muy importante hacer chequeos de salud periódicamente. Se detecta por pruebas de testeo rápido: se pincha el dedo, con una gota de sangre y en 15 minutos está el resultado", especificó Tizziani, y sumó: "También se detecta en pruebas de laboratorio, cuando se extrae sangre en cualquier control de salud".

La sífilis puede aparecer en distintas etapas, según el tiempo transcurrido desde la infección inicial y la aplicación o no de tratamiento médico. En la fase primaria aparece una llaga indolora (chancro) en el sitio de entrada de la bacteria, mientras que la secundaria se caracteriza por erupciones cutáneas, especialmente en palmas de las manos y plantas de los pies, fiebre e inflamación de ganglios. Generalmente, la cura en estas etapas, que abarca desde la infección inicial hasta el primer año, requiere una dosis única de penicilina inyectable.

Sin embargo, la sífilis también puede pasar a una etapa terciaria, y ahí la cosa se complica. En ese sentido, puede desarrollarse durante años -o hasta décadas- después de la infección inicial. Lo alarmante es que en este periodo la infección afecta órganos vitales y puede provocar complicaciones cardiovasculares, problemas neurológicos (neuro sífilis) y lesiones en la piel o huesos. En estos casos, el tratamiento suele requerir dosis múltiples de penicilina, a menudo administradas por vía intravenosa, y puede requerir hospitalización.

Por último, la sífilis también puede aparecer de manera latente y sin síntomas, pero con pruebas serológicas positivas. En ese marco también se debe aplicar penicilina inyectable.