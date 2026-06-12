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Se suman denuncias por abuso sexual en el jardín de infantes de Empalme Graneros

Familiares de los chicos reclaman que el Ministerio de Educación de Santa Fe les permita el traspaso a otra institución, no quieren seguir mandando a sus hijos al establecimiento cuestionado

12 de junio 2026 · 11:41hs
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Una mujer dijo que su hijo sufrió abuso sexual en el Jardín de Infantes 261 Paulo Freire.

Una mujer dijo que su hijo sufrió abuso sexual en el Jardín de Infantes 261 Paulo Freire.

Dos días después de los disturbios por un presunto caso de abuso sexual, este viernes se llevó a cabo una protesta por la situación del Jardín de Infantes 261 Paulo Freire. En paralelo con esta manifestación, la Justicia rosarina confirmó este viernes nuevas denuncias contra el portero detenido en Empalme Graneros.

Fuentes del Ministerio de Educación de Santa Fe ratificó ante la consulta de La Capital que las clases seguían suspendidas después del violento operativo policial del último miércoles, cuando padres, madres y vecinos fueron a quejarse a la puerta del establecimiento en Cabal y La República. En ese momento, Rubén L. quedó bajo arresto y demoraron a tres personas por los incidentes posteriores.

Desde la cartera provincial remarcaron que aún "no hay fecha de regreso" para los chicos. De momento, el plan consiste en sostener las reuniones con docentes, directivos y familiares para abordar el conflicto en el transcurso de la próxima semana.

Sin solución a la vista en el Jardín Paulo Freire

Lejos de la propuesta de las autoridades, un grupo de madres fue a protestar este viernes a la mañana a la sede local del Ministerio de Educación santafesino. Allí exhibieron fotos del detenido y distintos carteles con mensajes sobre la prevención de delitos contra la integridad sexual. Uno de ellos decía: "Derecho a jugar, a reír, a ser niño; no a ser abusado".

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Una de las manifestantes criticó la labor de los docentes de Empalme Graneros y consideró que el diálogo es inútil en las circunstancias actuales. A través de LT8 reclamó: "Hasta que no haya cámaras en el jardín y el patio, dentro de las aulas, no vamos a ir. Tampoco nos quieren dar el pase para llevarlos a otro jardín, como si nosotros o los chicos tuvieran la culpa".

>> Leer más: Abuso sexual en un jardín de infantes: quisieron prender fuego la casa de un docente

La mujer dijo que la denuncia contra Rubén L. tomó por sorpresa a la comunidad del establecimiento educativo. Sobre esta cuestión, explicó: "Nos quedamos anonadados porque no sabíamos nada. De repente, empiezan a aparecer más casos, mamás que querian hablar. que tenían miedo de llevar a los chicos al hospital y enterarse de que tenían algo".

Quienes organizaron la protesta cerca del barrio Refinería descartaron la posibilidad de sentarse a dialogar con los directivos después de lo ocurrido. "Esto no se puede arreglar hablando porque nadie se acercó a hablar con nosotros. Nadie nos dio explicaciones, nadie nos dijo por qué mandaron a una persona así si ya tenía antecedentes", advirtieron.

¿Cuántas denuncias de abuso sexual hubo en el jardín?

Hasta el momento, la Justicia provincial recibió tres denuncias de abuso sexual en el Jardín Paulo Freire. Los dos últimas se formalizaron este jueves en la unidad especializada en Delitos contra la Integridad Sexual.

La fiscal Antonela Valente dispuso la detención de Rubén L. después de la primera declaración de la madre de uno de los alumnos del barrio Empalme Graneros. Voceros del Ministerio Público de la Acusación (MPA) anticiparon que este viernes podía sumarse una cuarta presentación contra el mismo sospechoso.

Al margen de la causa penal, el Ministerio de Educación de Santa Fe abrió un sumario administrativo para investigar la situación en el establecimiento. El asistente quedó "apartado del cargo indefinidamente" hasta que se defina la sanción correspondiente, de acuerdo a fuentes oficiales.

La secretaria de Gestión Territorial Educativa, Daiana Gallo Ambrosis, ratificó que la cartera está a disposición de la Justicia para esclarecer las dudas sobre lo ocurrido dentro del jardín. En cuanto a los antecedentes de un conflicto en abril con la misma persona, señaló este jueves: " Hubo un altercado con una mamá que denunció que le gritó a su hijo. Eso lo tenemos constatado con el acta que se labró en ese momento. Se pidieron las disculpas, se avanzó y dialogó, pero eso dista muchísimo de la acusación de ayer".

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