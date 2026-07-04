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Noruega vs. Brasil por los octavos del Mundial 2026: dónde y a qué hora verlo

Erling Haaland y Viniciur Jr. se verán las caras este domingo en la Copa del Mundo. En esta nota, los detalles del partido

4 de julio 2026 · 08:06hs
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Erling Haaland y Vinicius Jr. se verán las caras en el Noruega-Brasil de octavos del Mundial.

AP

Erling Haaland y Vinicius Jr. se verán las caras en el Noruega-Brasil de octavos del Mundial.

Noruega y Brasil se enfrentarán este domingo en el Nueva York Nueva Jersey Stadium (MetLife Stadium) por los octavos de final del Mundial 2026. Conocé el horario y dónde ver el partido de eliminación directa entre la Verdeamarela y los Vikingos en la Copa del Mundo.

A qué hora juegan Noruega vs. Brasil

El partido correspondiente a los octavos de final del Mundial entre Noruega y Brasil se jugará este domingo 5 de julio, desde las 17 (horario en Argentina), en el Nueva York Nueva Jersey Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos.

El árbitro principal será el estadounidense Ismail Elfath. En tanto, los asistentes serán sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins. El hondureño Saíd Martínez completa el plantel como cuarto referí y su compatriota Walter López será el juez de reserva.

Dónde ver Noruega vs. Brasil

La transmisión del encuentro entre Noruega y Brasil será a través de DSports. Además, podés ver el comentario post partido en lacapital.com.ar

>> Leer más: Haaland y Vinicius reaccionaron a un meme sobre Brasil-Noruega: "Tenemos que recrearlo"

El siguiente cruce del ganador

El ganador del duelo entre Noruega y Brasil avanzará directamente a los cuartos de final del Mundial 2026 y seguirá en la carrera por el campeonato.

En dicha instancia, enfrentará al vencedor del cruce entre México e Inglaterra. El partido de cuartos se jugará el sábado 11 de julio a las 18 (horario en Argentina) en el Miami Stadium.

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