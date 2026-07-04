Noruega vs. Brasil por los octavos del Mundial 2026: dónde y a qué hora verlo

Erling Haaland y Viniciur Jr. se verán las caras este domingo en la Copa del Mundo. En esta nota, los detalles del partido

Erling Haaland y Vinicius Jr. se verán las caras en el Noruega-Brasil de octavos del Mundial.

Noruega y Brasil se enfrentarán este domingo en el Nueva York Nueva Jersey Stadium (MetLife Stadium) por los octavos de final del Mundial 2026 . Conocé el horario y dónde ver el partido de eliminación directa entre la Verdeamarela y los Vikingos en la Copa del Mundo.

El partido correspondiente a los octavos de final del Mundial entre Noruega y Brasil se jugará este domingo 5 de julio, desde las 17 (horario en Argentina), en el Nueva York Nueva Jersey Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos.

El árbitro principal será el estadounidense Ismail Elfath . En tanto, los asistentes serán sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins . El hondureño Saíd Martínez completa el plantel como cuarto referí y su compatriota Walter López será el juez de reserva.

La transmisión del encuentro entre Noruega y Brasil será a través de DSports. Además, podés ver el comentario post partido en lacapital.com.ar

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El siguiente cruce del ganador

El ganador del duelo entre Noruega y Brasil avanzará directamente a los cuartos de final del Mundial 2026 y seguirá en la carrera por el campeonato.

En dicha instancia, enfrentará al vencedor del cruce entre México e Inglaterra. El partido de cuartos se jugará el sábado 11 de julio a las 18 (horario en Argentina) en el Miami Stadium.