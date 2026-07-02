En la previa del partido de la selección, llega la Feria Mundialista al microcentro

Unos 40 emprendedores locales estarán este viernes de 9 a 14 en Córdoba y Corrientes con productos inspirados en los colores argentinos y la pasión por el futbol

En la Feria Mundiaista habrá más de 40 emprendimientos que ofrecerán una amplia variedad de productos inspirados en los colores argentinos y en la pasión por el fútbol.

Este viernes 3 de julio, de 9 a 14 en Córdoba y Corrientes, se llevará a cabo la Feria Mundialista , una propuesta que combina el amor por la camiseta con la creatividad de los emprendedores locales.

En el marco de la previa del encuentro que disputará la Selección Argentina frente a Cabo Verde por el Mundial, habrá más de 40 emprendimientos que ofrecerán una amplia variedad de productos inspirados en los colores argentinos y en la pasión por el fútbol.

Quienes recorran la feria podrán encontrar accesorios, artículos de marroquinería, productos sublimados, indumentaria de todo tipo, textiles, escarapelas, mates, bufandas, stickers, cuadernos, tablas, pins y muchas otras propuestas ideales para acompañar a la selección en una nueva jornada mundialista, con el valor agregado de comprar productos elaborados por manos rosarinas.

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Mensajes a la Scaloneta

Más allá de la amplia oferta de productos, también habrá un sector especial para poder dedicarle un mensaje a la Scaloneta: habrá una camiseta gigante de la selección argentina en donde los vecinos y vecinas de la ciudad podrán dejar sus buenos augurios a los jugadores en la previa del partido.

La Feria Mundialista forma parte de las acciones que promueven la economía social, generando espacios de comercialización para emprendedores y emprendedoras locales, al tiempo que invita a vecinos y vecinas a vivir la previa del partido con una propuesta que combina producción local, identidad y encuentro.

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Ferias y Mercados

Las ferias y los mercados de la ciudad constituyen espacios de comercialización que permiten la compra directa, favoreciendo el comercio de cercanía. Asimismo, promueven la convivencia, la inclusión, el aprendizaje y la difusión de los valores de la economía social, otorgándole a los emprendedores y emprendedoras espacios de venta gratuitos.

Para participar de las mismas, son necesarios los siguientes requisitos:

-Ser mayor de 18 años

-Residir en la ciudad de Rosario

-Tener un emprendimiento en marcha con producción propia (o bien prestar un servicio)

-Haber realizado el Programa Rosario Emprende

Consultas

Para cualquier consulta, acercarse personalmente a las oficinas de Economía Social de cada Distrito, de lunes a viernes entre las 8 y las 14, o comunicarse vía WhatsApp a los siguientes números:

Distrito Oeste: 3415781251

Distrito Sudoeste: 3415778176

Distrito Centro: 3415781209

Distrito Noroeste: 3415212738

Distrito Sur: 3413951000

Distrito Norte: 3415781237