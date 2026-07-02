En la previa del partido de la selección, llega la Feria Mundialista al microcentro

Este viernes 3 de julio, de 9 a 14 en Córdoba y Corrientes, se llevará a cabo la Feria Mundialista, una propuesta que combina el amor por la camiseta con la creatividad de los emprendedores locales.
Unos 40 emprendedores locales estarán este viernes de 9 a 14 en Córdoba y Corrientes con productos inspirados en los colores argentinos y la pasión por el futbol
Este viernes 3 de julio, de 9 a 14 en Córdoba y Corrientes, se llevará a cabo la Feria Mundialista, una propuesta que combina el amor por la camiseta con la creatividad de los emprendedores locales.
En el marco de la previa del encuentro que disputará la Selección Argentina frente a Cabo Verde por el Mundial, habrá más de 40 emprendimientos que ofrecerán una amplia variedad de productos inspirados en los colores argentinos y en la pasión por el fútbol.
Quienes recorran la feria podrán encontrar accesorios, artículos de marroquinería, productos sublimados, indumentaria de todo tipo, textiles, escarapelas, mates, bufandas, stickers, cuadernos, tablas, pins y muchas otras propuestas ideales para acompañar a la selección en una nueva jornada mundialista, con el valor agregado de comprar productos elaborados por manos rosarinas.
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Más allá de la amplia oferta de productos, también habrá un sector especial para poder dedicarle un mensaje a la Scaloneta: habrá una camiseta gigante de la selección argentina en donde los vecinos y vecinas de la ciudad podrán dejar sus buenos augurios a los jugadores en la previa del partido.
La Feria Mundialista forma parte de las acciones que promueven la economía social, generando espacios de comercialización para emprendedores y emprendedoras locales, al tiempo que invita a vecinos y vecinas a vivir la previa del partido con una propuesta que combina producción local, identidad y encuentro.
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Las ferias y los mercados de la ciudad constituyen espacios de comercialización que permiten la compra directa, favoreciendo el comercio de cercanía. Asimismo, promueven la convivencia, la inclusión, el aprendizaje y la difusión de los valores de la economía social, otorgándole a los emprendedores y emprendedoras espacios de venta gratuitos.
Para participar de las mismas, son necesarios los siguientes requisitos:
-Ser mayor de 18 años
-Residir en la ciudad de Rosario
-Tener un emprendimiento en marcha con producción propia (o bien prestar un servicio)
-Haber realizado el Programa Rosario Emprende
Para cualquier consulta, acercarse personalmente a las oficinas de Economía Social de cada Distrito, de lunes a viernes entre las 8 y las 14, o comunicarse vía WhatsApp a los siguientes números:
Distrito Oeste: 3415781251
Distrito Sudoeste: 3415778176
Distrito Centro: 3415781209
Distrito Noroeste: 3415212738
Distrito Sur: 3413951000
Distrito Norte: 3415781237