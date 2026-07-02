La Capital | La Ciudad | Feria

En la previa del partido de la selección, llega la Feria Mundialista al microcentro

Unos 40 emprendedores locales estarán este viernes de 9 a 14 en Córdoba y Corrientes con productos inspirados en los colores argentinos y la pasión por el futbol

2 de julio 2026 · 18:16hs
Google Seguir a La Capital en Google
En la Feria Mundiaista habrá más de 40 emprendimientos que ofrecerán una amplia variedad de productos inspirados en los colores argentinos y en la pasión por el fútbol.

En la Feria Mundiaista habrá más de 40 emprendimientos que ofrecerán una amplia variedad de productos inspirados en los colores argentinos y en la pasión por el fútbol.
En la previa del partido de la selección, llega la Feria Mundialista al microcentro

En la previa del partido de la selección, llega la Feria Mundialista al microcentro

En la previa del partido de la selección, llega la Feria Mundialista al microcentro

Este viernes 3 de julio, de 9 a 14 en Córdoba y Corrientes, se llevará a cabo la Feria Mundialista, una propuesta que combina el amor por la camiseta con la creatividad de los emprendedores locales.

En el marco de la previa del encuentro que disputará la Selección Argentina frente a Cabo Verde por el Mundial, habrá más de 40 emprendimientos que ofrecerán una amplia variedad de productos inspirados en los colores argentinos y en la pasión por el fútbol.

Quienes recorran la feria podrán encontrar accesorios, artículos de marroquinería, productos sublimados, indumentaria de todo tipo, textiles, escarapelas, mates, bufandas, stickers, cuadernos, tablas, pins y muchas otras propuestas ideales para acompañar a la selección en una nueva jornada mundialista, con el valor agregado de comprar productos elaborados por manos rosarinas.

>> Leer más: La economía del rebusque crece en Rosario mientras más emprendedores buscan ingresos extra

Mensajes a la Scaloneta

Más allá de la amplia oferta de productos, también habrá un sector especial para poder dedicarle un mensaje a la Scaloneta: habrá una camiseta gigante de la selección argentina en donde los vecinos y vecinas de la ciudad podrán dejar sus buenos augurios a los jugadores en la previa del partido.

La Feria Mundialista forma parte de las acciones que promueven la economía social, generando espacios de comercialización para emprendedores y emprendedoras locales, al tiempo que invita a vecinos y vecinas a vivir la previa del partido con una propuesta que combina producción local, identidad y encuentro.

>> Leer más: Crisis y rebusque: más de 300 emprendedores se sumaron este año a las ferias de Rosario

Ferias y Mercados

Las ferias y los mercados de la ciudad constituyen espacios de comercialización que permiten la compra directa, favoreciendo el comercio de cercanía. Asimismo, promueven la convivencia, la inclusión, el aprendizaje y la difusión de los valores de la economía social, otorgándole a los emprendedores y emprendedoras espacios de venta gratuitos.

Para participar de las mismas, son necesarios los siguientes requisitos:

-Ser mayor de 18 años
-Residir en la ciudad de Rosario
-Tener un emprendimiento en marcha con producción propia (o bien prestar un servicio)
-Haber realizado el Programa Rosario Emprende

Consultas

Para cualquier consulta, acercarse personalmente a las oficinas de Economía Social de cada Distrito, de lunes a viernes entre las 8 y las 14, o comunicarse vía WhatsApp a los siguientes números:

Distrito Oeste: 3415781251
Distrito Sudoeste: 3415778176
Distrito Centro: 3415781209
Distrito Noroeste: 3415212738
Distrito Sur: 3413951000
Distrito Norte: 3415781237

Noticias relacionadas
El Patio Cívico del Monumento a la Bandera fue el escenario del cierre del encuentro.

La incansable lucha de un grupo de madres para sacar a sus hijos de las drogas

es la argentina del reves: javkin cuestiono el impuesto a los combustibles

"Es la Argentina del revés": Javkin cuestionó el impuesto a los combustibles

El aeropuerto busca sumar y mejorar servicios con vistas al crecimiento que se viene. 

El aeropuerto suma más de 300 estructuras de sombra a su playa de estacionamiento

La Municipalidad encaró la obra de apertura de barrio ATE.

Inician trabajos de una obra clave para integrar barrio ATE, en la zona sudoeste

Ver comentarios

Las más leídas

Arranca la temporada de guisos: siete recetas para combatir el frío

Arranca la temporada de guisos: siete recetas para combatir el frío

Con el Quini 6 vacante, seis santafesinos festejaron en el Siempre Sale

Con el Quini 6 vacante, seis santafesinos festejaron en el Siempre Sale

Tragedia en Casilda: alcohol y alta velocidad, factores que llevan al conductor a prisión

Tragedia en Casilda: alcohol y alta velocidad, factores que llevan al conductor a prisión

Falleció a los 58 años Manolo Arjona, uno de los fundadores de Loco Mía

Falleció a los 58 años Manolo Arjona, uno de los fundadores de Loco Mía

Lo último

Después de 70 años se licitará la concesión de la Terminal I de Villa Constitución

Después de 70 años se licitará la concesión de la Terminal I de Villa Constitución

Tenis: Horacio Zeballos inició el camino hacia el ansiado título de Wimbledon

Tenis: Horacio Zeballos inició el camino hacia el ansiado título de Wimbledon

Tragedia en Casilda: Scaloni envió un mensaje a las familias de los chicos fallecidos

Tragedia en Casilda: Scaloni envió un mensaje a las familias de los chicos fallecidos

Crimen de Pillín Bracamonte: expectativas por peritajes que pueden dar con uno de los sicarios

Fernando "Narigón" Vázquez fue imputado como apoyo logístico en el crimen, pero los investigadores creen que pudo ser uno de los sicarios
Crimen de Pillín Bracamonte: expectativas por peritajes que pueden dar con uno de los sicarios
En la previa del partido de la selección, llega la Feria Mundialista al microcentro
La Ciudad

En la previa del partido de la selección, llega la Feria Mundialista al microcentro

Cuidacoches: por falta de acuerdos, cayó el debate en el Senado provincial
La Ciudad

Cuidacoches: por falta de acuerdos, cayó el debate en el Senado provincial

Es la Argentina del revés: Javkin cuestionó el impuesto a los combustibles
La Ciudad

"Es la Argentina del revés": Javkin cuestionó el impuesto a los combustibles

Según la madre de Gastón Montenegro, una banda narco secuestró a su hijo
Policilaes

Según la madre de Gastón Montenegro, una banda narco secuestró a su hijo

Femicidio en San Jorge: un imputado por el asesinato de Florencia Gómez

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Femicidio en San Jorge: un imputado por el asesinato de Florencia Gómez

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Arranca la temporada de guisos: siete recetas para combatir el frío

Arranca la temporada de guisos: siete recetas para combatir el frío

Con el Quini 6 vacante, seis santafesinos festejaron en el Siempre Sale

Con el Quini 6 vacante, seis santafesinos festejaron en el Siempre Sale

Tragedia en Casilda: alcohol y alta velocidad, factores que llevan al conductor a prisión

Tragedia en Casilda: alcohol y alta velocidad, factores que llevan al conductor a prisión

El municipio impulsa un proyecto para recuperar una zona estratégica de la costa

El municipio impulsa un proyecto para recuperar una zona estratégica de la costa

Fuerte choque de un auto contra una columna en Mendoza y Wilde

Fuerte choque de un auto contra una columna en Mendoza y Wilde

Ovación
Asociación Rosarina de Fútbol: el miércoles se sortearán las zonas Campeonato y Permanencia en la A y B

Por Juan Iturrez
Ovación

Asociación Rosarina de Fútbol: el miércoles se sortearán las zonas Campeonato y Permanencia en la A y B

Asociación Rosarina de Fútbol: el miércoles se sortearán las zonas Campeonato y Permanencia en la A y B

Asociación Rosarina de Fútbol: el miércoles se sortearán las zonas Campeonato y Permanencia en la A y B

Vóley de playa: los hermanos rosarinos Capogrosso le dieron un susto a los campeones mundiales

Vóley de playa: los hermanos rosarinos Capogrosso le dieron un susto a los campeones mundiales

España goleó a Austria casi sin despeinarse y ratificó su poderío

España goleó a Austria casi sin despeinarse y ratificó su poderío

Policiales
La abuela de Loan sugirió que su hija Laudelina mintió  y la comprometió
Policiales

La abuela de Loan sugirió que su hija Laudelina mintió  y la comprometió

Crimen de Pillín Bracamonte: expectativas por peritajes que pueden dar con uno de los sicarios

Crimen de Pillín Bracamonte: expectativas por peritajes que pueden dar con uno de los sicarios

Según la madre de Gastón Montenegro, una banda narco secuestró a su hijo

Según la madre de Gastón Montenegro, una banda narco secuestró a su hijo

Homicidios en Rosario: 45 casos en el primer semestre, la tasa más baja en 25 años

Homicidios en Rosario: 45 casos en el primer semestre, la tasa más baja en 25 años

La Ciudad
La incansable lucha de un grupo de madres para sacar a sus hijos de las drogas

Por Matías Petisce
La Ciudad

La incansable lucha de un grupo de madres para sacar a sus hijos de las drogas

Es la Argentina del revés: Javkin cuestionó el impuesto a los combustibles

"Es la Argentina del revés": Javkin cuestionó el impuesto a los combustibles

En la previa del partido de la selección, llega la Feria Mundialista al microcentro

En la previa del partido de la selección, llega la Feria Mundialista al microcentro

El aeropuerto suma más de 300 estructuras de sombra a su playa de estacionamiento

El aeropuerto suma más de 300 estructuras de sombra a su playa de estacionamiento

Cuidacoches: el ministro de Seguridad pide mecanismo ágil y sin gastos judiciales
La Ciudad

Cuidacoches: el ministro de Seguridad pide mecanismo ágil y sin gastos judiciales

Dónde cayó nieve y qué ciudades amanecieron cubiertas de blanco
Información General

Dónde cayó nieve y qué ciudades amanecieron cubiertas de blanco

El municipio impulsa un proyecto para recuperar una zona estratégica de la costa

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

El municipio impulsa un proyecto para recuperar una zona estratégica de la costa

Ola de frío: cómo pedir ayuda para las personas en situación de calle
La Ciudad

Ola de frío: cómo pedir ayuda para las personas en situación de calle

La historia de adrenalina y amor de la pareja de Netflix que escaló el Empire State
Zoom

La historia de adrenalina y amor de la pareja de Netflix que escaló el Empire State

Un nene de 14 años y una mujer de 23, víctimas de una balacera en zona sur
Policiales

Un nene de 14 años y una mujer de 23, víctimas de una balacera en zona sur

Alerta por frío extremo: 17 provincias enfrentan temperaturas bajo cero
Información General

Alerta por frío extremo: 17 provincias enfrentan temperaturas bajo cero

Cómo evitar intoxicaciones por monóxido de carbono: lo que hay que saber
La Ciudad

Cómo evitar intoxicaciones por monóxido de carbono: lo que hay que saber

Fuerte choque de un auto contra una columna en Mendoza y Wilde
La ciudad

Fuerte choque de un auto contra una columna en Mendoza y Wilde

¿Es el citrato de magnesio la mejor elección para sentirse bien?
Salud

¿Es el citrato de magnesio la mejor elección para sentirse bien?

Capacitan a médicos santafesinos para realizar estudios clave en recién nacidos
La Ciudad

Capacitan a médicos santafesinos para realizar estudios clave en recién nacidos

Arranca en Rosario el Torneo de Chefs Santa Fe 2026 con ocho equipos en competencia
La Ciudad

Arranca en Rosario el Torneo de Chefs Santa Fe 2026 con ocho equipos en competencia

El amanecer más frío del año en casi todo el centro y norte del país

Por Matías Petisce
La Ciudad

El amanecer más frío del año en casi todo el centro y norte del país

Un estudiante del Politécnico diseñó un videojuego y lo presentará en Países Bajos
La Ciudad

Un estudiante del Politécnico diseñó un videojuego y lo presentará en Países Bajos

Debe estar muy golpeada y la están explotando, dijo la madre de Micaela Albornoz 
Policiales

"Debe estar muy golpeada y la están explotando", dijo la madre de Micaela Albornoz 

Los refugios de Rosario suman bibliotecas para personas en situación de calle
La Ciudad

Los refugios de Rosario suman bibliotecas para personas en situación de calle

Cambio de Nación en los subsidios del transporte: ¿cómo impacta en Rosario?
Economía

Cambio de Nación en los subsidios del transporte: ¿cómo impacta en Rosario?

Impulsan un multisectorial para enfrentar la crisis en la Granja Tres Arroyos
Economía

Impulsan un multisectorial para enfrentar la crisis en la Granja Tres Arroyos

La Feria del Centro vuelve a Rosario: ya están abiertas las inscripciones
Zoom

La Feria del Centro vuelve a Rosario: ya están abiertas las inscripciones