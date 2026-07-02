El DT de Inglaterra abre el paraguas: "No podemos adaptarnos a la altura de México" Tuchel dijo que los 2.300 metros sobre el nivel del mar de Ciudad de México es "una enorme ventaja" para el seleccionado local 2 de julio 2026 · 21:35hs

Desde la altitud de Ciudad de México hasta los recuerdos de los dos goles más conocidos de Diego Maradona, Inglaterra tendrá que lidiar con condiciones difíciles y con el peso de la historia este domingo, cuando enfrente al coanfitrión México en el Mundial.

El Estadio Azteca, sede del partido de octavos de final, fue el escenario de los dos goles más recordados de Diego: el de la "picardía", la "mano de Dios", y el del talento supremo, cuando dejó a la mitad del equipo inglés en el camino y convirtió el "gol del siglo", el que la Fifa votó como el mejor en la historia de los Mundiales. Pasaron 40 años pero el mítico estadio mexicano bien podría funcionar como una herramienta de memoria emotiva para los ingleses.

Y también deben lidiar con la altura: Ciudad de México está a casi a 2.300 metros sobre el nivel del mar. “Según tengo entendido, no podemos adaptarnos a la altura”, dijo el entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel, quien consideró que es "una enorme ventaja que tendrá México. Simplemente lleva demasiado tiempo adaptarse”.

Aunque Tuchel se anticipa a los posibles cuestionamientos por el rendimiento de su equipo en la altura, confía en que las criticadas pausas de hidratación pueden jugar a favor del seleccionado inglés, tal como ocurrió en Inglaterra-Congo. “Las aprovecho al máximo. En realidad no me encantan, disfruto más el fútbol cuando se desarrolla con inercia... pero, por supuesto, están aquí, ¿por qué no iba a intentar sacarles provecho?”, remarcó.