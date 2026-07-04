Primera C: Argentino y Leones FC, afrontarán sus partidos con diferentes realidades

En el Olaeta, el Salaíto recibe a Cambaceres y en Arroyo Seco, el equipo de la familia Messi a Central Ballester. Los dos cotejos arrancan a las 15 en Primera C

Leones FC. El equipo de la familia Messi recibe a Central Ballester en Arroyo Seco.

Primera C: El Toto Acoglanis se hizo cargo del plantel de Argentino y vuelve al club después de tres años.

Con diferentes realidades, Argentino y Leones FC salen a escena para disputar la 18ª fecha de la Primera C , tercera de las revanchas. En el barrio Sarmiento, con el debut de Leonardo Acoglanis como DT, el Salaíto recibe a Cambaceres y en Arroyo Seco, el equipo de Alvear será local ante Central Ballester. Ambos encuentros comenzarán a partir de las 15.

En medio de un pobre presente futbolístico, la comisión directiva confirmó el regreso de Acoglanis para afrontar las 14 jornadas que le quedan al torneo.

El Albo se ubica en el antepenúltimo lugar con 15 puntos y uno arriba sobre J. J. Urquiza, último en la Zona A, equipo que estaría jugando el repechaje para no descender.

Acoglanis asumió en el Albo

En la previa, Acoglanis se refirió a su regreso al Salaíto. “Me encontré con un grupo con muchas ganas de salir de este mal momento y con predisposición al trabajo. Vamos a sacar a Argentino de esta incómoda situación”, dijo a Ovación.

El once sería con Francisco Olivera; Ignacio Valles, Bruno Cabrera, Thiago Celes y Thiago Bartalini; Juan Cisneros, Facundo Velazco, Theo Guiñazu y Luciano Fernández; Octavio Rubarth y Lautaro Torrez.

Los salaítos no podrán contar con Manuel Correa en el mediocampo, el colombiano sumó la décima y está suspendido. Por su parte en el equipo Rojo de Cambaceres tendrá en el plantel a tres jugadores que jugaron en el primer semestre en Argentino: Carlos Raga, Facundo Aronna y Dago Sánchez.

Leones FC. El equipo de la familia Messi recibe a Central Ballester en Arroyo Seco.

Leones FC va por más

Leones se presenta en Arroyo Seco ante Central Ballester en busca de seguir escalando en la Zona B en una campaña para destacar. Se ubica segundo con 28 puntos detrás de los líderes, Cañuelas y Luján, que tienen 29 en la Zona B.

El probable equipo de la familia Messi sería con Lucas Alegre; Patricio Acevedo, Román Elsegood, Nicolás Gimenez y Mario Senra; Marcos Benítez, Franco Tanneur, Cristian Bonesso y Arián Collera; Denis Rodríguez y Gonzalo González.