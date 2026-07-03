Rosario helada: el frío no da tregua y la temperatura volvió a caer bajo el cero

La ciudad amaneció con un registro negativo en el final de una semana marcada por los efectos de la ola polar en Argentina

El último miércoles fue el día más frío desde el inicio del año en Rosario , pero este viernes arrancó con chances de competir por el récord. Una vez más, la ola polar arrastró la marca del termómetro por debajo del cero a nivel local y el invierno sigue pisando muy fuerte en la región.

A primera hora de la jornada, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó un reporte con una marca de 2,6 ° en la ciudad . Así, la mañana empezó cuesta arriba y con necesidad de cargarse de abrigo para terminar la semana.

Como si esto fuera poco, la actualización del registro oficial quedó al borde de igualar la mínima probable en el lapso de una hora. La temperatura cayó a 3,4 grados bajo cero a las 7 de la mañana en Rosario , una marca que daba cuenta de las dificultades para circular por la calle bien temprano.

El pronóstico anticipa una máxima de apenas 10 grados este viernes en la ciudad . De acuerdo a los datos del SMN, se trata del valor más bajo para los próximos días, ya que la ola polar empieza a ceder terreno paulatinamente a partir del próximo sábado.

En lo inmediato, el Servicio Meteorológico Nacional anunció una tarde con pocas nubes y una buena dosis de sol para tratar de paliar el efecto del frío extremo. No obstante, después del mediodía también se prevía un aumento de la velocidad del viento desde el noreste, algo que podía jugar en contra de las actividades al aire libre.

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Según el reporte oficial, el primer fin de semana de julio llega con un leve aumento de temperatura. Las mínimas oscilan entre 3 y 4 grados hasta el jueves, pero las máximas van en ascenso hasta alcanzar un pico de 17 grados para el miércoles que viene.

De momento, la hoja de ruta meteorológica para el comienzo de las vacaciones de invierno en Rosario no requiere paraguas. El SMN no anuncia lluvias ni tormentas en los próximos días, de manera que el frío extremo es el principal inconveniente con el que habrá que lidiar durante el receso escolar.