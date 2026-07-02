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Sin Armando Méndez, el plantel de Newell's concentrará desde el viernes en Los Cardales

El uruguayo no está en los planes de Kudelka y entrenará en Bella Vista. Su entorno sostiene que la iniciativa de buscar otro rumbo partió del lateral

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

2 de julio 2026 · 15:30hs
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Armando Méndez no correrá más con la camiseta de Newells. El club buscará su salida.

Héctor Rio / La Capital

Armando Méndez no correrá más con la camiseta de Newell's. El club buscará su salida.

Con las flamantes incorporaciones, Franco Escobar y Lautaro Giannetti, el plantel de Newell's realizó la penúltima práctica de la semana en Rosario, antes de viajar el viernes a primera hora de la tarde rumbo a Los Cardales, tras la práctica matutina y el almuerzo.

En el complejo La Reserva Cardales continuará la pretemporada hasta el 11 de julio inclusive. La novedad es que no formará parte de la delegación Armando Méndez.

El defensor uruguayo estuvo trabajando durante todos estos días junto a los compañeros en el Centro de Entrenamiento Jorge Griffa. Pero se quedará entrenando en ese mismo sitio.

Frank Kudelka le bajó el pulgar

Frank Kudelka no pensaba tenerlo en cuenta para el próximo semestre y la comisión directiva acompañó la determinación del entrenador. Por este motivo es que se decidió que permanezca en Rosario y practique en Bella Vista.

>> Leer más: Un ex-Newell's llega libre desde Grecia y se suma a un club de Paraguay

El marcador de punta derecho tiene contrato con el club del Parque hasta diciembre de 2029 y lo que se espera ahora es su salida a partir de una rescisión.

En condiciones de pelear con Escobar

Desde el entorno de Méndez manifestaron que al futbolista se le cerraron los caminos para jugar, pese a que él mismo consideraba que estaba en condiciones de pelearle el puesto a Escobar. Agregaron que fue el propio uruguayo el que determinó cambiar de rumbo porque el entrenador priorizaba a Martín Ortega por sobre su figura.

La misma fuente manifestó que existe una deuda salarial que deberá resolverse para finalmente acordar los términos de la rescisión.

A los 30 años, Méndez jugó 113 partidos en Newell's, con 2 goles y 5 asistencias, entre 2022 y 2026. En el medio pasó a préstamo por Lanús, en 2025. Estos datos, con la exclusión e inminente salida del defensor, no se modificarán.

El amistoso del sábado con Argentinos

Newell's disputará el segundo amistoso de la pretemporada. El sábado 4 de julio enfrentará a Argentinos Juniors en su predio denominado Ceffa (Centro de Entrenamiento y Formación del Fútbol Amateur). Está ubicado en el predio porteño de Bajo Flores.

Como sucedió el sábado pasado, contra Sarmiento, se jugarán dos amistosos, titulares y suplentes, respectivamente. Cada encuentro tendrá una duración de 60'.

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