Cárcel de Piñero: absolvieron a un preso que mató por exceso de defensa La acusación era por exceso en la legítima defensa. La Justicia consideró que no estaba acreditada esa circunstancia 3 de julio 2026 · 16:27hs

Las celdas de la cárcel de Piñero

En un juicio realizado en la sala 4 del Centro de Justicia Penal de Rosario el juez Alejandro Cardinale absolvió a Alexis Bartozetti, de 29 años, por los delitos de homicidio cometido en contexto de legítima defensa con exceso en la misma en calidad de autor por estricta aplicación del beneficio de la duda. Las Fiscales Marina Vigo y Anabel Cerutti habían solicitado una pena de 5 años pero el juez consideró, según su fallo, una insuficiencia probatoria en cuanto al exceso de la legítima defensa. El homicidio tuvo lugar en el módulo B, de la cárcel de Piñero en el año 2023

Las Fiscales Marina Vigo y Anabel Cerutti le atribuyeron a Bartosetti que el 22 de noviembre de 2023 aproximadamente las 10:25 se encontraba en el interior de la celda 38 SAT del módulo B de la Unidad Penitenciaria Provincial Nro 11 de Piñero, en donde permanece detenido cumpliendo una conden anterior por robo, y que tras una gresca iniciada por la víctima, Gonzalo Bracamonte, el acusado , respondió a la agresión de manera desproporcionada, causándole dos heridas cortantes en la región frontal izquierda del cráneo, una herida punzante en pómulo izquierdo por delante del pabellón auricular, una herida punzante en la zona escapular derecha, y una herida punzante en hemitórax izquierdo cara anterior por delante de la línea axilar, causando su muerte.

El fallo Según trascendió el juez Cardinale habría considerado que no se pudo acreditar una desproporción en la defensa y una de las circunstancias que habría considerado es que el crimen se dio en una condición de encierrro y que no hubo testigos que acreditaran excesivos actos de defensa por parte del inculpado.

Bracamonte tenía 36 años y recién había ingresado al penal, trasladado desde una cárcel de Rosario a poco tiempo de cumplir su condena. El 22 de noviembre de 2023 por la mañana Gonzalo Bracamonte fue apuñalado en medio de una gresca. Sin embargo, la investigación determinó que la víctima fue quien inició la agresión que luego Alexis Bartozett respondió para defenderse. Todo sucedió en una celda de tránsito, horas después de que Bracamonte saliera de la Unidad Penitenciaria Nº 3 de Rosario ubicada en Richieri y Zeballos. Las cámaras de vigilancia captaron el momento en el que comenzó una discusión entre los internos y Bracamonte terminó apuñalado.