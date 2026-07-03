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Rosario, en el ranking del frío: fue una de las ciudades con menor temperatura del país

La ciudad registró -2,5° a las 9 de la mañana y se ubicó entre las localidades con las temperaturas más bajas del ranking del Servicio Meteorológico Nacional

3 de julio 2026 · 11:34hs
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El frío dio un golpe fuerte al amanecer.

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

El frío dio un golpe fuerte al amanecer.

La ola de frío que atraviesa gran parte del país volvió a sentirse con fuerza este viernes y dejó a Rosario entre las ciudades más frías de la Argentina. Según el ranking elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la ciudad registró una temperatura de -2,5 grados a las 9 de la mañana y se ubicó entre las localidades con los valores más bajos del país.

El listado, que ordena las estaciones meteorológicas según la temperatura registrada en tiempo real, ubicó a Rosario en el puesto 16 del ranking nacional, por encima de numerosas ciudades bonaerenses y santafesinas.

La medición fue acompañada por una humedad del 92%, una combinación que contribuyó a que la sensación térmica fuera aún más intensa durante las primeras horas del día.

Las ciudades más frías del país

El ranking estuvo encabezado por Esquel (Chubut), con -8,8° y una sensación térmica de -15,2°.

Detrás se ubicaron:

  • El Bolsón (Río Negro): -6,8°
  • Perito Moreno (Santa Cruz): -6,2°
  • Paso de Indios (Chubut): -5,4°
  • Santa Rosa (La Pampa): -4,5°
  • Malargüe (Mendoza): -4,2°
  • Olavarría (Buenos Aires): -4,1°
  • Bahía Blanca (Buenos Aires): -4°

Rosario compartió registros similares con ciudades como Trenque Lauquen (-2,5°) y quedó apenas por debajo de Pehuajó (-2,4°).

Pronóstico para un viernes cargado de frío en Rosario

En lo inmediato, el Servicio Meteorológico Nacional anunció una tarde con pocas nubes y una buena dosis de sol para tratar de paliar el efecto del frío extremo. No obstante, después del mediodía también se prevía un aumento de la velocidad del viento desde el noreste, algo que podía jugar en contra de las actividades al aire libre.

>> Leer más: Temporada de guisos: siete recetas para combatir el frío

Según el reporte oficial, el primer fin de semana de julio llega con un leve aumento de temperatura. Las mínimas oscilan entre 3 y 4 grados hasta el jueves, pero las máximas van en ascenso hasta alcanzar un pico de 17 grados para el miércoles que viene.

De momento, la hoja de ruta meteorológica para el comienzo de las vacaciones de invierno en Rosario no requiere paraguas. El SMN no anuncia lluvias ni tormentas en los próximos días, de manera que el frío extremo es el principal inconveniente con el que habrá que lidiar durante el receso escolar.

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