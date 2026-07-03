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Llegó el alfajor Havanna de Lionel Messi: cómo es la edición especial inspirada en el rosarino

Llegó un nuevo producto elaborado en honor al capitán argentino que combina dulce de leche y chocolate. El video presentación

3 de julio 2026 · 08:48hs
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Así es el alfajor de Lionel Messi que ya se vende en Argentina

Así es el alfajor de Lionel Messi que ya se vende en Argentina

Lionel Messi suma un nuevo producto con su sello. En plena disputa del Mundial 2026, el capitán de la selección argentina ya tiene su propio alfajor. Se trata de una edición especial que busca rendir homenaje al futbolista rosarino con un envase exclusivo y una campaña inspirada en su historia.

"Hay personas que representan mucho más que el lugar donde nacieron. Representan una forma de sentir, de soñar, de no rendirse, de emocionarnos a todos. Leo Messi es una de ellas", señala la publicación de la reconocida marca Havanna.

El mensaje continúa con otra referencia al capitán argentino: "Hoy el camino de aquel chico que jugaba con el corazón mucho antes de las copas y de que su nombre recorriera el mundo se une al de otro clásico argentino, uno que acompaña generaciones hace 78 años".

Así es el alfajor de Lionel Messi que ya se vende en Argentina:

Cómo es el alfajor de Messi

La edición especial de Havanna está compuesta por una bolsa con diez mini alfajores rellenos de dulce de leche y recubiertos con chocolate semiamargo.

El paquete, de 300 gramos, luce un diseño dorado, incorpora la firma LEO y una imagen de Messi besando la camiseta argentina. Además, la campaña utiliza el eslogan "Goles son alfajores".

>> Leer más: Messi, el ídolo planetario que a los 39 años es el más grande entre una constelación de estrellas mundialistas

La edición especial no sólo lleva la imagen del capitán argentino en el envase. Cada uno de los diez mini alfajores incluye un número grabado que hace referencia a alguno de los récords más importantes de la carrera de Lionel Messi.

La propuesta invita a los fanáticos a descubrir y recordar los principales hitos deportivos del rosarino, desde sus marcas históricas con la Selección argentina hasta sus logros en el fútbol internacional.

De esa manera, el producto se transforma también en un homenaje a la trayectoria del capitán campeón del mundo, convirtiendo cada alfajor en una referencia a alguno de los récords que construyeron su carrera.

Una relación que ya tenía antecedentes

El vínculo entre Messi y los alfajores no es nuevo. En 2023, una foto publicada por el propio futbolista durante una concentración de la Selección mostró uno de estos alfajores junto a su desayuno en el predio de Ezeiza.

Aquella imagen se viralizó rápidamente entre los hinchas y alimentó una asociación que ahora se convirtió en una colaboración oficial.

Con este lanzamiento, Messi agrega un nuevo capítulo a la larga lista de productos que llevan su imagen, aunque esta vez con un guiño bien argentino: un alfajor pensado para acompañar la ilusión mundialista de sus fanáticos.

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