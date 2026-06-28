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Brasil y Paraguay, los primeros sudamericanos que afrontan el "a todo o nada"

La verdeamarilla se enfrenta a Japón, mientras que los guaraníes van por el batacazo contra Alemania. Completan Países Bajos y Marruecos

28 de junio 2026 · 19:16hs
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Encendido. Vinicius es la carta de gol más fuerte que tiene este Brasil que ahora chocará con Japón.

AP

Encendido. Vinicius es la carta de gol más fuerte que tiene este Brasil que ahora chocará con Japón.
Gustavo Alfaro encontró una rápida respuesta de su equipo tras el pésimo debut frente a Estados Unidos.

AP

Gustavo Alfaro encontró una rápida respuesta de su equipo tras el pésimo debut frente a Estados Unidos.

En el Mundial el fútbol no sólo no se detiene, sino que ya comenzaron a disputarse los partidos en los que uno avanza y otro queda en el camino. En ese contexto de mayores presiones, dos seleccionados sudamericanas saldrán a la cancha en busca de los octavos de final. Será el turno de Brasil primero y de Paraguay después.

Siempre que juegue Brasil hay chance de buen fútbol, también de goles, más allá de que el seleccionado verdeamarillo no llegó en su mejor versión. No obstante, transcurrió su fase de grupos con la firmeza necesaria como para quedarse con el primer puesto.

Desde las 14, el equipo que conduce el italiano Carlo Ancelotti se medirá contra Japón, que fue segundo en el Grupo F. El partido se jugará en Houston, con el arbitraje del italiano Maurizio Mariani.

Brasil pasó como primero

Brasil fue primero en el Grupo C, en el que igualó por puntos con Marruecos, pero terminó con mejor diferencia de gol. Es un equipo que tiene un poderío ofensivo increíble, al menos desde los nombres.

>>Leer más: Gritalo Gio: Lo Celso y un debut mundialista con todas las luces encendidas

Lo que busca Brasil en este Mundial es mejorar la performance de hace cuatro años, en Qatar, cuando todos pensaban que estaba para llegar lejos, pero se despidió en los cuartos de final, frente a Croacia. Japón, que mostró cosas interesantes, tendrá una buena prueba.

Gustavo Alfaro encontró una rápida respuesta de su equipo tras el pésimo debut frente a Estados Unidos.

Gustavo Alfaro encontró una rápida respuesta de su equipo tras el pésimo debut frente a Estados Unidos.

Paraguay, de la mano de Alfaro

A las 17.30 será el turno de otra de las selecciones sudamericanas, que tiene como uno de los actores principales a un argentino. Es la Paraguay de Gustavo Alfaro la que irá por el batacazo.

El rival que tendrá enfrente es nada menos que Alemania, el seleccionado que tiene cuatro títulos mundiales en su espalda, aunque a esta competencia llegó con un plantel relativamente joven, en medio de un proceso de recambio.

>>Leer más: Messi y el arte de convertir al Mundial en la felicidad del potrero rosarino

Paraguay tuvo un pésimo arranque de torneo, con esa derrota por goleada frente a Estados Unidos que abrió muchos interrogantes, pero rápidamente se recuperó y el triunfo ante Turquía primero y el empate contra Australia después llevaron a los guaraníes a la clasificación. El partido se jugará en Foxborough, dirige el marroquí Jalal Jayed.

El tercer y último partido de este lunes lo disputarán Países Bajos (primero del Grupo F) y Marruecos (segundo del C), en Monterrey, con arbitraje de brasileño Wilton Sampaio.

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