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Tragedia en Casilda: cómo un viaje a comer hamburguesas en Rosario terminó con cuatro vidas

El fiscal Emiliano Ehret brindó detalles de la antesala del siniestro vial que enlutó a Zavalla y Pérez por el vuelco en la ruta provincial 26

3 de julio 2026 · 12:07hs
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El coche quedó partido en las afueras de Casilda. 

Fuente: Policía de Santa Fe.

El coche quedó partido en las afueras de Casilda. 

A casi una semana del despiste que provocó la muerte de cuatro jóvenes en Casilda, el principal encargado de la investigación confirmó este viernes que las víctimas querían ir a Rosario para comer hamburguesas después de una fiesta. Asimismo se mostró convencido de que el imputado era el conductor del auto volcado en las afueras de la ciudad.

Sólo dos de las seis personas que iban en el Peugeot 208 sobrevivieron al siniestro vial del último sábado en la ruta provincial 26. Fausto G., de 20 años, se encuentra bajo prisión preventiva por cuatro meses. En el caso de su novia, Mora W. (17), el fiscal Emiliano Ehret señaló a través de LT8 que se encuentra fuera de peligro, pero corre riesgo de tener "secuelas de por vida" debido a las lesiones que sufrió.

El funcionario hizo una descripción estremecedora del vuelco registrado el fin de semana anterior en la curva del camino que va hacia Carcarañá. "Cuatro personas salieron despedidas. Una quinta persona quedó atrapada y la única que estaba consciente y prácticamente en buen estado de salud era el imputado", detalló.

Un viaje en dos autos a Rosario para comer hamburguesas

La primera advertencia sobre el terrible siniestro vial en Casilda fue la de un camionero que llamó al 911 mientras viajaba por la ruta que atraviesa la autopista Rosario-Córdoba. Cuando la policía llegó al lugar, el joven detenido dijo que habían sufrido un "accidente" mientras circulaban hacia el norte.

La versión preliminar indicaba que las víctimas oriundas de Pérez y Zavalla habían ido a una fiesta en Mona, un salón de eventos de Casilda. Después de dar algunas vueltas por la ciudad, decidieron extender la recorrida antes de irse a dormir.

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Ehret reconstruyó lo sucedido gracias a dos testigos presenciales que habían estado con los ocupantes del Peugeot 208 y usaban un segundo vehículo. "Querían ir a un McDonald's de Rosario a comer", precisó en cuanto al plan de los jóvenes para cerrar la noche.

El fiscal remarcó que el recorrido quedó corroborado mediante el análisis de las grabaciones de una cámara montada en la salida de Casilda. En este sentido, puntualizó: "Se ve claramente cómo pasan los dos vehículos. Primero el siniestrado y después el otro".

Alcohol al volante y alta velocidad en una curva cerrada

La defensa de Fausto G. sostuvo que las imágenes no permiten establecer de manera fehaciente su ubicación dentro del coche. "Evidentemente, estaba manejando él", replicó el encargado de la investigación después de la primera audiencia en los Tribunales provinciales del departamento Caseros.

El camionero que llamó a la policía brindó un testimonio coincidente con las declaraciones antes mencionadas. El chofer iba hacia Cañada de Gómez cuando dos Peugeot lo superaron a alta velocidad. En la charla con el personal de la Central de Emergencias 911 estimó que "iban a más de 100 kilómetros por hora" cuando todavía no había amanecido.

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Los ocupantes de uno de los automóviles pararon en la banquina para orinar. A la hora de tomar la curva, el transportista pensó que algo había sucedido porque había perdido de vista al otro coche y decidió pedirles ayuda a las autoridades. "Esa llamada está grabada y se escucha eso", enfatizó el fiscal.

El funcionario judicial recordó que los ocupantes del segundo vehículo volvieron sin novedades sobre sus amigos. De hecho, apuntó que pararon en una estación de servicios de Casilda y concluyó: "Nunca se enteran de lo ocurrido".

Cuatro horas después del siniestro vial, Fausto G. se sometió a un examen médico clave dentro del expediente. El análisis determinó que tenía 0,93 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que casi duplica el máximo permitido en rutas provinciales.

¿Cómo sigue la causa sobre la tragedia en Casilda?

Tres de las víctimas fatales en Casilda perdieron la vida el mismo día del vuelco. Lola Gironacci (17) falleció en el lugar y unas horas más tarde se confirmó el deceso de Ramiro Tripiana (24), propietario del Peugeot 208 gris en el que viajaban. Al final de la jornada se reportó el deceso de Sabrina Jazmín Correa (17).

En primera instancia, algunos jóvenes fueron atendidos en el Hospital San Carlos. En cambio, Mora W. fue trasladada directamente en helicóptero a Rosario por una grave lesión lumbar y luego la derivaron en ambulancia al Hospital Centenario. Después, los paramédicos hicieron un traslado similar para asistir a Zaira Mariel Lunge (17), que finalmente falleció el último martes.

Dos días después de la denuncia, la MPA pidió la captura de Fausto G. y lo identificó como el conductor en el momento de un vuelco que partió el auto en dos, fuera de la calzada. Con respecto al rol atribuido, Ehret sentenció: "No tengo dudas. Si no, no hubiese dispuesto la detención. Es distinto decir que está probado porque estamos a sólo cinco días del hecho".

Con respecto a lo que falta resolver en la investigación, el fiscal destacó que secuestraron cinco teléfonos celulares de las víctimas. Tras la medida cautelar dictada por la jueza Mariel Minetti, anticipó que "puede haber cambios en la calificación" de los delitos atribuidos al joven detenido. Por lo pronto, el imputado seguirá tras las rejas como autor de homicidio culposo por la conducción negligente, imprudente o antirreglamentaria, agravado por la pluralidad de víctimas, y como responsable de lesiones gravísimas.

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