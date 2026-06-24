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Brasil puso las cosas en orden, venció a Escocia y se clasificó en el puesto más alto

Su rival será el segundo del Grupo F en el Mundial 2026. Marruecos tuvo que esforzarse demasiado ante Haití, pero ganó y quedó en la segunda posición

24 de junio 2026 · 21:18hs
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Un Vinicius intratable fue otra vez la llave de la victoria para Brasil. 

Un Vinicius intratable fue otra vez la llave de la victoria para Brasil. 
Brasil puso las cosas en orden, venció a Escocia y se clasificó en el puesto más alto

Brasil sacó boleto a la siguiente instancia casi sin despeinarse. Merced a su mayor jerarquía y a groserísimos errores de la última línea rival, se impuso a Escocia 3 a 0, en la última fecha del Grupo C. Marruecos tuvo que esforzarse demasiado, pero venció 4-2 a Haití (estuvo cerca de sumar su primer punto en los Mundiales) y quedó segundo.

De esta manera, Brasil quedó en la más alto de su zona, y por 16avos de final se cruzará con el segundo de la F, que pueden ser Países Bajos, Japón o Suecia. Vale remarcar que ese grupo se definirá hoy, a las 20. Marruecos chocará con el primero de ese Grupo F.

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Ganó sin transpirar

El primer gol del pentacampeón lo señaló Vinicius, a los 6’, aprovechando un grosero error en la salida. A los 21’ volvió a convertir, pero se anularon. Y en el primer minuto de adición Brasil aumentó la diferencia, otra vez por intermedio de Vinicius, esta vez de cabeza.

Lo del complemento estuvo casi de más. Ni hablar después de lo que fue el tercer gol, obra de Cunha, a los 59’. Es más, el mayor atractivo fue el ingreso de Neymar, quien sumó sus primeros minutos en el Mundial.

Un final tranquilo para una potencia que de a poco entra en sintonía con su fútbol.

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En el otro cruce

En el otro partido del grupo, Haití comenzó de una manera increíble. Es que iban apenas 12’ cuando los centroamericanos metieron un golpe de aquellos, con el gol de Lenny Joseph. Un escenario que nadie en Marruecos esperaba.

Y tanto fue así que los nervios comenzaron a jugarle una mala pasada a los africanos, que quisieron hacer todo con demasiada prisa, pero sin la claridad necesaria.

Estuvieron cerca del empate a los 29’, pero una doble tapada increíbles del arquero Johny Placide se lo impidió. Pero en la siguiente la cosa fue distinta. Ante una floja respuesta de Placide, Hakimi llegó para empujarla debajo del arco.

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Nada sencillo

Las ganas de los dos hizo que el partido entrara en un ritmo vertiginoso. Haití sorprendió de nuevo con un tremendo remate de afuera del área de Isidor a los 42’ y a los 45’ llegó la respuesta marroquí. Definición Sibari para un 2-2 atrapante.

No fue fácil para Marruecos, que encontró recién la diferencia en el minuto 77’, en el pie derecho de Rahimi. Y sobre el final apareció el toque de Yassine para el 4-2 definitivo. Con eso le alcanzó para ganar y ser segundo. Enfrentará al primero del Grupo F.

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