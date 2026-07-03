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El tiempo en Rosario: el frío sigue y hay nuevo alerta amarillo por temperaturas extremas

La mínima volverá a ser muy baja aunque habrá un leve repunte en la máxima, que se ubicará por encima de los 10º tras un día entero por debajo de ese registro

3 de julio 2026 · 22:44hs
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Por tercer día consecutivo

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Por tercer día consecutivo, el Servicio Meteorológico Nacional emite un alerta amarillo por bajas temperaturas para Rosario.

La ola polar que se posó sobre el centro de Argentina se siente con fuerza en Rosario. La ciudad, al igual que toda la provincia, se encuentra bajo alerta amarillo por temperaturas extremas por tercer día consecutivo y el frío, por el momento, no dará tregua.

El alerta fue emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este viernes y tiene vigencia para todo el sábado. El nivel amarillo implica, según información del organismo nacional, que las temperaturas "pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas".

En su pronóstico, el SMN prevé un sábado parcialmente nublado, con una temperatura mínima que llegará a 1º y una máxima que no pasará de los 13º. Si bien son registros bajos, las cifras van incrementándose de a poco luego de un viernes en el que los termómetros no pasaron de los 10º.

>> Leer más: Rosario helada: el frío no da tregua y la temperatura volvió a caer bajo el cero

Recomendaciones ante un alerta amarillo por frío

A raíz del alerta amarillo por bajas temperaturas, desde el SMN recordaron una serie de recomendaciones a tener en cuenta:

  • Evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.
  • Generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, entre otras actividades).
  • Mantener la casa calefaccionada de forma segura.
  • Evitar los cambios bruscos de temperatura.
  • Tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.
  • Si la persona está afectada por el frío, no se debe automedicar y debe consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano. Si tiene medicación recetada, seguir el plan de acción actualizado.
  • No fumar en ambientes cerrados.
  • Prestar especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

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