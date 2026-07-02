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Después de 70 años se licitará la concesión de la Terminal I de Villa Constitución

La iniciativa busca recibir aportes del sector privado para la futura concesión de un predio de más de 33.000 metros cuadrados destinado a la operación de arena y áridos

2 de julio 2026 · 17:02hs
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El 6 de julio se publicará el pliego final que servirá de base para el llamado a licitación pública

El 6 de julio se publicará el pliego final que servirá de base para el llamado a licitación pública, cuya recepción de ofertas está prevista para el 3 de agosto.

El Ministerio de Desarrollo Productivo, a través del Ente Administrador Puerto Villa Constitución (EAPVC), puso en marcha el proceso de elaboración participativa del pliego licitatorio para la futura concesión de uso de la Terminal I del puerto local.

La iniciativa contempló la publicación de un pliego en construcción, una herramienta que permitió recibir observaciones y sugerencias del sector privado antes de la elaboración del pliego definitivo y el posterior llamado a licitación pública.

Arena y áridos

La propuesta comprende la explotación de un predio de 33.015,91 metros cuadrados, destinado a la operación de arena y áridos, con un plazo estimado de obra de seis meses para la adecuación de las instalaciones.

Esta iniciativa forma parte del plan de transformación logística que lleva adelante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro con el objetivo de mejorar los vectores de competitividad del sector privado santafesino.

La Terminal I fue la primera unidad operativa del Puerto de Villa Constitución y actualmente lleva casi siete décadas inutilizada. Hubo intentos por concesionarla, pero las licitaciones quedaron desiertas debido a las condiciones de su infraestructura, sus accesos logísticos y su calado.

Viabilidad operativa de la terminal

El desafío actual es superar estas deficiencias históricas mediante un proceso transparente que garantice la viabilidad operativa y económica del predio.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, impulsó a través del Ente, una serie de pruebas experimentales junto a una empresa arenera que ya desarrolla actividades en el puerto.

Los ensayos dieron resultados positivos y demostraron que la terminal puede funcionar para este tipo de operaciones.

A partir de esa experiencia, el gobierno provincial decidió avanzar con un proceso abierto y competitivo. “Decidimos no otorgar la concesión de manera directa a la empresa que realizó las pruebas, sino que abrimos una licitación pública para que todos los interesados puedan participar en igualdad de condiciones. Queremos garantizar transparencia y generar oportunidades para todos los actores del sector”, afirmó Puccini.

La secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, sostuvo: “La decisión de abrir este proceso participativo refleja la forma de gestionar que impulsa el gobierno de Santa Fe: con reglas claras, transparencia y articulación con el sector privado. La recuperación de esta terminal es un paso más en la consolidación de una red logística moderna y eficiente, que fortalezca la competitividad de nuestra producción y posicione a la provincia como un nodo estratégico para el desarrollo del país”.

Cronograma licitatorio

Tal como hizo la provincia con la licitación del sector Mangrullo del Puerto de Rosario, la publicación del pliego constituye la primera etapa del proceso licitatorio que culminará con la concesión de la Terminal I del Puerto de Villa Constitución. El pliego en borrador se encuentra publicado en el sitio web del Ente Administrador Puerto Villa Constitución. Hasta el 4 de julio, empresas e interesados podrán acceder a la documentación y presentar observaciones, sugerencias y aportes, que serán analizados para la elaboración del documento definitivo.

El 6 de julio se publicará el pliego final que servirá de base para el llamado a licitación pública, cuya recepción de ofertas está prevista para el 3 de agosto. El presidente del EAPVC Hernán Salemi, destacó: “La recuperación de la Terminal I representa un desafío histórico para el desarrollode la región”.

>>Leer más: Villa Constitución: Berti acompañó a empresarios locales en un viaje a Vaca Muerta

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