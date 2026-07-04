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Largada excelente de Franco Colapinto y la realidad de remarla para Alpine en el sprint de Silverstone

Franco Colapinto hizo una gran partida en Silverstone pero no pudo pelear por puntos en la sprint. A las 12, la clasificación.

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

4 de julio 2026 · 08:31hs
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Impresionante imagen de Franco Colapinto

BWT Alpine

Impresionante imagen de Franco Colapinto, con un VIP de fondo. El Alpine 43 cumplió la sprint en Silverstone.

Franco Colapinto regaló una largada brillante en el sprint de Silverstone pero luego Alpine mostró que perdió el status de quinto equipo y no pudo luchar por puntos. Pierre Gasly tampoco pudo hacerlo y quedaron 11º y 12º. A las 12 será la clasificación para la carrera principal.

Kimi Antonelli se llevó la victoria tras superar a Lewis Hamilton, y Lando Norris completó el podio, en una sprint a 17 vueltas sin abandonos. George Russell, Charles Leclerc, Max vrstappen, Oscar Piastri y Liam Lawson sumaron puntos.

Luego finalizaron Isack Hadjar, Arvid Lindblad, Pierre Gasly y Franco Colapinto, que quedó a solo un segundo del francés, haciendo su mejor giro en el último, siendo tres décimas mejor que el de su compañero de equipo.

Apenas un consuelo para un auto que perdió claramente el quinto lugar entre los equipos que supo cosechar antes de llegar a Europa. Sin posibilidad de pelear con los Racing Bulls, a los que ambos Alpine superaron en la largada, al menos sí pudieron con los Audi, que también amenazan con desbancarlos.

"Están en otra categoría", dijo Colapinto en relación a Racing Bulls. La dura realidad que les toca revertir pronto si no quiere Alpine que se transforme en tendencia, como advirtió el director del equipo, Steve Nielsen.

>>Leer más: Cuándo corre Colapinto en Silverstone: días y horarios del GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1

Qué pasó en la sprint de Silverstone

Colapinto, y también Gasly, hizo una largada excelente, pasando del 14º lugar al 9º detrás del francés, que había salido 11º.

El argentino había superado a los dos Audi y los dos Racing Bulls, aunque más temprano que tarde la sucursal de Red Bull demostraría que les sacaron ventaja y los pasaron a ambos.

Inclusive Isack Hadjar, que largó mal como casi siempre, sobre la vuelta 6 recuperaría y los superaría a ambos. Por lo que quedarían 11º y 12º. Y así terminarían, con una breve brecha entre ambos.

Leer más: Lo que dejó Austria para Alpine y Franco Colapinto: cuando no dar pasos adelante significa ir para atrás

Adelante, se dieron con todo en el comienzo, con Hamilton y Antonelli escapándose. El campeón Lando Norris dio dura batalla con Russell y Verstappen, que salió con gomas medias usadas, a los que se sumaron Leclerc y Piastri.

Hamilton nunca estuvo tranquilo y a mitad de carrera Antonelli lo atacó para superarlo bastante rápido. Y se fue alejando hacia la victoria, completando Norris el podio tras mantener a raya a Rusell, en lo mejor de McLaren en bastante tiempo.

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