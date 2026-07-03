Desestiman la cautelar de Ciudad Futura y avanza la renovación de costanera norte

El juez en lo Civil y Comercial Marcelo Quiroga firmó la resolución que deja sin efecto la dispuesta por su par Luciano Juárez a principios de junio

El juez en lo Civil y Comercial Marcelo Quiroga resolvió este viernes desestimar la medida cautelar interpuesta por los integrantes del partido Ciudad Futura, entre ellos el concejal Juan Monteverde, para frenar las obras de renovación de la costanera norte .

Con esa resolución, conocida poco después del mediodía, la Municipalidad de Rosario tiene vía libre para avanzar con el proyecto de modernización integral de ese sector de la ciudad que incluye también la construcción de un parque acuático.

El fallo de Quiroga deja sin efecto la resolución que había tomado su par Luciano Juárez en los primeros días de junio. Juárez había señalado en ese momento que no opinaba sobre los cuestión de fondo, pero entendía, convalidando los señalamientos de Monteverde, que el proyecto debía suspenderse en razón del impacto negativo que podría generar en la zona y por una serie de normativas supuestamente incumplidas por el Ejecutivo Municipal.

En rigor, la renovación de la costanera norte había sido cuestionada ante la Justicia con sendas medidas cautelares por el sector encabezado por Monteverde y por una asociación de kayakistas. Y ahora el fallo de Quiroga desestimó ambos

Renovación de la costa, "no era judiciable"

Con el fallo conocido este viernes, todo indica que el proyecto integral que impulsa el Departamento Ejecutivo para la zona de la Rambla Catalunya marcha hacia su concreción, habiendo establecido ya el municipio el llamado a licitación para las obras.

El intendente Pablo Javkin celebró el fallo de Quiroga con un posteo en su perfil de X: "Gobernar es hacer. No nos van a parar".

Gobernar es hacer. No nos van a parar. — Pablo Javkin (@pablojavkin) July 3, 2026

En declaraciones a La Capital, el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Sebastián Chale, también se mostró conforme con el fallo conocido este viernes. "Estábamos convencidos de que este tema no era judiciable. Este tema formaba parte de un debate propio de la política de la ciudad y (llevarlo a la Jusiticia) generaba el precedente y el riesgo de paralización de la obra pública".

En ese sentido, el funcionario enumeró: "En estos 15 o 20 días iniciamos las obras en Empalme Graneros. Esta semana también empezamos la apertura de calle Andrade. Todo forma parte del mismo marco de acuerdo con Provincia para las obras del 2026. Algunas vienen de arrastre, desde el Acuerdo Rosario otras del Tricentenario. En ese paquete, ya dimos inicio a todas las obras. Y ya teníamos adjudicada la costanera norte. La semana próxima estaremos con la apertura de Matienzo en Ludueña, el Parque de la Colectora en Las Flores y nos quedaba costanera norte, que apuntamos a terminar para la próxima temporada de verano".

Tras conocer el fallo del juez Quiroga, Chale remarcó: "Vamos a retomar esto e intensificar los trabajos rápidamente. Tomamos esta resolución judicial con satisfacción porque se desestimaron los planteos que hicieron el concejal Monteverde y una asociación de kayakistas", agregó.