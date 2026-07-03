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Tragedia en Casilda: la defensa del imputado por el vuelco fatal pide evaluación psiquiátrica

El abogado afirmó que el joven está en shock luego del siniestro vial en el que murieron cuatro amigos. Su novia quedó internada en estado grave

3 de julio 2026 · 08:41hs
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El joven de 20 años fue detenido dos días después de la denuncia en Casilda.

Foto: PDI.

El joven de 20 años fue detenido dos días después de la denuncia en Casilda.

Uno de los representantes legales del muchacho detenido por la muerte de cuatro jóvenes por el vuelco de un automóvil en Casilda confirmó este viernes que apelará la primera resolución judicial sobre el caso. A su vez, dijo que su cliente debe ser evaluado por un "gabinete médico foerense con orientación psiquiátrica".

José Luis Abichain Zuain remarcó a través de LT8 que la hipótesis planteada por el fiscal sobre Fausto G. "se encuentra en duda". Es decir, la defensa no confirma ni niega que haya manejado el Peugeot 208 que se despistó en la ruta provincial 26-S el último sábado a la madrugada.

El siniesto vial tuvo un saldo trágico en la región. Cuatro jóvenes oriundos de Pérez y Zavalla murieron entre el día del vuelco y el último martes. Además del presunto conductor, la única sobreviviente es su novia de 17 años, internada con lesiones gravísimas en el Hospital Centenario de Rosario.

La defensa del único imputado en Casilda

"No estoy bregando por inocencia, queremos que las cosas se den como se tengan que dar", sostuvo uno de los asesores legales del muchacho detenido este lunes por la Policía de Investigaciones (PDI). Entre otras cuestiones, señaló que es una "locura" viajar con esa cantidad de ocupantes a bordo de un automóvil y aseveró: "No pueden ir seis personas".

A contramano del planteo del fiscal Emiliano Ehret, Abichain Zuain reiteró que las imágenes analizadas por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) no permiten establecer que Fausto G. era el conductor del coche en el momento del siniestro vial. También puso en duda que su cliente haya tenido el cinturón de seguridad puesto. "Eso no está acreditado absolutamente en nada", subrayó.

>> Leer más: Tragedia en Casilda: Scaloni envió un mensaje a las familias de los chicos fallecidos

"Mi defendido prácticamente no puede hablar, está en un estado de shock", comentó el letrado rosarino. Luego, añadió: "Tenemos que ver también el estado psicológico de este chico. No es que se subió al auto y hubiera premeditado, voy a matar a cuatro amigos y dejar muy delicada a mi propia novia".

El testimonio de la novia del presunto conductor

La defensa reconoció que Fausto G. estaba alcoholizado en el momento del vuelco, pero considera que las imágenes presentadas por la Fiscalía no son "contundentes" para identificarlo como el conductor. "De ninguna manera se demuestra de manera concreta. Tendríamos que peritar las cámaras para ver si se determinar quién manejaba", acotó uno de los abogados.

Por otro lado, Abichain Zuain espera que Mora W. pueda prestar declaración ante la Justicia para esclarecer la situación de su novio. En este sentido, advirtió: "Esta chica habría dicho que las cosas fueron de otra manera. Por lo menos, niega el hecho de que Fausto manejara".

"Como abogados, podríamos haber cuestionado la calificación y no la hemos cuestionado", añadió el representante del único imputado en la causa sobre homicidio culposo agravado y lesiones gravísimas. A continuación, reclamó: "Investiguemos todas las circunstancias y detalles. Si manejaba, pudo haber sido imprudente o negligente. Si no manejaba, no es autor material del hecho".

De acuerdo a la evidencia reunida por el MPA, Fausto G. iba al volante del Peugeot 208 que volcó a las 5.17 de la mañana del último 27 de junio en la curva de la ruta provincial 26S. Un examen de sangre expuso que tenía 0,93 gramos de alcohol por litro de sangre cuando ya habían pasado más de cuatro horas desde el siniestro vial.

La primera víctima fatal fue Lola Gironacci, de 17 años, fallecida en el sitio del despiste. Horas más tarde, la Justicia confirmó el deceso de Ramiro Tripiana (24). El mismo día del episodio murió Sabrina Jazmín Correa (17) y este martes ocurrió lo mismo con Zaira Mariel Lunge (17), internada en Rosario.

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