La Capital | Información General | Bomberos

Un grupo de 40 bomberos santafesinos viajará a Venezuela para colaborar tras la tragedia

Son especialistas en búsqueda y rescate urbano. Despegarán en la madrugada del sábado de El Palomar y estarán diez días en el país afectado por la tragedia

2 de julio 2026 · 22:41hs
Google Seguir a La Capital en Google
Un grupo de 40 bomberos santafesinos viajará a Venezuela para colaborar tras la tragedia

Un equipo de 40 bomberos voluntarios de la provincia de Santa Fe viajará este sábado a Venezuela para colaborar con la búsqueda de sobrevivientes luego de los terremotos sufridos el pasado 24 de junio, que hasta el momento dejaron un saldo de 2.295 fallecidos registrados oficialmente y 11.267 heridos.

El jefe de bomberos de Santa Fe, Walter Corsetti, confirmó que viajarán a Venezuela 40 bomberos especializados en búsqueda y rescate urbano (Usar, por sus siglas en inglés, Urban Search and Rescue), que irán acompañados por personal médico, de comunicación y tecnología.

>> Leer más: Una ayuda para Venezuela: cómo colaborar en Rosario luego de los terremotos

"Van a llevar aparatos tecnológicos de búsqueda en estructuras colapsadas", detalló Corsetti, quien adelantó que el contingente despegará del aeropuerto de Palomar a las 3 de la madrugada del sábado.

Cuando arriben a Venezuela serán enviados al destino que les asigne el comando de operaciones local.

Según adelantó Corsetti, los bomberos santafesinos estarán diez días en Venezuela.

Milagro y desesperanza en La Guaira

Desesperados por obtener buenas noticias, este jueves trabajadores de emergencia venezolanos e internacionales celebraron el rescate casi milagroso de un guardia de seguridad de 43 años, hallado con vida después de casi ocho días bajo los escombros. Fueron cinco días más del umbral crítico de 72 horas tras un sismo, cuando los expertos dicen que es más probable encontrar sobrevivientes.

Las televisoras nacionales repitieron durante todo el día las imágenes del momento en que fue extraído de un centro comercial derrumbado y colocado en una camilla mientras multitudes —incluidos rescatistas de diez países— se abrazaban y celebraban. Atrapado en una bolsa de aire bajo el concreto, Hernán Alberto Gil Flores sobrevivió con el agua y los alimentos que los rescatistas lograron pasarle a través de las grietas.

Pero en otras partes del estado de La Guaira, el más afectado y en el que miles de personas siguen desaparecidas, se instalaba un aire de desesperanza. La ciudad portuaria de Catia La Mar se pudo ver a empleados municipales que trasladaban bolsas para cadáveres y apilaban ataúdes. A lo largo del día, curiosos se agolparon alrededor de equipos internacionales de rescate que examinaban edificios derrumbados en respuesta a avisos sobre posibles sobrevivientes, y que se retiraban desanimados cuando los sensores sísmicos del equipo no detectaban señales de vida.

Miles de personas duermen en refugios abarrotados o al aire libre, ante lo cual los médicos manifestaron su preocupación de que las secuelas puedan allanar el camino hacia una creciente crisis médica de lesiones sin tratar y enfermedades infecciosas, en un sistema de salud que ya de antemano se encontraba ampliamente colapsado.

Noticias relacionadas
Así quedaron las ciudades donde cayó nieve en Argentina por la ola polar

Dónde cayó nieve y qué ciudades amanecieron cubiertas de blanco

Las mujeres son quienes más consumen magnesio, en distintas formulaciones

¿Es el citrato de magnesio la mejor elección para sentirse bien?

SociedadFrío extremo en gran parte del país

Alerta por frío extremo: 17 provincias enfrentan temperaturas bajo cero

Resultados del Quini 6 del miércoles 1º de julio

Quini 6 vacante: cuántos millones se llevaron los ganadores del Siempre Sale

Ver comentarios

Las más leídas

Tragedia en Casilda: alcohol y alta velocidad, factores que llevan al conductor a prisión

Tragedia en Casilda: alcohol y alta velocidad, factores que llevan al conductor a prisión

Mala pata en Central: un jugador tuvo una dura lesión y deberá pasar por el quirófano

Mala pata en Central: un jugador tuvo una dura lesión y deberá pasar por el quirófano

Sin Armando Méndez, el plantel de Newells concentrará desde el viernes en Los Cardales

Sin Armando Méndez, el plantel de Newell's concentrará desde el viernes en Los Cardales

Rosario de película: un tour por la ciudad retratada en distintas producciones cinematográficas

Rosario de película: un tour por la ciudad retratada en distintas producciones cinematográficas

Lo último

Después de 70 años se licitará la concesión de la Terminal I de Villa Constitución

Después de 70 años se licitará la concesión de la Terminal I de Villa Constitución

Tenis: Horacio Zeballos inició el camino hacia el ansiado título de Wimbledon

Tenis: Horacio Zeballos inició el camino hacia el ansiado título de Wimbledon

Tragedia en Casilda: Scaloni envió un mensaje a las familias de los chicos fallecidos

Tragedia en Casilda: Scaloni envió un mensaje a las familias de los chicos fallecidos

Femicidio en Pueblo Andino: del misterio inicial a un pedido de prisión perpetua al amante

El instalador de alarmas Aníbal Ortega se acerca a juicio oral. Está acusado de citar a Vanesa Zambrana a una plaza para matarla de un tiro
Femicidio en Pueblo Andino: del misterio inicial a un pedido de prisión perpetua al amante
Un grupo de 40 bomberos santafesinos viajará a Venezuela para colaborar
Información General

Un grupo de 40 bomberos santafesinos viajará a Venezuela para colaborar

En la previa del partido de la selección, llega la Feria Mundialista al microcentro
La Ciudad

En la previa del partido de la selección, llega la Feria Mundialista al microcentro

Crimen de Pillín: los peritajes pueden dar con uno de los sicarios
Policiales

Crimen de Pillín: los peritajes pueden dar con uno de los sicarios

La incansable lucha de un grupo de madres para sacar a sus hijos de las drogas

Por Matías Petisce
La Ciudad

La incansable lucha de un grupo de madres para sacar a sus hijos de las drogas

Femicidio en San Jorge: un imputado por el asesinato de Florencia Gómez

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Femicidio en San Jorge: un imputado por el asesinato de Florencia Gómez

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Tragedia en Casilda: alcohol y alta velocidad, factores que llevan al conductor a prisión

Tragedia en Casilda: alcohol y alta velocidad, factores que llevan al conductor a prisión

Mala pata en Central: un jugador tuvo una dura lesión y deberá pasar por el quirófano

Mala pata en Central: un jugador tuvo una dura lesión y deberá pasar por el quirófano

Según la madre de Gastón Montenegro, una banda narco secuestró a su hijo

Según la madre de Gastón Montenegro, una banda narco secuestró a su hijo

Sin Armando Méndez, el plantel de Newells concentrará desde el viernes en Los Cardales

Sin Armando Méndez, el plantel de Newell's concentrará desde el viernes en Los Cardales

Rosario de película: un tour por la ciudad retratada en distintas producciones cinematográficas

Rosario de película: un tour por la ciudad retratada en distintas producciones cinematográficas

Ovación
Scaloneta de puertas, corazón e ilusión abiertos de par en par

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
Mundial 2026

Scaloneta de puertas, corazón e ilusión abiertos de par en par

Scaloneta de puertas, corazón e ilusión abiertos de par en par

Scaloneta de puertas, corazón e ilusión abiertos de par en par

El DT de Inglaterra abre el paraguas: No podemos adaptarnos a la altura de México

El DT de Inglaterra abre el paraguas: "No podemos adaptarnos a la altura de México"

Datos increíbles de Silverstone, la verdadera cuna de la F1, donde correrá Franco Colapinto

Datos increíbles de Silverstone, la verdadera cuna de la F1, donde correrá Franco Colapinto

Policiales
Femicidio en Pueblo Andino: del misterio inicial a un pedido de prisión perpetua al amante
Policiales

Femicidio en Pueblo Andino: del misterio inicial a un pedido de prisión perpetua al amante

La abuela de Loan sugirió que su hija Laudelina mintió  y la comprometió

La abuela de Loan sugirió que su hija Laudelina mintió  y la comprometió

Crimen de Pillín: los peritajes pueden dar con uno de los sicarios

Crimen de Pillín: los peritajes pueden dar con uno de los sicarios

Según la madre de Gastón Montenegro, una banda narco secuestró a su hijo

Según la madre de Gastón Montenegro, una banda narco secuestró a su hijo

La Ciudad
El tiempo en Rosario: viernes muy invernal, con cuatro grados bajo cero
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes "muy invernal", con cuatro grados bajo cero

La incansable lucha de un grupo de madres para sacar a sus hijos de las drogas

La incansable lucha de un grupo de madres para sacar a sus hijos de las drogas

Es la Argentina del revés: Javkin cuestionó el impuesto a los combustibles

"Es la Argentina del revés": Javkin cuestionó el impuesto a los combustibles

En la previa del partido de la selección, llega la Feria Mundialista al microcentro

En la previa del partido de la selección, llega la Feria Mundialista al microcentro

Venezuela: rescataron a un hombre que estuvo ocho días bajo los escombros
El Mundo

Venezuela: rescataron a un hombre que estuvo ocho días bajo los escombros

Ola polar: qué virus dominan Rosario en el comienzo del mes de julio

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Ola polar: qué virus dominan Rosario en el comienzo del mes de julio

Ni granizo ni nieve: qué es el graupel y qué chance hay de que se registre en Rosario
La Ciudad

Ni granizo ni nieve: qué es el graupel y qué chance hay de que se registre en Rosario

La abuela de Loan sugirió que su hija Laudelina mintió  y la comprometió
Policiales

La abuela de Loan sugirió que su hija Laudelina mintió  y la comprometió

La Rosarina sorteará las zonas Campeonato y Permanencia en la A y B

Por Juan Iturrez
Ovación

La Rosarina sorteará las zonas Campeonato y Permanencia en la A y B

El Colegio de Abogados exige cambios en la selección de cargos jerárquicos
Política

El Colegio de Abogados exige cambios en la selección de cargos jerárquicos

Arranca la temporada de guisos: siete recetas para combatir el frío
Información General

Arranca la temporada de guisos: siete recetas para combatir el frío

Homicidios en Rosario: 45 casos en el primer semestre, la tasa más baja en 25 años
Policiales

Homicidios en Rosario: 45 casos en el primer semestre, la tasa más baja en 25 años

Lilia Lemoine denunció a la mujer que la insultó y le escupió en la cara en Rosario
Política

Lilia Lemoine denunció a la mujer que la insultó y le escupió en la cara en Rosario

Cuidacoches: el ministro de Seguridad pide mecanismo ágil y sin gastos judiciales
La Ciudad

Cuidacoches: el ministro de Seguridad pide mecanismo ágil y sin gastos judiciales

Dónde cayó nieve y qué ciudades amanecieron cubiertas de blanco
Información General

Dónde cayó nieve y qué ciudades amanecieron cubiertas de blanco

Ola de frío: cómo pedir ayuda para las personas en situación de calle
La Ciudad

Ola de frío: cómo pedir ayuda para las personas en situación de calle

Un nene de 14 años y una mujer de 23, víctimas de una balacera en zona sur
Policiales

Un nene de 14 años y una mujer de 23, víctimas de una balacera en zona sur

Alerta por frío extremo: 17 provincias enfrentan temperaturas bajo cero
Información General

Alerta por frío extremo: 17 provincias enfrentan temperaturas bajo cero

Cómo evitar intoxicaciones por monóxido de carbono: lo que hay que saber
La Ciudad

Cómo evitar intoxicaciones por monóxido de carbono: lo que hay que saber