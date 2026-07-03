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Crimen del policía en Carcarañá: el fiscal acreditó que le clavaron una barra de hierro en el cráneo

Los dos sospechosos por el homicidio fueron imputados como autores de homicidio calificado y aguardarán el juicio tras las rejas

3 de julio 2026 · 14:10hs
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Elm policía Eduardo López sufrió un ataque salvaje

Elm policía Eduardo López sufrió un ataque salvaje

Los dos hombres detenidos por el crimen del policía Eduardo López, ocurrido el domingo pasado en Carcarañá durante un partido de fútbol de la Liga Cañadense, quedaron presos tras ser imputados este viernes. La Fiscalía los señaló como autores del ataque que le provocó la muerte al agente por un golpe en la cabeza y les atribuyó un delito que prevé la pena de prisión perpetua.

El fiscal Juan Pablo Baños imputó en los Tribunales Provinciales de Cañada de Gómez a Agustín Amarilla y Julio César Zalazar. El juez Guillermo Lanfranco Pari confirmó el delito atribuido de homicidio calificado por ser la víctima miembro de una fuerza de seguridad y dictó prisión preventiva efectiva por 120 días para ambos.

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El hecho sucedió el 28 de junio de 2026 en en el predio del Club Atlético Carcarañá al finalizar el encuentro entre Sportivo Las Parejas y Cremería. En el marco de una gresca entre un grupo de 15 a 20 simpatizantes de la parcialidad local se produjo una violenta agresión contra los efectivos policiales que se encontraban en el sector de estacionamiento. Como consecuencia de esto el policía recibió un fuerte golpe en su cabeza con una vara de hierro.

El salvaje ataque

De acuerdo a lo expuesto por Fiscalía, la gresca inicial fue protagonizada por un grupo de entre 15 y 20 personas de la parcialidad local al finalizar la final de la Liga Cañadense. En ese marco comenzaron a arrojar piedras y otros proyectiles con gomeras contra los policías que estaban en el sector del estacionamiento.

Ante el despliegue de los efectivos a un sector del estadio un grupo numeroso que se encontraba en las tribunas comenzó a saltar el tejido perimetral y se abalanzaron hacia el personal policial con el fin de rodearlos. El oficial Eduardo López del Comando Radioeléctrico de Roldán, que estaba uniformado junto a otros cinco efectivos repeliendo los disturbios, fue agredido en principio por Julio Zalazar.

Según el fiscal fue Zalazar quien tomó una barra de hierro de construcción de 8 milímetros de diámetro 49 centímetros de largo y, desde atrás, la clavó en la región lateral izquierda del cráneo de la víctima. Inmediatamente después Agustín Amarilla empujó con su mano la vara al interior del cráneo de manera ascendente.

Como consecuencia directa de dicha agresión, el oficial López sufrió un traumatismo craneoencefálico ocasionado por una lesión punzopenetrante provocada por la barra de hierro mencionada. Los análisis médicos indicaron que la herida se extendió hasta el ventrículo izquierdo con una profundidad de 10 a 11 centímetros. López fue trasladado al Hospital "Carlos Gotia” de la ciudad de Carcarañá y luego derivado al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez de Rosario, donde falleció el día siguiente

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Al finalizar la audiencia el fiscal Baños sostuvo: "Tenemos toda la evidencia y la probabilidad de la autoría de los dos imputados. Estaban en el lugar y se acreditó la agresión". "Hubo piedras y golpes, eran 50 barras contra cinco policías. En la autopsia no se demostró que Damián haya sufrido el golpe de una piedra. El testimonio del policía que estaba junto a Damián y grabaciones fílmicas de los hechos serán evaluados. Si bien los imputados apuntaron a otra persona eso no fue acreditado", dijo el funcionario en conferencia de prensa.

Sanciones al club

Tras el asesinato del policía Nicolás Scarpecio, presidente del Club Sportivo Las Parejas, expresó: “No encuentro explicación, no había pasado nada grave en el partido, no hubo invasión al campo de juego, no hubo expulsados. Es increíble lo que pasó”. Ese día el dirigente aseguró que el partido entre se desarrollaba con total normalidad hasta que se desató el caos: “Nosotros dimos vuelta la serie tras perder uno a cero. La gente de Sportivo (visitantes) se retiró normalmente, festejando, y luego se produjo esto. Nosotros ya no estábamos en el club”.

“Existe una rivalidad entre Sportivo Las Parejas y Cremería producto de disputar varias finales durante tantos 20 o 30 años pero no encuentro explicaciones. Durante el partido no hubo invasión al campo de juego, no hubo expulsados, no se sancionó algún penal polémica. Fue increíble lo que pasó. Lo que hubo fueron piedrazos contra la trafic de los jugadores de Sportivo, que está muy mal, pero no parecía que todo terminaría en lo que pasó”, sostuvo Scarpecio.

En tanto, tras la muerte de López, el coordinador de Seguridad Deportiva, Gustavo Velázquez, confirmó que se aplicarán sanciones al Club Atlético Carcarañá. En ese sentido se informó que la entidad deberá disputar sus partidos como local, correspondientes a Primera División y Reserva, sin la presencia de público hasta fines de diciembre de 2027. En los partidos como visitante, la hinchada del equipo carcarañense no podrá asistir a las tribunas: únicamente podrán ingresar jugadores, cuerpo técnico y dos delegados.

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