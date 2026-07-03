La Capital | Policiales | Zona oeste

Zona oeste: tres personas heridas luego de que un auto chocara contra una casa y se diera vuelta

El siniestro vial ocurrió esta madrugada, en Liniers y Maradona. Se investiga la mecánica del episodio. El joven identificado como conductor fue detenido

3 de julio 2026 · 07:59hs
Google Seguir a La Capital en Google
Siniestro vial. Un auto quedó dado vuelta luego de chocar contra una vivienda en Liniers y Maradona.

Siniestro vial. Un auto quedó dado vuelta luego de chocar contra una vivienda en Liniers y Maradona.

Tres personas resultaron heridas este viernes luego de que el automóvil en el que viajaban chocara contra una vivienda y terminara ruedas arriba. El siniestro vial ocurrió en la zona oeste de la ciudad, cerca de las dos y cuarto de la madrugada, más precisamente en Liniers casi Maradona. Allí, un automóvil Citroen C3 quedó incrustado en el frente de un domicilio.

Fuentes policiales detallaron que en el vehículo viajaba el conductor y otras tres personas. Policias que patrullaban la zona se encontraron con el siniestro vial por calle Liniers y convocaron a un móvil del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), que examinó a una joven identificada como Soledad R., de 23 años, con traumatismo de cráneo y herida cortante en el cuero cabelludo y a otra identficada como Lara L., de 25 años, con traumatismo dorsal. Ambas fueron luego derivadas al hospital provincial del Centenario.

Leer más: Tragedia en Casilda: alcohol y alta velocidad, los factores que llevan al conductor a la cárcel

En ese marco, se produjo además la detención de Fernando S., un joven de 22 años con traumatismo de cráneo identificado como conductor del auto. Un pasajero de 20 años, Alexis M., resultó ileso. También se constató el buen estado de salud de Santiago G., de 26 años, dueño del domicilio afectado, quien tampoco necesitó asistencia médica.

El episodio se encuentra bajo investigación. Se desconocen, hasta el momento, los motivos por los que se produjo el siniestro vial.

Noticias relacionadas
Huesito fue imputado por intento de homicidio en el Centro de Justicia Penal. 

Lo imputaron por balear a un hombre que tomaba mates con su beba en brazos

Hallan en la calle más ropa de Micaela Albornoz, la mujer desaparecida hace una semana.

Hallan en la calle más ropa de Micaela Albornoz, la mujer desaparecida hace una semana

Vanesa Soledad Zambrana, exbombera voluntaria de 41 años y madre de tres hijos asesinada en Pueblo Andino.

Femicidio en Pueblo Andino: del misterio inicial a un pedido de prisión perpetua al amante

la abuela de loan sugirio que su hija laudelina mintio  y la comprometio

La abuela de Loan sugirió que su hija Laudelina mintió  y la comprometió

Ver comentarios

Las más leídas

Tragedia en Casilda: alcohol y alta velocidad, factores que llevan al conductor a prisión

Tragedia en Casilda: alcohol y alta velocidad, factores que llevan al conductor a prisión

Qué es más barato para calentar la casa: aire acondicionado, caloventor, estufa eléctrica o panel

Qué es más barato para calentar la casa: aire acondicionado, caloventor, estufa eléctrica o panel

Mala pata en Central: un jugador tuvo una dura lesión y deberá pasar por el quirófano

Mala pata en Central: un jugador tuvo una dura lesión y deberá pasar por el quirófano

Según la madre de Gastón Montenegro, una banda narco secuestró a su hijo

Según la madre de Gastón Montenegro, una banda narco secuestró a su hijo

Lo último

Después de 70 años se licitará la concesión de la Terminal I de Villa Constitución

Después de 70 años se licitará la concesión de la Terminal I de Villa Constitución

Tenis: Horacio Zeballos inició el camino hacia el ansiado título de Wimbledon

Tenis: Horacio Zeballos inició el camino hacia el ansiado título de Wimbledon

Tragedia en Casilda: Scaloni envió un mensaje a las familias de los chicos fallecidos

Tragedia en Casilda: Scaloni envió un mensaje a las familias de los chicos fallecidos

Rosario sale a comprar medicamentos ante la falta de respuestas de Nación

El Plan Remediar, que garantizaba la entrega gratuita de medicamentos esenciales, está en proceso de desfinanciamiento. Suben además los pacientes en el sector público

Rosario sale a comprar medicamentos ante la falta de respuestas de Nación
Tragedia en Casilda: la defensa del imputado por el vuelco fatal pide evaluación psiquiátrica
La Región

Tragedia en Casilda: la defensa del imputado por el vuelco fatal pide evaluación psiquiátrica

Hallan en la calle más ropa de Micaela Albornoz, la mujer desaparecida hace una semana
Policiales

Hallan en la calle más ropa de Micaela Albornoz, la mujer desaparecida hace una semana

Empiezan las vacaciones de invierno en Rosario: revisá la agenda de actividades
Zoom

Empiezan las vacaciones de invierno en Rosario: revisá la agenda de actividades

Rosario pone más límites a los vapeadores: ya no podrán usarse en bares y espacios cerrados
La Ciudad

Rosario pone más límites a los vapeadores: ya no podrán usarse en bares y espacios cerrados

Zona oeste: tres heridos luego de que un auto chocara contra una casa y se diera vuelta
Policiales

Zona oeste: tres heridos luego de que un auto chocara contra una casa y se diera vuelta

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Tragedia en Casilda: alcohol y alta velocidad, factores que llevan al conductor a prisión

Tragedia en Casilda: alcohol y alta velocidad, factores que llevan al conductor a prisión

Qué es más barato para calentar la casa: aire acondicionado, caloventor, estufa eléctrica o panel

Qué es más barato para calentar la casa: aire acondicionado, caloventor, estufa eléctrica o panel

Mala pata en Central: un jugador tuvo una dura lesión y deberá pasar por el quirófano

Mala pata en Central: un jugador tuvo una dura lesión y deberá pasar por el quirófano

Según la madre de Gastón Montenegro, una banda narco secuestró a su hijo

Según la madre de Gastón Montenegro, una banda narco secuestró a su hijo

Sin Armando Méndez, el plantel de Newells concentrará desde el viernes en Los Cardales

Sin Armando Méndez, el plantel de Newell's concentrará desde el viernes en Los Cardales

Ovación
Un primo de la Fiera Rodríguez que fue jugador de Newells se sumó a Atlético Rafaela

Por Luis Castro
Ovación

Un primo de la Fiera Rodríguez que fue jugador de Newell's se sumó a Atlético Rafaela

Un primo de la Fiera Rodríguez que fue jugador de Newells se sumó a Atlético Rafaela

Un primo de la Fiera Rodríguez que fue jugador de Newell's se sumó a Atlético Rafaela

Franco Colapinto sembró expectativas en el final de la única práctica de Silverstone

Franco Colapinto sembró expectativas en el final de la única práctica de Silverstone

Qué partidos del Mundial 2026 se juegan este viernes: hora, canal y posibles formaciones

Qué partidos del Mundial 2026 se juegan este viernes: hora, canal y posibles formaciones

Policiales
Hallan en la calle más ropa de Micaela Albornoz, la mujer desaparecida hace una semana
Policiales

Hallan en la calle más ropa de Micaela Albornoz, la mujer desaparecida hace una semana

Zona oeste: tres heridos luego de que un auto chocara contra una casa y se diera vuelta

Zona oeste: tres heridos luego de que un auto chocara contra una casa y se diera vuelta

Femicidio en Pueblo Andino: del misterio inicial a un pedido de prisión perpetua al amante

Femicidio en Pueblo Andino: del misterio inicial a un pedido de prisión perpetua al amante

La abuela de Loan sugirió que su hija Laudelina mintió  y la comprometió

La abuela de Loan sugirió que su hija Laudelina mintió  y la comprometió

La Ciudad
Un posible incendio intencional en zona oeste arrasó con un taller que tenía 14 autos
La Ciudad

Un posible incendio intencional en zona oeste arrasó con un taller que tenía 14 autos

Ola polar, gas y cuidados: consejos simples para evitar la muerte por monóxido de carbono

Ola polar, gas y cuidados: consejos simples para evitar la muerte por monóxido de carbono

Rosario pone más límites a los vapeadores: ya no podrán usarse en bares y espacios cerrados

Rosario pone más límites a los vapeadores: ya no podrán usarse en bares y espacios cerrados

Rosario helada: el frío no da tregua y la temperatura volvió a caer bajo el cero

Rosario helada: el frío no da tregua y la temperatura volvió a caer bajo el cero

El tiempo en Rosario: viernes muy invernal, con cuatro grados bajo cero
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes "muy invernal", con cuatro grados bajo cero

Cuidacoches: por falta de acuerdos, cayó el debate en el Senado provincial
La Ciudad

Cuidacoches: por falta de acuerdos, cayó el debate en el Senado provincial

Es la Argentina del revés: Javkin cuestionó el impuesto a los combustibles
La Ciudad

"Es la Argentina del revés": Javkin cuestionó el impuesto a los combustibles

Según la madre de Gastón Montenegro, una banda narco secuestró a su hijo
Policilaes

Según la madre de Gastón Montenegro, una banda narco secuestró a su hijo

Confirman el primer caso de hantavirus en Santa Fe en lo que va del año
La Región

Confirman el primer caso de hantavirus en Santa Fe en lo que va del año

Consumo: el pollo se vende cada vez más y está cerca de destronar a la carne vacuna
Economía

Consumo: el pollo se vende cada vez más y está cerca de destronar a la carne vacuna

Indonesia: condenaron a 21 azotes a una pareja por besarse en TikTok
Información General

Indonesia: condenaron a 21 azotes a una pareja por besarse en TikTok

El riesgo país bajó a 415 puntos, un nivel mínimo desde abril de 2018
Economía

El riesgo país bajó a 415 puntos, un nivel mínimo desde abril de 2018

El aeropuerto suma más de 300 estructuras de sombra a su playa de estacionamiento
La Ciudad

El aeropuerto suma más de 300 estructuras de sombra a su playa de estacionamiento

Inician trabajos de una obra clave para integrar barrio ATE, en la zona sudoeste
La Ciudad

Inician trabajos de una obra clave para integrar barrio ATE, en la zona sudoeste

Milei homenajeó a policías caídos, con mención al agente asesinado en Rosario
Información General

Milei homenajeó a policías caídos, con mención al agente asesinado en Rosario

La selección cambia la rutina de viernes: muchos comercios cierran antes
La Ciudad

La selección cambia la rutina de viernes: muchos comercios cierran antes

Venezuela: rescataron a un hombre que estuvo ocho días bajo los escombros
El Mundo

Venezuela: rescataron a un hombre que estuvo ocho días bajo los escombros

Ola polar: qué virus dominan Rosario en el comienzo del mes de julio

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Ola polar: qué virus dominan Rosario en el comienzo del mes de julio

Ni granizo ni nieve: qué es el graupel y qué chance hay de que se registre en Rosario
La Ciudad

Ni granizo ni nieve: qué es el graupel y qué chance hay de que se registre en Rosario

La abuela de Loan sugirió que su hija Laudelina mintió  y la comprometió
Policiales

La abuela de Loan sugirió que su hija Laudelina mintió  y la comprometió

La Rosarina sorteará las zonas Campeonato y Permanencia en la A y B

Por Juan Iturrez
Ovación

La Rosarina sorteará las zonas Campeonato y Permanencia en la A y B

El Colegio de Abogados exige cambios en la selección de cargos jerárquicos
Política

El Colegio de Abogados exige cambios en la selección de cargos jerárquicos

Arranca la temporada de guisos: siete recetas para combatir el frío
Información General

Arranca la temporada de guisos: siete recetas para combatir el frío

Homicidios en Rosario: 45 casos en el primer semestre, la tasa más baja en 25 años
Policiales

Homicidios en Rosario: 45 casos en el primer semestre, la tasa más baja en 25 años