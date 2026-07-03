Zona oeste: tres personas heridas luego de que un auto chocara contra una casa y se diera vuelta El siniestro vial ocurrió esta madrugada, en Liniers y Maradona. Se investiga la mecánica del episodio. El joven identificado como conductor fue detenido 3 de julio 2026 · 07:59hs

Siniestro vial. Un auto quedó dado vuelta luego de chocar contra una vivienda en Liniers y Maradona.

Tres personas resultaron heridas este viernes luego de que el automóvil en el que viajaban chocara contra una vivienda y terminara ruedas arriba. El siniestro vial ocurrió en la zona oeste de la ciudad, cerca de las dos y cuarto de la madrugada, más precisamente en Liniers casi Maradona. Allí, un automóvil Citroen C3 quedó incrustado en el frente de un domicilio.

Fuentes policiales detallaron que en el vehículo viajaba el conductor y otras tres personas. Policias que patrullaban la zona se encontraron con el siniestro vial por calle Liniers y convocaron a un móvil del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), que examinó a una joven identificada como Soledad R., de 23 años, con traumatismo de cráneo y herida cortante en el cuero cabelludo y a otra identficada como Lara L., de 25 años, con traumatismo dorsal. Ambas fueron luego derivadas al hospital provincial del Centenario.

En ese marco, se produjo además la detención de Fernando S., un joven de 22 años con traumatismo de cráneo identificado como conductor del auto. Un pasajero de 20 años, Alexis M., resultó ileso. También se constató el buen estado de salud de Santiago G., de 26 años, dueño del domicilio afectado, quien tampoco necesitó asistencia médica.

El episodio se encuentra bajo investigación. Se desconocen, hasta el momento, los motivos por los que se produjo el siniestro vial.