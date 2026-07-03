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Argentinazo en Miami: con el corazón en la mano y mucha angustia la selección sigue viva

Argentina superó 3 a 2 a Cabo Verde en el alargue en un partido dramático. El martes se viene Egipto en Atlanta

Lucas Vitantonio (enviado especial)

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)

3 de julio 2026 · 22:01hs
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El Cuti Romero en el centro del gran festejo de Argentina. Fue el 3 a 2 a Cabo Verde.

AP

El Cuti Romero en el centro del gran festejo de Argentina. Fue el 3 a 2 a Cabo Verde.

El Hard Rock Stadium de Miami fue una olla a presión albiceleste. Una caldera colmada por fanáticos de Argentina que deliraron con la selección. Y otra vez fue victoria, esta vez con mucha angustia ante Cabo Verde para lograr el pasaje a los octavos de final del Mundial. Un éxito muy trabajoso y donde hasta sobrevoló el fantasma de la eliminación. Pero hay boleto a Atlanta, para chocar ante Egipto el próximo martes, en este sueño mundialista. Messi otra vez brilló y facturó, Licha Martínez anotó un golazo y Cuti de guapo forzó el tercero en el alargue. Casi un parto.

De los 65 mil espectadores que coparon el moderno estadio de Miami, el 99 por ciento lucieron la camiseta albiceleste y desataron un gran carnaval en las tribunas, como si estuvieran en cualquier cancha argentina, a pura pasión.

Hasta tan metidos como los 26 integrantes de la nómina del propio Lionel Scaloni, que llegó a los cien partidos en la selección. Esta vez en uno de los cotejos más sufridos de su ciclo, pero que terminó en victoria y festejo.

La genialidad de Messi en el inicio

¿Y el partido? Los primeros minutos fueron un monólogo de Argentina haciendo circular la pelota, con Cabo Verde agazapado y con los espacios disponibles para la contra. Cerca del cuarto de hora, la primera chance clara la tuvo Messi, con tiro cruzado que se apenas afuera del caño derecho. Luego, un tiro libre de Leo fue embolsado por el arquero. La selección no tenía sorpresa en los metros finales.

Pero luego de la pausa de rehidratación llegó la asistencia extraordinaria al vacío de Lisandro Martínez, para el pique letal del mejor de todos, que controló con izquierda y con la misma pierna hundió la pelota en el arco para el alarido de la multitud argentina en Miami.

Leo así llegó a los siete goles en esta copa y a 20 en la historia de los Mundiales para seguir rompiendo sus propios registros. Otra joya del rosarino para poner en un cuadrito. Es que hace simple lo más difícil, con una naturalidad abrumadora, tal cual como aprendió en los potreros rosarinos.

Argentina, ya con la ventaja, lejos de tomar oxígeno siguió con la iniciativa en busca de liquidar el pleito. Cabo Verde se adelantó unos metros, pero hasta ahí siempre muy lejos de Dibu Martínez. Y lo tuvo Enzo Fernández, con un tiro desde afuera que manoteó el arquero. Final del primer período con una victoria ajustada, pero absolutamente justa.

Argentina empezó igual pero no fue igual

En el complemento el duelo siguió con la misma tónica, de tenencia argentina y réplicas de Cabo Verde, que justamente paralizó los corazones albicelestes. Fue con un tiro envenenado desde afuera de Deroy Duarte que encontró bien plantado al Dibu. Fue un aviso.

El propio Deroy Duarte se filtró en el área y clavó el empate, cuando en ese lapso la selección había perdido la pelota. Respondió Messi y tapó el arquero Vozinha. Adentro Julián y Nico González, por Lautaro y Almada.

Argentina apretó. Messi pateó un tiro libre al ángulo y otra vez despejó el guardameta. El zaguero Roberto Lopes casi lo hace en contra. Paredes entró por De Paul y Tagliafico por el lesionado Medina. El tiempo regular se consumió con una angustia tremenda en el estadio y se pasó al alargue.

Un suplementario de locos en Miami

Y en la reanudación la pelota le quedó como una fruta madura a Lisandro Martínez, a la salida de un córner, y sacó un latigazo al ángulo que sacudió el estadio y puso el 2 a 1. Golazo del exNewell’s. Y la respuesta fue igual. Otra bomba de Sidny Cabral para el 2 a 2 y otra vez todo a foja cero. Montiel adentro por Molina y al segundo tiempo del alargue.

Córner de Messi y de atropellada el Cuti Romero, de guapo, ganó arriba y estampó el tercero tras un rebote en Borges. Dibu volvió a aparecer en plenitud para evitar dos veces un nuevo empate. Triunfazo argentino y boleto a los octavos de final, con el corazón en la mano y los pelos de punta.

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