Rosario pone más límites a los vapeadores: ya no podrán usarse en bares y espacios cerrados

El Concejo aprobó una actualización de la histórica ley antitabaco que incorpora al vapeo, prohíbe su publicidad y refuerza la prevención entre jóvenes

El Concejo Municipal de Rosario aprobó este jueves una actualización de la ordenanza que regula los ambientes libres de humo y, por primera vez, incorporó a los cigarrillos electrónicos, vapeadores y productos de tabaco calentado dentro de las restricciones vigentes. La iniciativa también prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de estos dispositivos y refuerza las políticas de prevención del consumo, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

La modificación de la ordenanza Nº 8.021 , vigente desde 2006, fue impulsada por la concejala Carolina Labayru y busca adaptar una de las principales políticas sanitarias de la ciudad a las nuevas formas de consumo de nicotina.

A partir de la actualización, quedará prohibido utilizar vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos similares en todos los espacios cerrados alcanzados por la normativa, así como en el transporte público de pasajeros.

La publicidad directa e indirecta de cigarrillos electrónicos y vapeadores.

El patrocinio de eventos y actividades.

La venta mediante máquinas expendedoras automáticas.

La comercialización y promoción de productos de tabaco calentado.

La norma también actualiza la cartelería obligatoria en los espacios alcanzados por la ordenanza y adecua el Código de Convivencia Ciudadana para fortalecer los mecanismos de control y fiscalización.

Una ordenanza que se actualiza casi 20 años después

Rosario fue una de las primeras ciudades del país en declarar los ambientes cerrados libres de humo de tabaco, una política que comenzó a regir en 2006 y que luego fue replicada por otras jurisdicciones.

Según explicó Labayru, la incorporación de los vapeadores responde al crecimiento de estos dispositivos y a la percepción, extendida entre muchos usuarios, de que representan una alternativa menos perjudicial para la salud.

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"Hace casi veinte años Rosario tomó una decisión que parecía imposible: proteger los espacios cerrados del humo del tabaco. Muchos dudaban de que pudiera funcionar y hoy nadie discute que fue un enorme avance para la salud pública. Esta ordenanza retoma ese mismo espíritu y lo actualiza frente a una nueva realidad", sostuvo la concejala.

El foco puesto en adolescentes y jóvenes

La impulsora del proyecto advirtió que los cigarrillos electrónicos representan uno de los principales desafíos actuales para las políticas de prevención del tabaquismo.

"Los vapeadores son la nueva cara de una industria que sigue encontrando formas de promover el consumo de nicotina. No podíamos permitir que una normativa que fue de vanguardia hace casi veinte años quedara desactualizada frente a estos nuevos dispositivos", afirmó.

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La nueva regulación también prevé campañas de concientización para desalentar el consumo, con especial énfasis en adolescentes y jóvenes, uno de los sectores donde más creció el uso de estos dispositivos en los últimos años.

También alcanza al tabaco calentado

Otro de los cambios incorporados por la ordenanza es la inclusión de los productos de tabaco calentado, una modalidad diferente del vapeo que utiliza hojas de tabaco procesadas y que comienza a expandirse en distintos mercados.

Aunque su presencia en Argentina todavía es limitada, el Concejo resolvió incorporarlos preventivamente a las restricciones, en línea con las advertencias de la comunidad científica sobre sus potenciales efectos perjudiciales para la salud.

Con esta actualización, Rosario amplía el alcance de su política de ambientes libres de humo y se posiciona entre las ciudades con mayor nivel de regulación sobre los sistemas electrónicos de administración de nicotina en el país.