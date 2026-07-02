Femicidio en Pueblo Andino: del misterio inicial a un pedido de prisión perpetua al amante de la víctima

El instalador de alarmas Aníbal Ortega se acerca a juicio oral. Está acusado de citar a la exbombera Vanesa Zambrana a una plaza para matarla de un tiro en la nuca

La noche en que Vanesa Zambrana desapareció de la casa de Pueblo Andino donde vivía con su marido y sus tres hijos, una cámara de vigilancia la captó caminando en la plaza Balcón de Río, cerca de la costa del Carcarañá, donde minutos más tarde fue asesinada con un disparo a la cabeza. No iba sola. La acompañaba Aníbal “Tati” Ortega, justamente un instalador de cámaras y alarmas que también quedó filmado cuando se iba de la zona media hora después, con el celular de la mujer en la mano. Fue una de las pruebas que encaminaron la investigación del crimen hacia Ortega, quien era amante de la víctima y ahora afronta un pedido de prisión perpetua como autor de un femicidio .

El pedido de pena fue formulado por el fiscal Maximiliano Nicosia Herrero durante una audiencia preliminar al juicio por el caso celebrada este miércoles en los tribunales de San Lorenzo. En su planteo acusó a Ortega como autor de un homicidio calificado por haber sido cometido contra una persona con quien mantenía una relación de pareja y por la condición de mujer de la víctima , lo que en ambos casos prevé prisión perpetua. El juez Ariel Cattaneo admitió la acusación y aceptó las pruebas ofrecidas por la fiscalía. La audiencia pasó a un cuarto intermedio para el tratamiento de las pruebas ofrecidas por la defensa.

De acuerdo con la reconstrucción fiscal del caso, la noche del 26 de noviembre de 2023 Ortega citó a Zambrana, madre de tres hijos, para caminar en la zona de la Plaza Balcón de Río. Una vez allí la condujo a caminar por un estrecho sendero dentro de un cañaveral . Le indicó que avanzara delante suyo y extrajo un arma de una bandolera. Con un revólver calibre 38 le efectuó dos disparos por la espalda, uno de los cuales ingresó a la altura de la nuca y le causó la muerte . El otro impactó en la cabeza de la mujer y quedó atrapado entre su cabello. Luego el femicida escapó con el celular de la víctima .

La plaza Balcón del Río de Pueblo Andino, la escena del crimen de Vanesa Zambrana. Foto: Marcelo Bustamante.

Las horas de la búsqueda

Pero antes de que se descubrieran los detalles del crimen, la desaparición y muerte Vanesa estuvo rodeada de misterio. Oriunda de San Nicolás e hincha de Racing, Zambrana tenía 41 años y tres hijos. La última, una beba menor de 2 años. A partir de ese último embarazo había dejado su lugar en la dotación de bomberos voluntarios de la localidad, donde sus vecinos la recordaron tras el crimen como una buena mujer, de carácter fuerte.

Aquel domingo Vanesa salió a caminar alrededor de las 19 de su casa en el barrio Quebradas de Andino y no se supo nada más de ella. Alrededor de las 21 su marido se fue a trabajar a la central termoeléctrica de Timbúes dejando solos a sus hijos. Luego hizo dos llamados más a su hijo mayor preguntando si Vanesa había regresado. A las 22.45 volvió a la casa y salió a buscarla. Al presentar una denuncia de averiguación de paradero dijo que su esposa padecía hipertensión y estaba medicada. También comentó que al tratar de comunicarse con ella no le aparecía la foto de perfil.

El cuerpo Zambrana aparecería 12 horas más tarde, a unas treinta cuadras de su casa. La encontraron con un balazo en la nunca, sin orificio de salida, en la plaza ubicada en el triángulo delimitado por las calles Serodino, Maciel y el Carcarañá. Salvo el celular, conservaba el resto de sus pertenencias, como unos auriculares inalámbricos.

El arma y el celular

Tres días después, la policía golpeaba la puerta en la casa de Aníbal Alberto “Tati” Ortega, de entonces 44 años, en la calle 25 de Mayo al 3500 de la localidad de Ybarlucea. Al ser detenido portaba un revólver calibre 38 Special, la única arma que no tenía reportada oficialmente. Con ese 38 Special mató a Zambrana.

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Al requisar la vivienda que hasta poco antes el acusado había compartido con su expareja y su hijo, la Policía secuestró una pistola Bersa calibre 22, una pistola 9 milímetros, seis cargadores, 2 mil proyectiles calibre 22 largo, 350 balas de 9 milímetros, 2 mil ojivas 9 milímetros, dos cuños de pólvora, 300 fulminantes, tres celulares —entre ellos el de Zambrana—, dos notebooks, cuatro pistoleras y una máquina de recarga de proyectiles.

Días después fue imputado en una audiencia realizada en los tribunales de San Lorenzo de fuerte carga emotiva para la familia y el esposo de la mujer, que conocieron allí los detalles que rodearon al femicidio. Ortega los escuchó imperturbable y con la cabeza gacha.

Los motivos y las pruebas

El fiscal planteó entonces que Ortega se había separado hacía treinta días. Había blanqueado la relación con Zambrana ante su expareja y se había radicado en Rosario en la casa de sus padres, que estaban en España.

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La pesquisa recuperó conversaciones que mantuvo con él la víctima a través de redes sociales en las que ella le exigía definiciones. Esto, para el fiscal, fue registrado por Tati como una suerte de acoso al que decidió poner fin de una manera brutal. Entonces citó a la mujer para ”aclarar las cosas” y quedaron en encontrarse ese domingo a la tardecita.

Ortega manejó en su camioneta Peugeot 504 los 25 kilómetros que separan Ybarlucea de Pueblo Andino, donde a partir de las 20.03 tres cámaras de vigilancia captaron los últimos minutos de vida de la mujer. De manera coincidente, una vecina escuchó detonaciones en la plaza alrededor de las 20.25, “como si fueran fuegos artificiales”. En su acusación reciente, el fiscal fijó la hora del crimen a las 20.30.

El celular de Zambrana, en tanto, siguió teniendo actividad en su paso por ciudades del cordón industrial hasta que dejó de emitir en la zona de las Cuatro Plazas de Alberdi alrededor de las 21.30, cuando el WhatsApp de la mujer dejó de mostrar su foto de perfil.