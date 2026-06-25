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El emotivo mensaje de Neymar tras su debut en el Mundial, el cuarto en su carrera

El brasileño sumó unos minutos en el partido con victoria frente a Escocia y luego utilizó sus redes sociales para dejar un claro mensaje: "Recuerda quién eres"

25 de junio 2026 · 11:44hs
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Neymar se metió de último momento en la lista de convocados gracias a la presión popular.

Neymar se metió de último momento en la lista de convocados gracias a la presión popular.

El jugador brasileño Neymar se expresó en redes sociales luego de lo que fue su debut en el Mundial 2026, donde sumó unos minutos en el triunfo 3-0 de su selección ante Escocia para asegurarse la primera posición en el grupo C. "Recuerda quién eres", fue el breve pero contundente mensaje de Neymar, que estuvo acompañado de dos fotos suyas en las que se lo ve visiblemente emocionado.

Neymar, uno de los mejores jugadores brasileros de los últimos 15 años, ingresó a la media hora del segundo tiempo en lugar de Matheus Cunha. Y así suma su cuarto Mundial después de haber estado en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Este fue un momento más que emotivo para Ney, ya que llevaba casi tres años sin ponerse la camiseta de su selección. La última vez que lo había hecho fue a finales del 2023, cuando sufrió una dura lesión en su rodilla ante la selección de Uruguay en un encuentro correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas.

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>>Leer más: Brasil puso las cosas en orden, venció a Escocia y se clasificó en el puesto más alto

Aquel problema físico lo tuvo alejado de las canchas durante casi un año, mientras que después nunca pudo volver a mostrar el nivel necesario para volver a vestir la Verdeamarelha.

Neymar, el último pasajero

Sin embargo, se metió de último momento en la lista de convocados gracias a la presión popular, incluso política, y a sus buenas actuaciones en el Santos, el equipo que lo vio nacer como profesional.

La próxima presentación de Brasil en el Mundial 2026 será el próximo lunes cuando se enfrente con el segundo del grupo F, que podría ser Países Bajos, Japón o Suecia.

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