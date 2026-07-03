Allanamientos a narcos de barrio Cerámica: secuestran droga, dinero y armas

Agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticularon una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes en la zona del barrio la Cerámica. Se realizaron 15 allanamientos simultáneos y detuvieron a seis personas, además de secuestrar cocaína, marihuana, armas de fuego, municiones, dinero en efectivo, teléfonos celulares y diversos materiales.

La investigación comenzó en febrero de este año a partir de tareas desarrolladas por la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Rosario, en forma conjunta con el Equipo de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. La pesquisa permitió identificar distintos inmuebles del barrio La Cerámica utilizados para la comercialización de drogas.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Primera Instancia a cargo de María de los Ángeles Granato, ordenó los allanamientos, que contaron con la colaboración de efectivos de las Divisiones Unidad Operativa Federal Venado Tuerto, Santa Fe, Rafaela y Paraná, además de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario.

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En los operativos, detuvieron a cuatro mujeres y dos hombres presuntamente vinculados a la organización. Además, incautaron dosis de cocaína, marihuana, cuatro armas de fuego —dos pistolas y dos revólveres—, más de 40 municiones de distintos calibres, más de 4,4 millones de pesos, dinero en monedas extranjeras (dólares, euros y reales), 31 teléfonos celulares, material utilizado para el fraccionamiento de estupefacientes y otras evidencias incorporadas a la causa.

Un caso anterior

En julio de 2025 se realizaron ocho allanamientos simultáneos en distintos puntos del barrio La Cerámica y se detuvo a cuatro personas vinculadas a prácticas del narcomenudeo. Agentes de la Policía Federal incautó más de 12 millones de pesos, una ametralladora y casi un kilo de cocaína.

Además, se incautaron 800 gramos de cocaína, varias armas de fuego, dinero en efectivo y elementos utilizados para la venta de estupefacientes. Los operativos, coordinados por la Superintendencia de Agencias Federales a través de la División Unidad Operativa Federal (Duof) Rosario, se realizaron a pedido del fiscal Ramiro González Reggio del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

En uno de los domicilios, ubicado en pasaje Siripo se halló una pistola 9 milímetros, la cual tenía pedido de secuestro por robo; un revólver calibre .22; una ametralladora Pam 9 milímetros con cargadores y 84 municiones; y un rifle de aire comprimido. Según explicaron los agentes de la Duof de Rosario, los principales investigados y detenidos forman parte de un clan familiar extranjero, que además de la venta de estupefacientes fueron apuntados por usurpar viviendas para ocultar drogas, dinero y otros elementos secuestrados.