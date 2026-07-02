Tragedia en Casilda: Scaloni envió un mensaje a las familias de los chicos fallecidos

En una conferencia de prensa, el DT argentino se mostró conmocionado por el siniestro vial del sábado pasado en Casilda que dejó cuatro jóvenes fallecidos de entre 17 y 24 años

El DT de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, se mostró conmocionado por la muerte de los cuatro jóvenes en Casilda tras el siniestro vial producido el sábado pasado. El entrenador, oriundo de Pujato, envió sus condolencias a los familiares de las víctimas.

Antes de comenzar la conferencia de prensa este jueves, Scaloni hizo mención a los jóvenes que murieron trágicamente en un siniestro vial en la ruta provincial s26 a la altura de Casilda el sábado pasado. " Quería mandar un fuerte abrazo y mis condolencias a las familias de los chicos que han fallecido en un pueblo muy cercano al mío ", comenzó diciendo el entrenador, notablemente afligido.

" Se trata de gente cercana . Es terrible lo que pasó y quería mandarles un fuerte abrazo y mis condolencias. La parte que me toca es terrible, lo que están viviendo esas familias. Un fuerte abrazo a todos", concluyó.

Lo cierto es que Pujato, la localidad santafesina donde nació Scaloni, queda a tan solo 13 kilómetros de Casilda, donde el sábado pasado un auto en el viajaban seis chicos de entre 17 y 24 años volcó y dejó cuatro víctimas fatales.

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Un gesto que se repite

No es la primera vez que Lionel Scaloni se toma una pausa en la vorágine mundialista y empatiza con las tristeza de los otros. En Qatar 2022, un siniestro vial cerca de Casilda dejó dos víctimas fatales oriundas de Pujato.

En aquella oportunidad, el 9 de diciembre en el tramo de la ruta 33 que une Casilda con Pujato, dos chicos que viajaban en un Peugeot 208 color gris perdieron el control de su vehículo y colisionaron contra un árbol emplazado en la banquina. Uno murió en el acto y el otro estuvo 45 días internado hasta que falleció a causa de las heridas.

Al enterarse del siniestro, Scaloni envió sus condolencias a los vecinos de su tierra natal en una conferencia tras el triunfo de Argentina sobre Países Bajos. "Hoy es un día muy triste. Hubo un accidente de coche en el pueblo y como todos saben, el pueblo es muy pequeño y cuando pasa algo de esto, estamos muy tristes: ha fallecido un chico y otro está grave. Rezamos por él".

Tragedia en Casilda

La madrugada del sábado 27 de junio, seis amigos que regresaban de una fiesta en Casilda protagonizaron un violento vuelco sobre la ruta provincial 26. En el siniestro vial murieron cuatro personas, mientras otra permanece internada en estado crítico. El conductor, de 20 años, quedó detenido.

Según la investigación, los seis ocupantes del Peugeot 208 habían pasado la noche del sábado 27 de junio en el boliche Mona, de Casilda. Alrededor de las 5.15 de la madrugada del sábado emprendieron el regreso hacia las localidades de Zavalla y Pérez por la ruta provincial 26. En el vehículo viajaban cuatro mujeres y dos varones, todos amigos.

>> Leer más: Tragedia en Casilda: qué se sabe hasta el momento del siniestro vial que enluta a la región

Al llegar a una curva ubicada a la altura del Camino Borde de Distrito, entre Casilda y Carcarañá, el conductor perdió el control del automóvil. Los primeros reportes indican que el Peugeot salió de la calzada y comenzó a dar varios tumbos sobre la banquina. La violencia del impacto fue tal que varios ocupantes fueron despedidos del rodado.

Las primeras pericias indicaron que no hubo otros vehículos involucrados y una de las principales hipótesis es que el auto circulaba a alta velocidad, aunque las causas del siniestro todavía son materia de investigación.