Mala pata en Central: un jugador tuvo una dura lesión y deberá pasar por el quirófano

Se trata del juvenil Kevin Gutiérrez, quien sufrió un esguince de rodilla. El mediocampista canalla se perderá toda la pretemporada

Kevin Gutiérrez será baja en Central durante la pretemporada y gran parte del segundo semestre.

Los primeros días de pretemporada en Central no vienen con buenas noticias. El club informó en la tarde de este jueves la lesión de Kevin Gutiérrez , el juvenil que debutó hace poco en el primer equipo canalla. Deberá ser intervenido quirúrgicamente.

La lesión de Kevin Gutiérrez se produjo en uno de los primeros días de entrenamientos de esta semana (el plantel volvió al trabajo el pasado lunes), en el predio de Arroyo Seco. Al día siguiente del accidente el cuerpo médico le realizó los estudios pertinentes y allí se confirmó el grado de la lesión.

"Parte Médico Kevin Gutiérrez: lesión menisco externo rodilla derecha. Será intervenido quirúrgicamente en los próximos días" , reza el texto que publicó el club de Arroyito.

De esta manera, el joven de 20 años (30 de enero de 2006) se perderá toda la pretemporada y de acuerdo al tiempo que le demande la recuperación, se verá si podrá ser tenido en cuenta por el técnico Jorge Almirón en este semestre, en el que el Canalla tendrá que afrontar el torneo Clausura y la Copa Libertadores .

PARTE MÉDICO: KEVIN GUTIÉRREZ



Lesión de menisco externo de rodilla izquierda.



Será intervenido quirúrgicamente en los próximos días.



Depto. Médico Plantel Profesional. pic.twitter.com/OjwkEvb7l1 — Rosario Central (@RosarioCentral) July 2, 2026

Kevin Gutiérrez debutó en Central a mediados de 2025, justo en el primer partido de Ángel Di María tras su vuelta a Arroyito. Fue el 12 de julio, en el 1-1 contra Godoy Cruz, por la primera fecha del torneo Clausura. Ingresó a los 13' del complemento en lugar de Tomás O'Connor.

Después de eso fue un par de veces más al banco, pero su próximo partido en el primer equipo fue en el pasado torneo Apertura, ante Tigre, cuando Almirón decidió poner en cancha un equipo alternativo, ya que apenas 48 horas después debía jugar ante Libertad de Paraguay por la Copa Libertadores.

Aquel choque de Kevin Gutiérrez

Esto que le toca atravesar es una cuestión meramente deportiva, muy distinta a lo que le ocurrió al mismo futbolista hace casi un año, cuando viajaba hacia Arroyo Seco para entrenar sufrió un accidente automovilístico a la altura del peaje de General Lagos. Justo el día anterior al clásico disputado en el Gigante que terminó con triunfo de Central por 1 a 0 con gol de Di María, de tiro libre.

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Kevin Gutiérrez debutó en la primera de Central en el primer partido de Ángel Di María tras su regreso a Arroyito.

Ese día, Kevin Gutiérrez chocó con su auto, por lo que muchos de sus compañeros que se dirigían también al predio canalla, al reconocer el vehículo se detuvieron para auxiliarlo. El chico fue trasladado al sanatorio Mapaci con un traumatismo de cráneo y golpes en los miembros superiores.

Al margen de ese partido contra Tigre, Kevin Gutiérrez era titular indiscutido y muchas veces capitán del equipo de reserva. Trabajaba con el plantel profesional a la espera de una nueva oportunidad, pero la lesión en la rodilla le jugó una mala pasada.