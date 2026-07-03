La Capital | La Ciudad | Pruebas Aprender

Goity sobre las Pruebas Aprender: "Son datos alentadores, pero la situación no deja de ser crítica"

El ministro de Educación de Santa Fe también se refirió a la paritaria docente. "Nos vamos a reunir en julio, lo antes posible", aseguró

3 de julio 2026 · 14:28hs
Google Seguir a La Capital en Google
Las Pruebas Aprender se realizan todos los años a chicos de sexto grado de todo el país

Foto: La Capital / Archivo

Las Pruebas Aprender se realizan todos los años a chicos de sexto grado de todo el país

Las pruebas Aprender 2026 realizadas a alumnos de sexto grado en escuelas primarias de todo el país arrojaron avances en el área de Lengua, pero no tanto en Matemáticas. Según indicó el Gobierno nacional, casi el 77 % de los estudiantes obtuvieron un nivel satisfactorio en lecto escritura y comprensión de textos, y un 4,9 por ciento quedó por debajo de los conocimientos básicos en Matemática.

Si bien no se conocieron los resultados desagregados por provincia, el ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, se atrevió a realizar un balance de acuerdo con las estadísticas que maneja en esta jurisdicción. “Son datos alentadores, pero no determinantes. La situación de los aprendizajes no deja de ser crítica en general”, subrayó.

En declaraciones a LT8, el titular de la cartera educativa aclaró que Santa Fe cuenta con los resultados del plan Raíces que se aplica en la provincia, y opinó: “Sabemos que mejoramos de manera importante en Lengua con respecto al año 2023 y estamos muy cerca de los resultados de 2018. En Matemática, la mejora fue sustancialmente menor. Como balance podemos decir que estamos mejorando los aprendizajes. Son datos alentadores, pero no determinantes. No deja de ser crítica la situación de los aprendizajes en la educación santafesina y argentina”, expresó el funcionario.

Pruebas Aprender: superar la media nacional

En declaraciones a LT8, Goity señaló que “los números de Santa Fe son similares a los de Nación, parecidos a la media nacional. Nosotros pretendemos estar encima de esos guarismos. Sabemos que con sistematicidad y tiempo lo vamos a lograr. Esta es una prueba que tiene características particulares que se toma en sexto grado. Si mantenemos este nivel de mejora, lograremos revertir gran parte de los problemas educativos que tenemos”.

>> Leer más: Pruebas Aprender 2025: evalúan a más de 56 mil alumnos de primaria de Santa Fe

“Según la información que tenemos, en cantidad de escuelas que participaron en las pruebas mejoramos, es decir la prueba se llevó adelante. Mejoramos en la cantidad de alumnos, pero tuvimos menos cantidad de escuelas. Tenemos que trabajar para garantizar que ese día vayan los chicos a las escuelas. Hay que tener en cuenta que Santa Fe fue bastante refractaria a las pruebas de aprendizaje. De hecho, en 20 años no tuvimos pruebas propias cuando otras jurisdicciones las tienen. Que hayamos logrado que las evaluaciones se hayan llevado adelante en el 98 por ciento de las escuelas es un dato más alentador”, agregó Goity.

Paritaria docente

El ministro de Educación también fue consultado esta mañana sobre el pedido de los gremios docentes para que reabran las reuniones paritarias donde se discutirán los aumentos de sueldos para el segundo semestre del año.

El ministro de Educación, José Goity.

El ministro de Educación, José Goity.

“Las paritarias no hay que reclamarlas, porque se siempre se reabrieron en tiempo y forma. Más allá del reclamo de los gremios, es algo que se hace asiduamente. Por lo tanto, nos reuniremos en julio. En mi opinión, debería ser lo antes posible. Eso dependerá de las instancias del Ministerio de Trabajo y de ir construyendo las condiciones para avanzar”, remarcó el funcionario.

Salario y poder adquisitivo

Goity aclaró que no tiene a su cargo la elaboración de la propuesta de ajuste salarial. “Por lo tanto, no la puedo adelantar. Sí puedo hablar del criterio de la propuesta. Primero es defender el poder adquisitivo específicamente de aquellos que ganan menos. Tenemos una oferta salarial que no es uniforme. En general, tiene porcentajes mayores para quienes están debajo de la pirámide salarial, y luego se van contemplando distintas instancias, que nunca están por debajo de la inflación, para los que están en la parte superior de la pirámide”.

“Vamos a hacer el máximo esfuerzo para sostener el poder adquisitivo. Sabemos que es difícil. La economía familiar, al igual que la del estado, está muy castigada, pero siempre tenemos esa intención”, añadió.

Noticias relacionadas
¿Colutorios o bicarbonato? las gárgara son una alternativa que alivia pero ¿curan? 

Qué hacer para que se vaya el dolor de garganta: recomendaciones de un experto

El frío dio un golpe fuerte al amanecer.

Rosario, en el ranking del frío: fue una de las ciudades con menor temperatura del país

El Aeropuerto Internacional Rosario fortalece su conectividad con más vuelos para las vacaciones de invierno

El Aeropuerto suma más vuelos a destinos clave en vacaciones de invierno

El incendio se desató alrededor de la 1.30 de la mañana en Virasoro y Avellaneda.

Un posible incendio intencional en zona oeste arrasó con un taller que tenía 14 autos

Ver comentarios

Las más leídas

Qué es más barato para calentar la casa: aire acondicionado, caloventor, estufa eléctrica o panel

Qué es más barato para calentar la casa: aire acondicionado, caloventor, estufa eléctrica o panel

Cómo un viaje a comer hamburguesas en Rosario terminó con cuatro vidas

Cómo un viaje a comer hamburguesas en Rosario terminó con cuatro vidas

Hallan en la calle más ropa de Micaela Albornoz, la mujer desaparecida hace una semana

Hallan en la calle más ropa de Micaela Albornoz, la mujer desaparecida hace una semana

Femicidio en Pueblo Andino: del misterio inicial a un pedido de prisión perpetua al amante

Femicidio en Pueblo Andino: del misterio inicial a un pedido de prisión perpetua al amante

Lo último

Después de 70 años se licitará la concesión de la Terminal I de Villa Constitución

Después de 70 años se licitará la concesión de la Terminal I de Villa Constitución

Tenis: Horacio Zeballos inició el camino hacia el ansiado título de Wimbledon

Tenis: Horacio Zeballos inició el camino hacia el ansiado título de Wimbledon

Tragedia en Casilda: Scaloni envió un mensaje a las familias de los chicos fallecidos

Tragedia en Casilda: Scaloni envió un mensaje a las familias de los chicos fallecidos

Desestiman la cautelar de Ciudad Futura y avanza la renovación de costanera norte

El juez Marcelo Quiroga firmó la resolución que deja sin efecto la dispuesta por su par Luciano Juárez a principios de junio
Desestiman la cautelar de Ciudad Futura y avanza la renovación de costanera norte
Crimen del policía en Carcarañá: fiscal acreditó que le clavaron un hierro en el cráneo
Policiales

Crimen del policía en Carcarañá: fiscal acreditó que le clavaron un hierro en el cráneo

Pruebas Aprender: Son datos alentadores, pero la situación sigue crítica, dijo Goity
La ciudad

Pruebas Aprender: "Son datos alentadores, pero la situación sigue crítica", dijo Goity

Cárcel de Piñero: absolvieron a un preso que mató por exceso de defensa
Policiales

Cárcel de Piñero: absolvieron a un preso que mató por exceso de defensa

Allanamientos a narcos de barrio Cerámica: incautan droga, dinero y armas
Policiales

Allanamientos a narcos de barrio Cerámica: incautan droga, dinero y armas

Cómo un viaje a comer hamburguesas en Rosario terminó con cuatro vidas
La Región

Cómo un viaje a comer hamburguesas en Rosario terminó con cuatro vidas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Qué es más barato para calentar la casa: aire acondicionado, caloventor, estufa eléctrica o panel

Qué es más barato para calentar la casa: aire acondicionado, caloventor, estufa eléctrica o panel

Cómo un viaje a comer hamburguesas en Rosario terminó con cuatro vidas

Cómo un viaje a comer hamburguesas en Rosario terminó con cuatro vidas

Hallan en la calle más ropa de Micaela Albornoz, la mujer desaparecida hace una semana

Hallan en la calle más ropa de Micaela Albornoz, la mujer desaparecida hace una semana

Mauricio Comanducci: Somos los segundos productores de helado más grandes del país

Mauricio Comanducci: "Somos los segundos productores de helado más grandes del país"

Cinco recetas imperdibles de polenta: ricas, baratas y fáciles de hacer

Cinco recetas imperdibles de polenta: ricas, baratas y fáciles de hacer

Ovación
La AFA incorpora las nuevas normas del fútbol, incluida la tarjeta roja a los jugadores que se tapen la boca
Ovación

La AFA incorpora las nuevas normas del fútbol, incluida la tarjeta roja a los jugadores que se tapen la boca

La AFA incorpora las nuevas normas del fútbol, incluida la tarjeta roja a los jugadores que se tapen la boca

La AFA incorpora las nuevas normas del fútbol, incluida la tarjeta roja a los jugadores que se tapen la boca

Los jugadores de Inglaterra tomarán Viagra antes de enfrentar a México en el estadio Azteca

Los jugadores de Inglaterra tomarán Viagra antes de enfrentar a México en el estadio Azteca

Newells viajó a Buenos Aires con dos refuerzos, seis juveniles de la reserva y objetivos muy claros

Newell's viajó a Buenos Aires con dos refuerzos, seis juveniles de la reserva y objetivos muy claros

Policiales
Cárcel de Piñero: absolvieron a un preso que mató por exceso de defensa
Policiales

Cárcel de Piñero: absolvieron a un preso que mató por exceso de defensa

Allanamientos a narcos de barrio Cerámica: incautan droga, dinero y armas

Allanamientos a narcos de barrio Cerámica: incautan droga, dinero y armas

Crimen del policía en Carcarañá: fiscal acreditó que le clavaron un hierro en el cráneo

Crimen del policía en Carcarañá: fiscal acreditó que le clavaron un hierro en el cráneo

Hallan en la calle más ropa de Micaela Albornoz, la mujer desaparecida hace una semana

Hallan en la calle más ropa de Micaela Albornoz, la mujer desaparecida hace una semana

La Ciudad
Desestiman la cautelar de Ciudad Futura y avanza la renovación de costanera norte
La Ciudad

Desestiman la cautelar de Ciudad Futura y avanza la renovación de costanera norte

Pruebas Aprender: Son datos alentadores, pero la situación sigue crítica, dijo Goity

Pruebas Aprender: "Son datos alentadores, pero la situación sigue crítica", dijo Goity

Qué hacer para que se vaya el dolor de garganta: recomendaciones de un experto

Qué hacer para que se vaya el dolor de garganta: recomendaciones de un experto

Rosario, en el ranking del frío: fue una de las ciudades con menor temperatura del país

Rosario, en el ranking del frío: fue una de las ciudades con menor temperatura del país

Javkin rechazó el tope al subsidio del boleto: El vecino es perjudicado dos veces
La Ciudad

Javkin rechazó el tope al subsidio del boleto: "El vecino es perjudicado dos veces"

Rosario helada: el frío no da tregua y la temperatura volvió a caer bajo el cero
La Ciudad

Rosario helada: el frío no da tregua y la temperatura volvió a caer bajo el cero

Un grupo de 40 bomberos santafesinos viajará a Venezuela para colaborar
Información General

Un grupo de 40 bomberos santafesinos viajará a Venezuela para colaborar

Tragedia en Casilda: Scaloni envió un mensaje a las familias de los chicos fallecidos
La Región

Tragedia en Casilda: Scaloni envió un mensaje a las familias de los chicos fallecidos

Femicidio en Pueblo Andino: del misterio inicial a un pedido de prisión perpetua al amante
Policiales

Femicidio en Pueblo Andino: del misterio inicial a un pedido de prisión perpetua al amante

Tragedia en Casilda: alcohol y alta velocidad, factores que llevan al conductor a prisión
La región

Tragedia en Casilda: alcohol y alta velocidad, factores que llevan al conductor a prisión

En la previa del partido de la selección, llega la Feria Mundialista al microcentro
La Ciudad

En la previa del partido de la selección, llega la Feria Mundialista al microcentro

Crimen de Pillín: los peritajes pueden dar con uno de los sicarios
Policiales

Crimen de Pillín: los peritajes pueden dar con uno de los sicarios

La incansable lucha de un grupo de madres para sacar a sus hijos de las drogas

Por Matías Petisce
La Ciudad

La incansable lucha de un grupo de madres para sacar a sus hijos de las drogas

Femicidio en San Jorge: un imputado por el asesinato de Florencia Gómez

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Femicidio en San Jorge: un imputado por el asesinato de Florencia Gómez

Mala pata en Central: un jugador tuvo una dura lesión y deberá pasar por el quirófano

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Mala pata en Central: un jugador tuvo una dura lesión y deberá pasar por el quirófano

Sin Armando Méndez, el plantel de Newells concentrará desde el viernes en Los Cardales
Ovación

Sin Armando Méndez, el plantel de Newell's concentrará desde el viernes en Los Cardales

El tiempo en Rosario: viernes muy invernal, con cuatro grados bajo cero
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes "muy invernal", con cuatro grados bajo cero

Cuidacoches: por falta de acuerdos, cayó el debate en el Senado provincial
La Ciudad

Cuidacoches: por falta de acuerdos, cayó el debate en el Senado provincial

Es la Argentina del revés: Javkin cuestionó el impuesto a los combustibles
La Ciudad

"Es la Argentina del revés": Javkin cuestionó el impuesto a los combustibles

Según la madre de Gastón Montenegro, una banda narco secuestró a su hijo
Policilaes

Según la madre de Gastón Montenegro, una banda narco secuestró a su hijo

Confirman el primer caso de hantavirus en Santa Fe en lo que va del año
La Región

Confirman el primer caso de hantavirus en Santa Fe en lo que va del año

Consumo: el pollo se vende cada vez más y está cerca de destronar a la carne vacuna
Economía

Consumo: el pollo se vende cada vez más y está cerca de destronar a la carne vacuna

Indonesia: condenaron a 21 azotes a una pareja por besarse en TikTok
Información General

Indonesia: condenaron a 21 azotes a una pareja por besarse en TikTok

El riesgo país bajó a 415 puntos, un nivel mínimo desde abril de 2018
Economía

El riesgo país bajó a 415 puntos, un nivel mínimo desde abril de 2018